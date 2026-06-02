Affaire Christiane Commeau : le cold case de Chassieu relancé dans Appel à témoins sur M6

L’un des plus anciens mystères criminels de l’est lyonnais va revenir sous le feu des projecteurs.

L’émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet sur M6, consacrera une partie de son numéro du mardi 2 juin à 21h10 à l’affaire Christiane Commeau, un cold case survenu à Chassieu en 2004 et jamais résolu.

Le dossier remonte au 22 octobre 2004.

Âgée de 54 ans, Christiane Commeau, alors serveuse dans un boulodrome de Chassieu, disparaît après avoir été enlevée dans le parking souterrain de sa résidence, où elle vivait dans l’est lyonnais.

Pendant quatre mois, sa famille reste sans nouvelles. Son corps est finalement retrouvé par un élagueur, en lisière d’un bois à quelques kilomètres de son domicile. L’autopsie révèle qu’elle a été tuée de deux balles dans la tête avec une carabine 22 Long Rifle.

Malgré de nombreuses pistes explorées par les enquêteurs, le meurtre reste aujourd’hui non résolu.

C’est sa petite-fille, Kathleen, âgée de 6 ans au moment des faits, qui a sollicité l’équipe d’Appel à témoins afin de tenter de faire émerger de nouveaux témoignages.

De nouveaux indices apparus en 2025

L’émission promet surtout des révélations inédites.

Selon M6, de nouveaux indices “troublants et mystérieux” seraient apparus en 2025, laissant penser que le meurtrier pourrait être encore vivant et chercherait même à "narguer les enquêteurs".

En exclusivité, la procureure du pôle cold case, Marie-Céline Lawrysz, doit dévoiler durant l’émission de nouveaux éléments de l’enquête, susceptibles, selon la production, de faire évoluer le dossier.

Parmi les zones d’ombre évoquées : la signification de possibles indices déposés récemment, le profil psychologique potentiel du suspect ou encore plusieurs pistes étudiées autour d’hommes ayant gravité près du domicile de la victime au moment des faits.

Cette affaire fera partie d’un numéro spécial des cinq ans d’Appel à témoins, qui reviendra également sur les dossiers de Xavier Dupont de Ligonnès et de la mort suspecte de Christian Abraham.

Un numéro vert (0800 10 11 21) et une adresse mail seront mis à disposition des téléspectateurs pendant l’émission afin de recueillir d’éventuels témoignages.