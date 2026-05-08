Faits Divers

Près de Lyon : le toxicomane armé d'un cutter maîtrisé en plein braquage d'un hôtel

Près de Lyon : le toxicomane armé d'un cutter maîtrisé en plein braquage d'un hôtel

Ce lundi 4 mai, un individu armé d'un cutter a tenté de braquer le réceptionniste d'un hôtel à Villefranche-sur-Saône. Maîtrisé par sa victime, le toxicomane a été interpellé.

Grosse frayeur pour le réceptionniste d'un hôtel caladois ce lundi soir. Vers 21h, il a vu entrer à l'accueil un individu casqué et armé d'un cutter. Ce dernier l'a braqué, lui réclamant de l'argent.

Loin de se démonter, le réceptionniste s'est saisi d'une chaise qui l'a aidé à maîtriser le malfaiteur. Alerté, le reste du personnel est venu lui prêter main forte, jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Le jeune homme de 23 ans s'avère être un toxicomane, qui a reconnu les faits, expliquant chercher de l'argent pour s'acheter de la drogue.

A l'issue de sa garde à vue, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il n'a pas pu être jugé dans le cadre d'une comparution immédiate, le parquet ayant réclamé une expertise psychiatrique avant son éventuel passage devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

5 commentaires
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GAD le 08/05/2026 à 19:45

On va encore nous faire le coup du psychopathe

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Libre de... le 08/05/2026 à 19:06

continuer à voler pour se payer sa drogue. Quand les consommateurs seront-ils vraiment sanctionnés ? Sans eux, pas de dealers, de trafics, de narcomicides. Elle serait belle, la vie ! Merci les juges !

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Traveler le 08/05/2026 à 18:33

de mieux en mieux dans ce pays !!! encore un an de la macronie c’est juste pas possible

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Catalan le 08/05/2026 à 18:27

c est confirmé,a Villefranche c est vraiment une ONG .

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Ex Précisions le 08/05/2026 à 17:37

Villefranche "laissé libre" what else ?
Il fallait l'enfermer en attendant l'expertise qui va simplement dire qu'il est en manque, pas le libérer !
Sinon il va continuer à braquer ou agresser jusqu'à ce qu'il trouve (vole...) du pognon.
C'est comme Aurore Bergé qui n'est plus embêtée par la justice pour son faux témoignage (prouvé) sous serment sur son copinage avec les crèches privées, ça doit être les mêmes juges...

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