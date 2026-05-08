Près de Lyon : le toxicomane armé d'un cutter maîtrisé en plein braquage d'un hôtel

Grosse frayeur pour le réceptionniste d'un hôtel caladois ce lundi soir. Vers 21h, il a vu entrer à l'accueil un individu casqué et armé d'un cutter. Ce dernier l'a braqué, lui réclamant de l'argent.
Loin de se démonter, le réceptionniste s'est saisi d'une chaise qui l'a aidé à maîtriser le malfaiteur. Alerté, le reste du personnel est venu lui prêter main forte, jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.
Le jeune homme de 23 ans s'avère être un toxicomane, qui a reconnu les faits, expliquant chercher de l'argent pour s'acheter de la drogue.
A l'issue de sa garde à vue, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il n'a pas pu être jugé dans le cadre d'une comparution immédiate, le parquet ayant réclamé une expertise psychiatrique avant son éventuel passage devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
On va encore nous faire le coup du psychopatheSignaler Répondre
continuer à voler pour se payer sa drogue. Quand les consommateurs seront-ils vraiment sanctionnés ? Sans eux, pas de dealers, de trafics, de narcomicides. Elle serait belle, la vie ! Merci les juges !Signaler Répondre
de mieux en mieux dans ce pays !!! encore un an de la macronie c’est juste pas possibleSignaler Répondre
c est confirmé,a Villefranche c est vraiment une ONG .Signaler Répondre
Villefranche "laissé libre" what else ?Signaler Répondre
Il fallait l'enfermer en attendant l'expertise qui va simplement dire qu'il est en manque, pas le libérer !
Sinon il va continuer à braquer ou agresser jusqu'à ce qu'il trouve (vole...) du pognon.
C'est comme Aurore Bergé qui n'est plus embêtée par la justice pour son faux témoignage (prouvé) sous serment sur son copinage avec les crèches privées, ça doit être les mêmes juges...