Près de Lyon : le toxicomane armé d'un cutter maîtrisé en plein braquage d'un hôtel

Grosse frayeur pour le réceptionniste d'un hôtel caladois ce lundi soir. Vers 21h, il a vu entrer à l'accueil un individu casqué et armé d'un cutter. Ce dernier l'a braqué, lui réclamant de l'argent.

Loin de se démonter, le réceptionniste s'est saisi d'une chaise qui l'a aidé à maîtriser le malfaiteur. Alerté, le reste du personnel est venu lui prêter main forte, jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Le jeune homme de 23 ans s'avère être un toxicomane, qui a reconnu les faits, expliquant chercher de l'argent pour s'acheter de la drogue.

A l'issue de sa garde à vue, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il n'a pas pu être jugé dans le cadre d'une comparution immédiate, le parquet ayant réclamé une expertise psychiatrique avant son éventuel passage devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.