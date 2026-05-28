Lyon : un homme arrache le collier d'une policière… le suspect rapidement maîtrisé

Mercredi 21 mai 2026, vers 17h, une fonctionnaire de police hors service a été prise pour cible dans le quartier Saxe-Gambetta, dans le 3e arrondissement de Lyon.
Selon les informations de police, la victime circulait à pied lorsqu’un homme, qu’elle venait de croiser quelques instants auparavant, a soudainement fait demi-tour avant de lui arracher le collier qu’elle portait au cou.
Le suspect a immédiatement tenté de prendre la fuite dans les rues du quartier. Mais la policière s’est lancée à sa poursuite, aidée par "la clameur publique", précisent les services de police. Quelques mètres plus loin, la fonctionnaire est finalement parvenue à rattraper l’auteur présumé.
Avec l’aide d’un employé de restaurant, elle a ensuite réussi à maintenir le suspect sur place "non sans difficulté", jusqu’à l’arrivée d’un équipage de la police municipale qui a procédé à son interpellation.
Le collier dérobé a pu être récupéré par la victime, qui a ensuite déposé plainte.
Âgé de 28 ans, le suspect était "défavorablement connu des services de police". Placé en garde à vue, l’enquête a également permis d’établir son implication présumée dans une autre affaire : un vol avec violences commis dans les transports en commun à Paris le 18 mai dernier.
Lors de ses auditions, l’homme a nié l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. De nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) par la préfecture.
Présenté au parquet de Lyon en comparution immédiate le 22 mai, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis. Le tribunal a également prononcé une interdiction du territoire français pendant cinq ans, ainsi qu’une interdiction de port d’arme pour la même durée. Le condamné a été écroué à l’issue de l’audience.
C’est efficace la clameur publique ! 🤣😂😂Signaler Répondre
Même une Policière, plus personne n'est tranquille de nos jours.Signaler Répondre
Ville apaisée dixit Gregory.
Relâché dans 48 h.
Macron a fait pire, il nous a tous ruiné et la France avec...Signaler Répondre
EHi hop encore un sous OQTF, pourquoi est-il là encore? La justice devrait être plus sévère et le mettre directement dans un bateau et au revoir....Signaler Répondre
"Son profil va vous surprendre ! "Signaler Répondre
Interdiction de port d'arme pendant 5 ans, Bizarre, Donc dans 5 ans il reprend son port d'arme?Signaler Répondre
Pourtant marine elle est pas canadienne et pourtant elle a volé l'argent du peupleSignaler Répondre
Est ce que ça existe un voleur connu favorablement de la police ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Oui comme Sarkozy avec son bracelet électronique couleur jaune KarcherSignaler Répondre
Ou un supporter d'une équipe de foot britannique....Signaler Répondre
Le gars il est en situation irrégulière.. au lieu d’être tranquille et remercier la France de l’accueillir non il faut qu’il agresse qq et se faire remarquer .. puis j’espère expulséSignaler Répondre
Mozart a augmenter le nombre de visas pour ceux qui viennent du Maghreb! Avec ceux qui viennent irrégulièrement on a la dose! J'ai vu qu'il y avait des Français qui en voulait encore! Surtout des LFistes qui cherchent encore des électeurs!Signaler Répondre
J'ai eu la chance de connaitre les années 70/80! Un vrai bonheur!
Oui, il y avait des étrangers mais ils venaient pour bosser!
Le pire est a venir!
Et dire que pour certains dans l'aveuglement et le déni, décrire le profil de ce délinquant algérien en situation irrégulière défavorablement connu des services de police : c'est raciste et stigmatisant de mettre les mots sur les maux et de décrire le réel.....comment régler des problèmes si des militants politiques refusent de les identifier ?Signaler Répondre
donc en clair… il n’a rien et continuera !Signaler Répondre
Pour une fois que c'est pas un canadien en situation irrégulièreSignaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !Signaler Répondre
Et pas le bon profil de victime non plus (une femme flic... oulala)Signaler Répondre
Le Karma...Signaler Répondre
"De nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français"Signaler Répondre
Quelle chance...
Il va pouvoir être mis sous bracelet et reprendre son activité écologique de recyclage de colliers...
Quelle chance...
Ils nous les envoie ils ne veulent pas de délinquants chez eux, ils doivent leur dire prison ou tu pars.Signaler Répondre
Une femme agressée... On attends avec impatience la réaction des féministes lyonnaises.Signaler Répondre
Ah... On me dit dans l'oreillette que l'agresseur n'a pas le bon profil
Un étranger en situation irrégulière ? Quelle surprise !Signaler Répondre
La véritable pollution de la vie des gens.Signaler Répondre
Mais la vie des gens, les Ecolos s'en foutent en vrai.
"il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) par la préfecture"Signaler Répondre
La légende dit qu'il a failli s'étouffer de rire en écoutant ça :)
mon oeil, je demande à voir. il va sûrement faire quelque jours , pour mieux recommencer.Signaler Répondre
Décidément, ils sont tous comme ça dans ce pays ? Pas étonnant qu'ils ne veulent pas récupérer leur déchets.Signaler Répondre