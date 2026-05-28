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Lyon : un homme arrache le collier d'une policière… le suspect rapidement maîtrisé

Lyon : un homme arrache le collier d'une policière… le suspect rapidement maîtrisé
Lyon : un homme arrache un collier à une policière… le suspect rapidement maîtrisé

Le suspect pensait sans doute avoir choisi une victime facile.

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vol à l'arraché

24 commentaires
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ENTENDEZ VOUS ? le 28/05/2026 à 14:29

C’est efficace la clameur publique ! 🤣😂😂

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bernard69-21 le 28/05/2026 à 14:22

Même une Policière, plus personne n'est tranquille de nos jours.
Ville apaisée dixit Gregory.
Relâché dans 48 h.

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Ex Précisions le 28/05/2026 à 13:57
carlos le Beau gosse a écrit le 28/05/2026 à 13h34

Pourtant marine elle est pas canadienne et pourtant elle a volé l'argent du peuple

Macron a fait pire, il nous a tous ruiné et la France avec...

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Vendredi le 28/05/2026 à 13:57

EHi hop encore un sous OQTF, pourquoi est-il là encore? La justice devrait être plus sévère et le mettre directement dans un bateau et au revoir....

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Watt le 28/05/2026 à 13:39

"Son profil va vous surprendre ! "

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Kkvert le 28/05/2026 à 13:38

Interdiction de port d'arme pendant 5 ans, Bizarre, Donc dans 5 ans il reprend son port d'arme?

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carlos le Beau gosse le 28/05/2026 à 13:34
Ben quoi a écrit le 28/05/2026 à 12h04

Pour une fois que c'est pas un canadien en situation irrégulière

Pourtant marine elle est pas canadienne et pourtant elle a volé l'argent du peuple

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mais dites moi le 28/05/2026 à 13:32

Est ce que ça existe un voleur connu favorablement de la police ? ? ? ? ?

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général salan le 28/05/2026 à 13:30
Chris6969699 a écrit le 28/05/2026 à 11h22

"De nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français"

Quelle chance...

Il va pouvoir être mis sous bracelet et reprendre son activité écologique de recyclage de colliers...

Quelle chance...

Oui comme Sarkozy avec son bracelet électronique couleur jaune Karcher

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Chris69699 le 28/05/2026 à 12:53
Ben quoi a écrit le 28/05/2026 à 12h04

Pour une fois que c'est pas un canadien en situation irrégulière

Ou un supporter d'une équipe de foot britannique....

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Donatellien le 28/05/2026 à 12:39

Le gars il est en situation irrégulière.. au lieu d’être tranquille et remercier la France de l’accueillir non il faut qu’il agresse qq et se faire remarquer .. puis j’espère expulsé

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c'était avant le 28/05/2026 à 12:25
OQTF nouveau synonyme de MDR a écrit le 28/05/2026 à 11h09

"il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) par la préfecture"
La légende dit qu'il a failli s'étouffer de rire en écoutant ça :)

Mozart a augmenter le nombre de visas pour ceux qui viennent du Maghreb! Avec ceux qui viennent irrégulièrement on a la dose! J'ai vu qu'il y avait des Français qui en voulait encore! Surtout des LFistes qui cherchent encore des électeurs!
J'ai eu la chance de connaitre les années 70/80! Un vrai bonheur!
Oui, il y avait des étrangers mais ils venaient pour bosser!
Le pire est a venir!

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Harmonie et vivre ensemble le 28/05/2026 à 12:23

Et dire que pour certains dans l'aveuglement et le déni, décrire le profil de ce délinquant algérien en situation irrégulière défavorablement connu des services de police : c'est raciste et stigmatisant de mettre les mots sur les maux et de décrire le réel.....comment régler des problèmes si des militants politiques refusent de les identifier ?

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eurpbo le 28/05/2026 à 12:08

donc en clair… il n’a rien et continuera !

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Ben quoi le 28/05/2026 à 12:04
GAD a écrit le 28/05/2026 à 11h10

Un étranger en situation irrégulière ? Quelle surprise !

Pour une fois que c'est pas un canadien en situation irrégulière

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Solidarité 69 le 28/05/2026 à 11:59

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

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Coup double pour les féministes le 28/05/2026 à 11:27
Nous toutes mais ça dépend a écrit le 28/05/2026 à 11h12

Une femme agressée... On attends avec impatience la réaction des féministes lyonnaises.
Ah... On me dit dans l'oreillette que l'agresseur n'a pas le bon profil

Et pas le bon profil de victime non plus (une femme flic... oulala)

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Chris25 le 28/05/2026 à 11:23

Le Karma...

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Chris6969699 le 28/05/2026 à 11:22

"De nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français"

Quelle chance...

Il va pouvoir être mis sous bracelet et reprendre son activité écologique de recyclage de colliers...

Quelle chance...

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Ex Précisions le 28/05/2026 à 11:17
Anthe a écrit le 28/05/2026 à 10h58

Décidément, ils sont tous comme ça dans ce pays ? Pas étonnant qu'ils ne veulent pas récupérer leur déchets.

Ils nous les envoie ils ne veulent pas de délinquants chez eux, ils doivent leur dire prison ou tu pars.

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Nous toutes mais ça dépend le 28/05/2026 à 11:12

Une femme agressée... On attends avec impatience la réaction des féministes lyonnaises.
Ah... On me dit dans l'oreillette que l'agresseur n'a pas le bon profil

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GAD le 28/05/2026 à 11:10

Un étranger en situation irrégulière ? Quelle surprise !

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La voilà la véritable pollution le 28/05/2026 à 11:09

La véritable pollution de la vie des gens.

Mais la vie des gens, les Ecolos s'en foutent en vrai.

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OQTF nouveau synonyme de MDR le 28/05/2026 à 11:09

"il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) par la préfecture"
La légende dit qu'il a failli s'étouffer de rire en écoutant ça :)

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neutre04 le 28/05/2026 à 11:06

mon oeil, je demande à voir. il va sûrement faire quelque jours , pour mieux recommencer.

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Anthe le 28/05/2026 à 10:58

Décidément, ils sont tous comme ça dans ce pays ? Pas étonnant qu'ils ne veulent pas récupérer leur déchets.

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