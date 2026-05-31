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Finale de Ligue des Champions : des débordements en centre-ville de Lyon, mais les pillages évités

Finale de Ligue des Champions : des débordements en centre-ville de Lyon, mais les pillages évités

Grâce à un important dispositif policier, la situation a été plutôt maîtrisée en Presqu'île ce samedi 30 mai. A l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, quelques débordements ont été constatés à Lyon.

L'an dernier, près d'un millier de jeunes s'étaient rendus en centre-ville de Lyon, prenant la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions comme prétexte pour casser et piller des commerces. Un policier avait même été blessé durant cette longue nuit transformée en véritable jeu du chat et de la souris.

Ce samedi, c'est peut-être parce qu'il faisait encore jour au coup de sifflet final de PSG-Arsenal, ou bien parce que le dispositif policier, renforcé par la CRS83, était dissuasif, mais les groupes de jeunes se sont contentés de débordements festifs.

Envahissements à pied de la route, tirs de mortiers d'artifice… Mais pas de véritable casse.

@sz3b2 #lyon #jaipastoutfilmé @zkr.iaa🦠🔱 ♬ son original - RO D RO 🫵🏾

Une fois la nuit tombée, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les derniers jeunes belliqueux de la rue de la République. Quatre arrestations ont été réalisées.

Un soulagement pour les autorités lyonnaises, puisque la situation a été particulièrement tendue dans d'autres villes de France, à commencer par Paris qui revendique 283 interpellations sur les 416 menées.

0-50 sur 86 commentaires
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lapravda le 31/05/2026 à 15:11

Paris et le quatar ne sont pas aimés Pourquoi vous censurés??????

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Lolotooooooo le 31/05/2026 à 14:52
Rappel a écrit le 31/05/2026 à 14h43

Je suis lyonnaise
Je n’ai pas voté pour ça
Et je n’accepte pas

Arrêtez de généraliser et pensez à ceux qui subissent

Tu es minoritaires, puisque Doucet a remporté la majorité des voix .....

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Lol le 31/05/2026 à 14:45
l 'erreur , elle est facile à trouver a écrit le 31/05/2026 à 09h33

Budapest ne jouait pas , mamie .

Heu , ce qu 'ils ont fêté , il y a quelques semaines , c'est la fin de la clique poutino-trumpiste , qui pillait leur pays ne confondons pas tout !

Mais Budapest accueillait …
Inutile de traiter de Mamie des gens avec qui vous n’êtes pas d’accord !

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Ados de kartchiiiéé le 31/05/2026 à 14:43

Les mêmes petits ado de quartier qui portent du Chelsea, Real, PSG.... Pas un d'abonné dans un stade...
Ils s'entraînent pour la fête de la musique, le 14 juillet et la coupe du monde.

Ce qui est désolant c'est que le "monde des adultes" ne bouge pas.

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Rappel le 31/05/2026 à 14:43
Gui a écrit le 31/05/2026 à 13h34

Les Lyonnais acceptent ce qu'ils se passent dans les rues. Ils ont voté EELV pour ça !

Je suis lyonnaise
Je n’ai pas voté pour ça
Et je n’accepte pas

Arrêtez de généraliser et pensez à ceux qui subissent

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politico le 31/05/2026 à 14:30
Gui a écrit le 31/05/2026 à 13h34

Les Lyonnais acceptent ce qu'ils se passent dans les rues. Ils ont voté EELV pour ça !

et LFI biensur.

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Lolotooooooooooooooo le 31/05/2026 à 14:23

C'est encore à cause du canon français et de Bolloré tout ça .......

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blablabla le 31/05/2026 à 14:17

Sur la vidéo on voit bien un lanceur de mortier! Allo nunez la carpette? il a été interpellé? Condamné?

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Gui le 31/05/2026 à 13:34

Les Lyonnais acceptent ce qu'ils se passent dans les rues. Ils ont voté EELV pour ça !

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Franky Franck le 31/05/2026 à 13:20
La honte. a écrit le 31/05/2026 à 12h27

On en est réduit à se féliciter qu’il n’y ai pas eu de pillage.Pathétique

Oui comme faire un article creux et les petits esprits comme beaucoup aussi , s’insurgent , donnent leurs avis, remontent leurs haine à partir de rien, pour rien, et qui ne sert à rien

Pov personnes

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Stalingrad for ever le 31/05/2026 à 13:16
Moon88 a écrit le 31/05/2026 à 12h25

Les videos parlent d'elles memes à Paris ou Lyon, encore l'immigration qui se distingue et pourrit la France. Ils sont contents de quoi ? C'est le PSG qui a gagné pas l'USM Alger ou le FC Bamako.

Ah oui, le jour où l'Algérie gagnera la coupe du monde...

