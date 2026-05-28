Lyon : un homme arrache le collier d'une policière… le suspect rapidement maîtrisé

Mercredi 21 mai 2026, vers 17h, une fonctionnaire de police hors service a été prise pour cible dans le quartier Saxe-Gambetta, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon les informations de police, la victime circulait à pied lorsqu’un homme, qu’elle venait de croiser quelques instants auparavant, a soudainement fait demi-tour avant de lui arracher le collier qu’elle portait au cou.

Le suspect a immédiatement tenté de prendre la fuite dans les rues du quartier. Mais la policière s’est lancée à sa poursuite, aidée par "la clameur publique", précisent les services de police. Quelques mètres plus loin, la fonctionnaire est finalement parvenue à rattraper l’auteur présumé.

Avec l’aide d’un employé de restaurant, elle a ensuite réussi à maintenir le suspect sur place "non sans difficulté", jusqu’à l’arrivée d’un équipage de la police municipale qui a procédé à son interpellation.

Le collier dérobé a pu être récupéré par la victime, qui a ensuite déposé plainte.

Âgé de 28 ans, le suspect était "défavorablement connu des services de police". Placé en garde à vue, l’enquête a également permis d’établir son implication présumée dans une autre affaire : un vol avec violences commis dans les transports en commun à Paris le 18 mai dernier.

Lors de ses auditions, l’homme a nié l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. De nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) par la préfecture.

Présenté au parquet de Lyon en comparution immédiate le 22 mai, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis. Le tribunal a également prononcé une interdiction du territoire français pendant cinq ans, ainsi qu’une interdiction de port d’arme pour la même durée. Le condamné a été écroué à l’issue de l’audience.