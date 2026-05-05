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Le contrôle sanitaire est sans appel : cette boucherie de Villeurbanne fermée d’urgence

Le contrôle sanitaire est sans appel : cette boucherie de Villeurbanne fermée d’urgence
Le contrôle sanitaire est sans appel : cette boucherie de Villeurbanne fermée d’urgence

Une boucherie de Villeurbanne contrainte de baisser le rideau.

Par arrêté préfectoral, l’établissement Boucherie-Traiteur "LE VAILLANT", situé 3 rue Édouard Vaillant à Villeurbanne, a fait l’objet d’une fermeture administrative à compter de ce lundi 4 mai.

Cette décision intervient après un contrôle réalisé le 28 avril 2026 par un agent de Bureau Veritas Exploitation, agissant dans le cadre des contrôles officiels de la DDPP du Rhône. Le rapport dressé à l’issue de cette inspection met en évidence "des manquements graves aux règles d’hygiène".

Dans le détail, les autorités évoquent de nombreuses non-conformités. Parmi elles figurent notamment "l’absence d’éclairage en chambre froide, le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements" ou encore "la détention de denrées périmées."

Le rapport mentionne également "l’absence d’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH)" ou d’un Plan de Maîtrise Sanitaire, ainsi que "le défaut de conditions de stockage et de conservation des denrées." D’autres manquements concernent "l’information incomplète sur les substances allergènes, l’absence de dispositifs hygiéniques pour le lavage des mains" ou encore "l’absence de formation à l’hygiène du personnel."

Une mise en demeure restée sans effet

Ces constats interviennent dans un contexte déjà dégradé. L’arrêté rappelle en effet "la mise en demeure du 20 mars 2026," restée sans effet. La préfecture souligne "la non-réalisation de la mise en demeure" et estime que la poursuite de l’activité "constitue une menace pour la santé des consommateurs."

Les autorités évoquent notamment "la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication qui en résultent."

Par ailleurs, une procédure contradictoire avait été notifiée à l’exploitant le 29 avril 2026, sans qu’aucune observation ne soit formulée. Pour pouvoir rouvrir, l’établissement devra se conformer à une longue série d’exigences, chiffrées en plusieurs dizaines de mesures correctives.

Il est notamment demandé de "nettoyer, dégraisser, désinfecter les surfaces, de remettre en état les locaux, d’appliquer le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène" ou encore de "faire suivre par l’ensemble du personnel une formation à l’hygiène." 

Il faudra également : supprimer le stockage à même le sol dans l'ensemble des locaux, approvisionner les lave-mains en papier à usage unique et protéger les denrées des risques de contaminations directes et indirectes.

L’arrêté précise que la réouverture ne pourra intervenir qu’après "une vérification d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations", attestant "l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives."

Tags :

fermeture administrative

boucherie

12 commentaires
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Si tu savais le 05/05/2026 à 16:19
Rb6528 a écrit le 05/05/2026 à 14h43

qui est le patron?

C'est un membre de LFI pardi !

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warmred le 05/05/2026 à 16:07
la politique des trois singes a écrit le 05/05/2026 à 15h59

Et tu dit rien? ,dans ce cas tu est coupable pour les personnes en danger.

Déjà on se tutoie pas, on n’est pas copain. Et vu la clientèle je n’ai pas du tout envie de prévenir.

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la politique des trois singes le 05/05/2026 à 15:59
warmred a écrit le 05/05/2026 à 14h53

J’ai vu il y a quelques jours une livraison dans une boucherie Grande Rue d’Oullins : la viande posée directement sur une palette en bois, sans protection. Le tout dans un vieux C15 non réfrigéré. Bon appétit.

Et tu dit rien? ,dans ce cas tu est coupable pour les personnes en danger.

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la chèvre de Mr Seguin le 05/05/2026 à 15:55
Rb6528 a écrit le 05/05/2026 à 14h43

qui est le patron?

Le mouton a cinq pattes 😛

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regarde ton nombril le 05/05/2026 à 15:53
Solidarité 69 a écrit le 05/05/2026 à 13h43

Est-ce une coïncidence que tous ces commerces soient implantés vers les bureaux de vote où LFI réalise ses meilleurs scores ?
Serait-ce les nouvelles normes d'hygiène que l'ancienne France refuse d'intégrer dans cette nouvelle France by LFI ?

Pour l'instant lave toi les mains quand tu sort des toilettes.

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Solidarité 69 le 05/05/2026 à 15:35

c'est vrai que si Aulas était passé, on aurait eu aucun problème sanitaire, il aurait tout passé au karscher

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Rlb le 05/05/2026 à 15:04

2084 on n'aura pas le choix

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warmred le 05/05/2026 à 14:53

J’ai vu il y a quelques jours une livraison dans une boucherie Grande Rue d’Oullins : la viande posée directement sur une palette en bois, sans protection. Le tout dans un vieux C15 non réfrigéré. Bon appétit.

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Rb6528 le 05/05/2026 à 14:43

qui est le patron?

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Solidarité 69 le 05/05/2026 à 13:43

Est-ce une coïncidence que tous ces commerces soient implantés vers les bureaux de vote où LFI réalise ses meilleurs scores ?
Serait-ce les nouvelles normes d'hygiène que l'ancienne France refuse d'intégrer dans cette nouvelle France by LFI ?

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Dupon le 05/05/2026 à 13:15

Pourtant c'est plus sain de manger halal..😅

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décidemment le 05/05/2026 à 13:14

A Villeurbanne on a tout ce qu'il faut mème les boucheries sans hygiène !

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