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la place des terreaux le 31/05/2026 à 13:14

échauffement avant la coupe du monde

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AntiLFI le 31/05/2026 à 13:11
Dranalin a écrit le 31/05/2026 à 10h43

Les médias évoquent plus les débordements qui font boules de neige que de la victoire du PSG, les médias aliment la haine ?

Exactement, tout ceci est la faute aux médias. Merci à tous ces jeunes pour ce bon état d'esprit et cet engouement sportif.
Mauvais point à la police qui a empêché les pillages d Apple stores, fnac, lacoste etc...
Et en conclusion, merde aux gauchistes !

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Billy Wilder le 31/05/2026 à 13:10
aimelyon a écrit le 31/05/2026 à 10h46

Sur les photos et vidéos nous pouvons constater la typologie des casseurs, toujours les mêmes, triste comportement. Avant on fêter mieux les victoires de foot.

On se demande pourquoi ils ont toujours un comportement de sauvage, il y a vraiment des questions à se poser, ils devraient consulter des psychologue.

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et en plus le 31/05/2026 à 13:08

Monsieur Nunez qui prétend que la situation était sous controle ? ? ah bon !

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La honte. le 31/05/2026 à 12:27
Dranalin a écrit le 31/05/2026 à 10h43

Les médias évoquent plus les débordements qui font boules de neige que de la victoire du PSG, les médias aliment la haine ?

On en est réduit à se féliciter qu’il n’y ai pas eu de pillage.Pathétique

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Lol le 31/05/2026 à 12:26
Dranalin a écrit le 31/05/2026 à 10h43

Les médias évoquent plus les débordements qui font boules de neige que de la victoire du PSG, les médias aliment la haine ?

La réalité vous dérange ?

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Moon88 le 31/05/2026 à 12:25

Les videos parlent d'elles memes à Paris ou Lyon, encore l'immigration qui se distingue et pourrit la France. Ils sont contents de quoi ? C'est le PSG qui a gagné pas l'USM Alger ou le FC Bamako.

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C'est moi le 31/05/2026 à 12:23
saco697 a écrit le 31/05/2026 à 11h50

on espère que le nouveau prefet va être aussi efficace pour les vélos et trottinettes sur les trottoirs… c est une question de sécurité pour les piétons qui sont les seuls vrais écologistes de Lyon aucune pollution engendrée par un piéton c est pas le cas des vélos et trottinettes électriques

Le rapport avec le sujet ?
Vous ne trouvez pas assez d'articles qui parlent de cela sur LM?

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Graneila le 31/05/2026 à 12:19

La France devrait s’occuper de son pays et prendre des mesures drastiques ça devient urgent le laxisme politique se paye maintenant ..

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saco697 le 31/05/2026 à 11:50

on espère que le nouveau prefet va être aussi efficace pour les vélos et trottinettes sur les trottoirs… c est une question de sécurité pour les piétons qui sont les seuls vrais écologistes de Lyon aucune pollution engendrée par un piéton c est pas le cas des vélos et trottinettes électriques

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forfait le 31/05/2026 à 11:45
Clara08 a écrit le 31/05/2026 à 11h17

Il faudrait arrêter d’appeler ces délinquants, des jeunes. Vous stigmatisez toute une génération pour ne pas stigmatiser ce qu’ils sont. Moi je ne casse rien et à Lyon on n’aime pas le PSG, même s’ils gagnent la ligue des champions.

-l equipe gagne :ils cassent
-l equipe perd:ils cassent
sont ils vraiment venus pour le football?

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C'est moi le 31/05/2026 à 11:39
Clara08 a écrit le 31/05/2026 à 11h17

Il faudrait arrêter d’appeler ces délinquants, des jeunes. Vous stigmatisez toute une génération pour ne pas stigmatiser ce qu’ils sont. Moi je ne casse rien et à Lyon on n’aime pas le PSG, même s’ils gagnent la ligue des champions.

Vous avez entièrement raison merci pour votre commentaire.

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decadence le 31/05/2026 à 11:38
Dranalin a écrit le 31/05/2026 à 10h43

Les médias évoquent plus les débordements qui font boules de neige que de la victoire du PSG, les médias aliment la haine ?

Gagant ou perdant c'est la même décadence. Le PSG comme la ville de Paris ne sont plus que la capitale d'une province IDF et de ses 12 millions d'habitants afidés et soumis ! Pour les 56 millions autres leurs capitales sont Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg.. etc

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Lepapet le 31/05/2026 à 11:27
Bla bla zone a écrit le 31/05/2026 à 10h46

Ils n'en ont rien à faire du foot sinon, ils auraient été devant leurs télés avec leurs potes . Au lieu de ça la casse a débuté avec le match. Et la fan zone regorgeait de groupes qui menaçaient les femmes qui oseraient être présentes. Le foot n'est plus une fête populaire, c'est un business qui surfe sur les bas instincts des mecs les plus débiles.

