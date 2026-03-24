Lyon : quatre adolescents interpellés après un vol à l’arraché

Les faits se sont produits samedi vers 16h30, rue Hénon, dans le 4e arrondissement de Lyon. Un jeune homme de 19 ans a été victime d’un vol de téléphone à l’arraché.

Selon le Progrès, les suspects ont rapidement pris la fuite en empruntant le métro. Leur parcours les a conduits jusqu’au secteur de l’Hôtel de Ville, dans le 1er arrondissement, où ils ont finalement été interpellés.

Au total, quatre adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été arrêtés. Originaires de Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne et Saint-Maurice-l’Exil (Isère), ils ont été placés en garde à vue.

Lors de leurs auditions, les mineurs ont contesté les faits qui leurs étaient reprochés. Deux des jeunes interpellés sont déjà connus des services de police. À l’issue de la mesure, ils ont été remis en liberté.