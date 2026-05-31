Finale de Ligue des Champions : des débordements en centre-ville de Lyon, mais les pillages évités

L'an dernier, près d'un millier de jeunes s'étaient rendus en centre-ville de Lyon, prenant la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions comme prétexte pour casser et piller des commerces. Un policier avait même été blessé durant cette longue nuit transformée en véritable jeu du chat et de la souris.
Ce samedi, c'est peut-être parce qu'il faisait encore jour au coup de sifflet final de PSG-Arsenal, ou bien parce que le dispositif policier, renforcé par la CRS83, était dissuasif, mais les groupes de jeunes se sont contentés de débordements festifs.
Envahissements à pied de la route, tirs de mortiers d'artifice… Mais pas de véritable casse.
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Voila lyon apres la victoire du psg pic.twitter.com/inIUI1MHW8— Ziyadboyz🇩🇿🔱 (@zyysf19) May 30, 2026
Une fois la nuit tombée, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les derniers jeunes belliqueux de la rue de la République. Quatre arrestations ont été réalisées.
Un soulagement pour les autorités lyonnaises, puisque la situation a été particulièrement tendue dans d'autres villes de France, à commencer par Paris qui revendique 283 interpellations sur les 416 menées.
Paris et le quatar ne sont pas aimés Pourquoi vous censurés??????Signaler Répondre
Tu es minoritaires, puisque Doucet a remporté la majorité des voix .....Signaler Répondre
Mais Budapest accueillait …Signaler Répondre
Inutile de traiter de Mamie des gens avec qui vous n’êtes pas d’accord !
Les mêmes petits ado de quartier qui portent du Chelsea, Real, PSG.... Pas un d'abonné dans un stade...Signaler Répondre
Ils s'entraînent pour la fête de la musique, le 14 juillet et la coupe du monde.
Ce qui est désolant c'est que le "monde des adultes" ne bouge pas.
Je suis lyonnaiseSignaler Répondre
Je n’ai pas voté pour ça
Et je n’accepte pas
Arrêtez de généraliser et pensez à ceux qui subissent
et LFI biensur.Signaler Répondre
C'est encore à cause du canon français et de Bolloré tout ça .......Signaler Répondre
Sur la vidéo on voit bien un lanceur de mortier! Allo nunez la carpette? il a été interpellé? Condamné?Signaler Répondre
Les Lyonnais acceptent ce qu'ils se passent dans les rues. Ils ont voté EELV pour ça !Signaler Répondre
Oui comme faire un article creux et les petits esprits comme beaucoup aussi , s’insurgent , donnent leurs avis, remontent leurs haine à partir de rien, pour rien, et qui ne sert à rienSignaler Répondre
Pov personnes
Ah oui, le jour où l'Algérie gagnera la coupe du monde...Signaler Répondre
échauffement avant la coupe du mondeSignaler Répondre
Exactement, tout ceci est la faute aux médias. Merci à tous ces jeunes pour ce bon état d'esprit et cet engouement sportif.Signaler Répondre
Mauvais point à la police qui a empêché les pillages d Apple stores, fnac, lacoste etc...
Et en conclusion, merde aux gauchistes !
On se demande pourquoi ils ont toujours un comportement de sauvage, il y a vraiment des questions à se poser, ils devraient consulter des psychologue.Signaler Répondre
Monsieur Nunez qui prétend que la situation était sous controle ? ? ah bon !Signaler Répondre
On en est réduit à se féliciter qu’il n’y ai pas eu de pillage.PathétiqueSignaler Répondre
La réalité vous dérange ?Signaler Répondre
Les videos parlent d'elles memes à Paris ou Lyon, encore l'immigration qui se distingue et pourrit la France. Ils sont contents de quoi ? C'est le PSG qui a gagné pas l'USM Alger ou le FC Bamako.Signaler Répondre
Le rapport avec le sujet ?Signaler Répondre
Vous ne trouvez pas assez d'articles qui parlent de cela sur LM?
La France devrait s’occuper de son pays et prendre des mesures drastiques ça devient urgent le laxisme politique se paye maintenant ..Signaler Répondre
on espère que le nouveau prefet va être aussi efficace pour les vélos et trottinettes sur les trottoirs… c est une question de sécurité pour les piétons qui sont les seuls vrais écologistes de Lyon aucune pollution engendrée par un piéton c est pas le cas des vélos et trottinettes électriquesSignaler Répondre
-l equipe gagne :ils cassentSignaler Répondre
-l equipe perd:ils cassent
sont ils vraiment venus pour le football?
