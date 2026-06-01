Lyon : la brasserie L'Espace liquidée à Bellecour

La fin d'une ère. Ouverte en 1992, L'Espace vient de déposer le bilan.

Comme révélé par Lyon People, Jean-Paul Bourgeot, à la tête de la brasserie du 26 de la place Bellecour depuis 2001, a vu le tribunal des affaires économiques de Lyon prononcer la liquidation judiciaire de son établissement la semaine dernière.

Le chef septuagénaire a concédé à nos confrères que son activité avait chuté de 35%, fustigeant la mise en place de la ZTL par la mairie et la Métropole écologistes lors du précédent mandat.

Les locaux de L'Espace doivent désormais être vendus aux enchères. Reste à connaître l'identité et le concept du futur acquéreur, si acquéreur il y a. Car l'adresse a pignon sur rue sur le papier, mais dans les faits, le passage piéton et automobile s'est largement tari depuis les confinements de la crise sanitaire du Covid.