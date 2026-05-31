Finale de Ligue des Champions : des débordements en centre-ville de Lyon, mais les pillages évités

L'an dernier, près d'un millier de jeunes s'étaient rendus en centre-ville de Lyon, prenant la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions comme prétexte pour casser et piller des commerces. Un policier avait même été blessé durant cette longue nuit transformée en véritable jeu du chat et de la souris.

Ce samedi, c'est peut-être parce qu'il faisait encore jour au coup de sifflet final de PSG-Arsenal, ou bien parce que le dispositif policier, renforcé par la CRS83, était dissuasif, mais les groupes de jeunes se sont contentés de débordements festifs.

Envahissements à pied de la route, tirs de mortiers d'artifice… Mais pas de véritable casse.

Voila lyon apres la victoire du psg pic.twitter.com/inIUI1MHW8 — Ziyadboyz🇩🇿🔱 (@zyysf19) May 30, 2026

Une fois la nuit tombée, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les derniers jeunes belliqueux de la rue de la République. Quatre arrestations ont été réalisées.

Un soulagement pour les autorités lyonnaises, puisque la situation a été particulièrement tendue dans d'autres villes de France, à commencer par Paris qui revendique 283 interpellations sur les 416 menées.