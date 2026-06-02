Faits Divers

Mort suspecte dans la Saône au nord de Lyon : un corps retrouvé lesté avec un poids

Mort suspecte dans la Saône au nord de Lyon : un corps retrouvé lesté avec un poids

Suicide ou meurtre ? Le corps d'un homme lesté avec un poids a été découvert lundi 1er juin dans la Saône à hauteur d'Albigny-sur-Saône.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette découverte macabre. Ce lundi soir, un kayakiste a repéré une masse sombre dans les eaux de la Saône au niveau d'Albigny-sur-Saône. En se rapprochant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait du corps d'un homme.

Prévenus, les gendarmes se sont rendus sur place. Avec l'appui de plongeurs, ils ont récupéré la victime dont on ignore si l'identité a été relevée. Selon le Progrès, l'homme avait un poids attaché au pied via une chaîne.

La piste du suicide est donc possible, mais les enquêteurs devront d'abord vérifier les antécédents de la victime et fouiller dans son entourage pour s'assurer qu'il ne s'agit pas plutôt d'un meurtre. Une autopsie doit être réalisée pour confirmer ou non la mort par noyade.

4 commentaires
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maxPTT le 02/06/2026 à 14:38
Solidarité 69 a écrit le 02/06/2026 à 14h21

La plongée lestée, la nouvelle France by LFI.

Je sais bien que vous postez le MÊME commentaire sous TOUT les articles, mais là vous êtes juste immonde. Vraiment quel est le rapport ???

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Solidarité 69 le 02/06/2026 à 14:21

La plongée lestée, la nouvelle France by LFI.

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c est l histoire du mec le 02/06/2026 à 13:43

qui s est lesté LUI MEME avec un poids afin d etre sur de se suicider...il avait de la suite dans les idees (ou de la suie car il avait vraiment les idees noires!)

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denis007 le 02/06/2026 à 13:43

On croirait à un scénario de films...
Je regarde actuellement le l série NCIS en streaming, j'en ai presque souri a la lecture du titre.

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