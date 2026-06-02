Mort suspecte dans la Saône au nord de Lyon : un corps retrouvé lesté avec un poids

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette découverte macabre. Ce lundi soir, un kayakiste a repéré une masse sombre dans les eaux de la Saône au niveau d'Albigny-sur-Saône. En se rapprochant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait du corps d'un homme.

Prévenus, les gendarmes se sont rendus sur place. Avec l'appui de plongeurs, ils ont récupéré la victime dont on ignore si l'identité a été relevée. Selon le Progrès, l'homme avait un poids attaché au pied via une chaîne.

La piste du suicide est donc possible, mais les enquêteurs devront d'abord vérifier les antécédents de la victime et fouiller dans son entourage pour s'assurer qu'il ne s'agit pas plutôt d'un meurtre. Une autopsie doit être réalisée pour confirmer ou non la mort par noyade.