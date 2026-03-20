Présence de rongeurs vivants et morts, denrées périmées… Ce restaurant italien du quartier des Brotteaux fermé en urgence à Lyon

La préfecture du Rhône a procédé ce jeudi à la fermeture en urgence du restaurant italien Le Verdi, situé Boulevard des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Cela fait suite à un contrôle d’hygiène, mené le jour même dans l’établissement. Ce contrôle a mis en évidence "la présence de rongeurs vivants et morts sur les équipements en zone de production, la présence importante de déjections de rongeurs dans les locaux de production, de stockage ainsi que sur et dans les équipements", mais également le défaut d’entretien et de nettoyage des locaux ou encore le non-respect des températures de conservations des denrées, la présence de denrées périmées et des mauvaises conditions de stockage.

La poursuite de l’activité "constituant une menace importante pour la santé des consommateurs", la fermeture du restaurant a été prononcée par les services de l’état.

Une cinquantaine de mesures correctives ont été ordonnées. La réouverture du restaurant de spécialités italiennes n’aura lieu qu’après une nouvelle vérification des mesures d’hygiène.