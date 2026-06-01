Lyon : la brasserie L'Espace liquidée à Bellecour

La fin d'une ère. Ouverte en 1992, L'Espace vient de déposer le bilan.
Comme révélé par Lyon People, Jean-Paul Bourgeot, à la tête de la brasserie du 26 de la place Bellecour depuis 2001, a vu le tribunal des affaires économiques de Lyon prononcer la liquidation judiciaire de son établissement la semaine dernière.
Le chef septuagénaire a concédé à nos confrères que son activité avait chuté de 35%, fustigeant la mise en place de la ZTL par la mairie et la Métropole écologistes lors du précédent mandat.
Les locaux de L'Espace doivent désormais être vendus aux enchères. Reste à connaître l'identité et le concept du futur acquéreur, si acquéreur il y a. Car l'adresse a pignon sur rue sur le papier, mais dans les faits, le passage piéton et automobile s'est largement tari depuis les confinements de la crise sanitaire du Covid.
La vérité c’est que cette brasserie n’a plus du tout la cote depuis une dizaine d’années Dommage c’était un bel endroit, mais ce type d’établissement n’est plus du tout ce que recherche la clientèle aujourd’hui trop classique pour survivreSignaler Répondre
NON c'est la fote des zécologistes (selon les droitardés)Signaler Répondre
Avec toutes ces améliorations écolos cette enseigne légendaire suit le même chemin que les autres ' Institution et Négociant' chute des clients, autrefois une journée agréable pour les courses et restaurants mais l'ambiance n'est plus présente changement de décor...!!Signaler Répondre
la réalité est que c'est juste trop cher pour une qualité très moyenne. Une carte longue comme le bras qui est la marque d'un restaurant qui travaille très peu de produit frais.Signaler Répondre
un ami restaurateur m'a toujours dit: "regarde la carte des desserts, si tu as le quintette gagnant: moelleux au chocolat - profiterolles - panacotta - crème brulée et café gourmand, tu sais déjà que les desserts sortent de Metro et donc beaucoup du reste aussi".
Forcément à un moment cela ne marche plus avec les clients qu'ils soient en voiture, à pied ou tout autre mode de transport.
La faute des écolos c'est indiqué dans l'article avec les conséquences de la ZTL sur les chiffres d'affaires, vous savez lire ou vous êtes du clan écolo pour refuser la réalité avec les foutaises que vous osez sortir ?Signaler Répondre
C’est l’objectif de la gauche, remplacer les bistrots, brasseries, restaurants traditionnels par une autre catégorie de commerce plus en rapport avec la nouvelle France...Signaler Répondre
Grégory merci pour la politique dévastatrice menéeSignaler Répondre
Cher, prétentieux, mou, terrasse adossée aux bagnoles... voilà les vraies raisons. Trop facile d'accuser les écolos et la ZTLSignaler Répondre
un commerce qu'il soit restaurant ou autre ne ferme jamais pour une seule et unique raison .Dans le désordre il y a bien évidemment la crise du pouvoir d'achat..qui peut mettre 35 € dans un repas pour une famille de 4 personnes ,de plus les entreprises sont très vigilantes sur les frais généraux donc sur les repas d'affaires .La fréquentation du centre ville diminue : la cause ,la ZTL en partie pas facile de se garer .La sécurité y est aussi pour quelque chose ...quand vous voyez toute cette foule bigarée se promenant en bande on se demande si nous sommes encore à Lyon .C'est l'addition de tous ces paramètres et d'autres qui amènent a une baisse de fréquentation donc du chiffre d'affaire alors que les frais fixes ne diminuent pas .Quand a titre personnel ton loyer augmente tes charges ,eau gaz électricité, la nourriture, le prix de l'essence pour aller travailler ,les assurances de la voiture et de l'appartement et que ton salaire ne bouge pas alors tu es a découvert....en faillite /liquidation pour les entreprises ...aussi simple que celaSignaler Répondre
Un peu facile d'accuser les écolosSignaler Répondre
Politiques somnanbules, reveillez vous.Signaler Répondre
Le climat, la malbouffe... A quoi servent vos indemnités ?
toi quand tu vas au resto c’est pour te bourrer la gueule systématiquement ? Ça fait plus de 30 ans qu’il exerçait et tu connais mieux que lui les raisons donc ? Un autre argument sinon ?Signaler Répondre
C'est tellement caricaturale votre vision des choses pour ne pas refuser de prendre en compte les conséquences de la ZTL sur le CA des commerces de la Presqu'île, tellement caricatural et méprisant que cela rejoint le mépris typique et l'aveuglement des militants écolos.Signaler Répondre
Je reconnais la jeune fille sur la gauche qui remonte la rue sur la photo 😛Signaler Répondre
T'as rien compris toi...Signaler Répondre
Tu es du genre à bouffer du kebab assaisonné aux cafards, type d'établissement qui risque de prendre la place.
"fustigeant la mise en place de la ZTL".Signaler Répondre
Donc je prends ma bagnole pour venir me bourrer la gueule au bistrot, puis je repars en bagnole, en bon citoyen responsable et respectueux des règles de vie communes. Et c’est de la faute des écolos...?