Tout à fait d'accord. J'aurais seulement remplacé : business par "lessiveuses fiscales". On ratisse ainsi plus large dans ce secteur économique parallèle. Un peu comme la blanche d'ailleurs...

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Terrible le 31/05/2026 à 11:18

Un pays qui doit mobiliser des policiers pour des fêtes, des concerts, des matchs de foot ça dit quelque chose quand même.

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Clara08 le 31/05/2026 à 11:17

Il faudrait arrêter d’appeler ces délinquants, des jeunes. Vous stigmatisez toute une génération pour ne pas stigmatiser ce qu’ils sont. Moi je ne casse rien et à Lyon on n’aime pas le PSG, même s’ils gagnent la ligue des champions.

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Bla bla zone le 31/05/2026 à 10:46
mal gerer a écrit le 31/05/2026 à 07h26

Tu mettais 6 ou 8 fan zone a Paris Des ecrans géants. Des espaces aménagés avec de l’animation et du spectacle Et t'avais 0 débordements. bien sûr on préféré des jeunes des jeunes rester dans les bars alcoolisés à font et droguer ou lieu de les idées a profité d’un match de foot on France nous sommes on retard dans tout

Ils n'en ont rien à faire du foot sinon, ils auraient été devant leurs télés avec leurs potes . Au lieu de ça la casse a débuté avec le match. Et la fan zone regorgeait de groupes qui menaçaient les femmes qui oseraient être présentes. Le foot n'est plus une fête populaire, c'est un business qui surfe sur les bas instincts des mecs les plus débiles.

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aimelyon le 31/05/2026 à 10:46

Sur les photos et vidéos nous pouvons constater la typologie des casseurs, toujours les mêmes, triste comportement. Avant on fêter mieux les victoires de foot.

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Dranalin le 31/05/2026 à 10:43

Les médias évoquent plus les débordements qui font boules de neige que de la victoire du PSG, les médias aliment la haine ?

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ketch le 31/05/2026 à 10:30

Pourquoi la Lozère ? parce que c’est le département le moins peuplé de France (30 habitants au km2). Il y a des espaces déserts non cultivés, non exploités. ça donnerait un emploi à de nombreux Lozeriens qui ne demandent que ça. Ayons le courage de faire un référendum sur le sujet… 70/80 % de oui assurés

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Gabin69 le 31/05/2026 à 10:24

"Un soulagement pour les autorités lyonnaises"
Elle est pas mal celle là..

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le censeur minitel de lyonmag le 31/05/2026 à 10:22
l 'erreur , elle est facile à trouver a écrit le 31/05/2026 à 09h33

Budapest ne jouait pas , mamie .

Heu , ce qu 'ils ont fêté , il y a quelques semaines , c'est la fin de la clique poutino-trumpiste , qui pillait leur pays ne confondons pas tout !

est un beau petit gochiste en ce dimancehe

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quel rapport entre la gauche le 31/05/2026 à 10:22
La mixité a écrit le 31/05/2026 à 08h47

C’est cette France qui fait rêver la gauche?

et le foot business et ses mercenaires .
C 'est plutôt du pain et des jeux pour la plèbe .
Un classique chez les praticiens , rien de nouveau sous le soleil !

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Non le 31/05/2026 à 10:16
nausée a écrit le 31/05/2026 à 08h48

Ce genre de remarque digne de la France de Vichy n'est pas ma France en tout cas

Aucun rapport avec Vichy. Des gens qui cassent, insultent systématiquement au lieu de fêter une victoire de match de foot dans la bonne ambiance, vous trouvez ça normal vous , c'est donc ça la France maintenant ? Effectivement ça fout la nausée de voir ce pays ne pas être foutue de fêter quoi que ce soit sans toute ces violences gratuites et inutiles

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comme le 31/05/2026 à 10:14
l 'erreur , elle est facile à trouver a écrit le 31/05/2026 à 09h33

Budapest ne jouait pas , mamie .

Heu , ce qu 'ils ont fêté , il y a quelques semaines , c'est la fin de la clique poutino-trumpiste , qui pillait leur pays ne confondons pas tout !

tu dis: l'erreur est facile a trouver dans ton ton con-descendant
18000 supporters PSG plus 15000 anglais dont 10000 sans billet prêt à "échanger"
t'as compris ou faut te faire un dessin?

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En français ? le 31/05/2026 à 10:13

"à commencer par Paris qui revendique 283 interpellations sur les 416 menées."

?