Vous avez entièrement raison merci pour votre commentaire.Signaler Répondre
Gagant ou perdant c'est la même décadence. Le PSG comme la ville de Paris ne sont plus que la capitale d'une province IDF et de ses 12 millions d'habitants afidés et soumis ! Pour les 56 millions autres leurs capitales sont Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg.. etcSignaler Répondre
Tout à fait d'accord. J'aurais seulement remplacé : business par "lessiveuses fiscales". On ratisse ainsi plus large dans ce secteur économique parallèle. Un peu comme la blanche d'ailleurs...Signaler Répondre
Un pays qui doit mobiliser des policiers pour des fêtes, des concerts, des matchs de foot ça dit quelque chose quand même.Signaler Répondre
Il faudrait arrêter d’appeler ces délinquants, des jeunes. Vous stigmatisez toute une génération pour ne pas stigmatiser ce qu’ils sont. Moi je ne casse rien et à Lyon on n’aime pas le PSG, même s’ils gagnent la ligue des champions.Signaler Répondre
Ils n'en ont rien à faire du foot sinon, ils auraient été devant leurs télés avec leurs potes . Au lieu de ça la casse a débuté avec le match. Et la fan zone regorgeait de groupes qui menaçaient les femmes qui oseraient être présentes. Le foot n'est plus une fête populaire, c'est un business qui surfe sur les bas instincts des mecs les plus débiles.Signaler Répondre
Sur les photos et vidéos nous pouvons constater la typologie des casseurs, toujours les mêmes, triste comportement. Avant on fêter mieux les victoires de foot.Signaler Répondre
Les médias évoquent plus les débordements qui font boules de neige que de la victoire du PSG, les médias aliment la haine ?Signaler Répondre
Pourquoi la Lozère ? parce que c’est le département le moins peuplé de France (30 habitants au km2). Il y a des espaces déserts non cultivés, non exploités. ça donnerait un emploi à de nombreux Lozeriens qui ne demandent que ça. Ayons le courage de faire un référendum sur le sujet… 70/80 % de oui assurésSignaler Répondre
"Un soulagement pour les autorités lyonnaises"Signaler Répondre
Elle est pas mal celle là..
est un beau petit gochiste en ce dimanceheSignaler Répondre
et le foot business et ses mercenaires .Signaler Répondre
C 'est plutôt du pain et des jeux pour la plèbe .
Un classique chez les praticiens , rien de nouveau sous le soleil !
Aucun rapport avec Vichy. Des gens qui cassent, insultent systématiquement au lieu de fêter une victoire de match de foot dans la bonne ambiance, vous trouvez ça normal vous , c'est donc ça la France maintenant ? Effectivement ça fout la nausée de voir ce pays ne pas être foutue de fêter quoi que ce soit sans toute ces violences gratuites et inutilesSignaler Répondre
tu dis: l'erreur est facile a trouver dans ton ton con-descendantSignaler Répondre
18000 supporters PSG plus 15000 anglais dont 10000 sans billet prêt à "échanger"
t'as compris ou faut te faire un dessin?
"à commencer par Paris qui revendique 283 interpellations sur les 416 menées."Signaler Répondre
?
Ce sont des événements dans l'ordre des choses. Il faut s'attendre à ce que ça dure dans l'avenir. La société est malade.Signaler Répondre
bravo au nouveau préfet du RhôneSignaler Répondre
Je ne comprendrai jamais qu'un événement si fort qu'une victoire puisse arriver à des débordements,Signaler Répondre
Toujours les mêmes qui vont payer au final la facture.
Toujours les mèmes abrutis ! ! pourquoi flouter les photos ? on les reconnait facilement !Signaler Répondre
Il tire tellement la France vers le haut ton club qui finance le terrorisme islamique que les droit tv du foot francais n'ont jamais été si bas..Signaler Répondre
Que c'est le qatar aujourd'hui qui est à la tete de la LNF.
Que des clubs historiques disparaissent petit à petit (Bordeaux, Nanres, Saint Étienne etc)
Que le suspense en L1 n'existe plus.
Et puis pose toi la question de savoir pourquoi le président de la FIFA Infantino a une belle maison au Qatar depuis quelques années..
Ce club à piétiner le foot Tapie à coter n'était qu'un enfant de coeur et ik a fait de la prison..
Nasser nen fera jamais
mais , tu peux leur faire confiance . Ce sont des fous furieux !Signaler Répondre
Budapest ne jouait pas , mamie .Signaler Répondre
Heu , ce qu 'ils ont fêté , il y a quelques semaines , c'est la fin de la clique poutino-trumpiste , qui pillait leur pays ne confondons pas tout !
C'est plutôt l'état du pays qui devrait vous donner la nausée. Si vous ne voyez pas le problème, ce n'est pas un problème gastrique dont vous souffrez. C'est plus ophtalmologique ou cérébralSignaler Répondre
Oui, pourquoi créer une décharge publique géante en Lozère ..?Signaler Répondre
Pourquoi est-ce que c'est les lozériens qui devraient accueillir tous les déchets de France ..?
ces apres matchs sont devenus politiques .. La gauche LFI nous montrer ce que sera la France de demain ( on y est) c’est pathétique pour notre pays et notre image de dégrade,Signaler Répondre
Bof, dans 1 mois quand l'équipe d'algérie va perdre ou gagner ça va piller, casser, agresser, brûler comme à son habitude.Signaler Répondre
Mais le gouvernement va nous dire que ce sont des français, de papier peut-être...
La plus écoutée au monde? on rigole ici 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Mais qui fout le bordel? Tout le monde le sais, mais personne ose le dire ou censure comme les médias de gauche!!!!Signaler Répondre