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123456 le 31/05/2026 à 10:02

Ce sont des événements dans l'ordre des choses. Il faut s'attendre à ce que ça dure dans l'avenir. La société est malade.

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Traveler le 31/05/2026 à 10:01

bravo au nouveau préfet du Rhône

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Moi le 31/05/2026 à 09:59

Je ne comprendrai jamais qu'un événement si fort qu'une victoire puisse arriver à des débordements,
Toujours les mêmes qui vont payer au final la facture.

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bien sur, bien sur le 31/05/2026 à 09:51

Toujours les mèmes abrutis ! ! pourquoi flouter les photos ? on les reconnait facilement !

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C'est moi le 31/05/2026 à 09:43
bravo psg de la part d’un lyonnais a écrit le 31/05/2026 à 07h41

Back 2 Back ⭐️⭐️ Champions d'Europe. Félicitations au PSG d’ avoir remporté la finale de la Ligue des champions de I'UEFA le seul club de foot qui tire la France vers le haut

Il tire tellement la France vers le haut ton club qui finance le terrorisme islamique que les droit tv du foot francais n'ont jamais été si bas..
Que c'est le qatar aujourd'hui qui est à la tete de la LNF.
Que des clubs historiques disparaissent petit à petit (Bordeaux, Nanres, Saint Étienne etc)
Que le suspense en L1 n'existe plus.
Et puis pose toi la question de savoir pourquoi le président de la FIFA Infantino a une belle maison au Qatar depuis quelques années..
Ce club à piétiner le foot Tapie à coter n'était qu'un enfant de coeur et ik a fait de la prison..
Nasser nen fera jamais

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Ben non , ils ont perdu le 31/05/2026 à 09:35
Gui a écrit le 31/05/2026 à 08h15

c'est les hooligans anglais ?

mais , tu peux leur faire confiance . Ce sont des fous furieux !

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l 'erreur , elle est facile à trouver le 31/05/2026 à 09:33
Mamie48 a écrit le 31/05/2026 à 07h28

Monsieur Munez serait bien inspiré de se documenter auprès des services de Police de Budapest… un peu d’humilité lui ferait un bien fou et surtout aux citoyens qui vont encore devoir mettre la main à la poche. En effet, Budapest n’a pas été victime de violence ? Cherchez l’erreur, Monsieur le Ministre de l’Intérieur ?

Budapest ne jouait pas , mamie .

Heu , ce qu 'ils ont fêté , il y a quelques semaines , c'est la fin de la clique poutino-trumpiste , qui pillait leur pays ne confondons pas tout !

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Math le 31/05/2026 à 09:31
nausée a écrit le 31/05/2026 à 08h48

Ce genre de remarque digne de la France de Vichy n'est pas ma France en tout cas

C'est plutôt l'état du pays qui devrait vous donner la nausée. Si vous ne voyez pas le problème, ce n'est pas un problème gastrique dont vous souffrez. C'est plus ophtalmologique ou cérébral

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Pourquoi en Lozère le 31/05/2026 à 09:30
Ketch a écrit le 31/05/2026 à 08h39

il y une solution pour calmer tous ces casseurs : un "Guantanamo " en Lozère financé par les RSA et autres allocations versées à ces indésirables !! un an minimum.

Oui, pourquoi créer une décharge publique géante en Lozère ..?
Pourquoi est-ce que c'est les lozériens qui devraient accueillir tous les déchets de France ..?

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La nouvelle vitrine le 31/05/2026 à 09:26

ces apres matchs sont devenus politiques .. La gauche LFI nous montrer ce que sera la France de demain ( on y est) c’est pathétique pour notre pays et notre image de dégrade,

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Ex Précisions le 31/05/2026 à 09:25

Bof, dans 1 mois quand l'équipe d'algérie va perdre ou gagner ça va piller, casser, agresser, brûler comme à son habitude.
Mais le gouvernement va nous dire que ce sont des français, de papier peut-être...

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pasya le 31/05/2026 à 09:15
la france qu’on aime a écrit le 31/05/2026 à 07h47

Trois soirs d'affilée au StadedeFrance, du jamais vu AyaNakamura s'est-elle imposée comme l'artiste française la plus écoutée au monde elle fait une superbe dédicace contre l’extrême droite et pour la victoire du psg

La plus écoutée au monde? on rigole ici 🤣🤣🤣

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BLCDM le 31/05/2026 à 09:14
Lol a écrit le 31/05/2026 à 08h47

On a simplement le pays qu’on mérite.Aucun événements ne peut avoir lieu sans que ça foute le bordel.
Prochaine étape la coupe du monde ça va être drôle encore.

Mais qui fout le bordel? Tout le monde le sais, mais personne ose le dire ou censure comme les médias de gauche!!!!

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