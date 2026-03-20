Judiciaire

Présence de rongeurs vivants et morts, denrées périmées… Ce restaurant italien du quartier des Brotteaux fermé en urgence à Lyon

Présence de rongeurs vivants et morts, denrées périmées… Ce restaurant italien du quartier des Brotteaux fermé en urgence à Lyon
Présence de rongeurs vivants et morts, denrées périmées… Ce restaurant italien du quartier des Brottteaux fermé en urgence à Lyon - DR

La liste des manquements aux règles d’hygiène fait froid dans le dos.

La préfecture du Rhône a procédé ce jeudi à la fermeture en urgence du restaurant italien Le Verdi, situé Boulevard des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon. 

Cela fait suite à un contrôle d’hygiène, mené le jour même dans l’établissement. Ce contrôle a mis en évidence "la présence de rongeurs vivants et morts sur les équipements en zone de production, la présence importante de déjections de rongeurs dans les locaux de production, de stockage ainsi que sur et dans les équipements", mais également le défaut d’entretien et de nettoyage des locaux ou encore le non-respect des températures de conservations des denrées, la présence de denrées périmées et des mauvaises conditions de stockage. 

La poursuite de l’activité "constituant une menace importante pour la santé des consommateurs", la fermeture du restaurant a été prononcée par les services de l’état.

Une cinquantaine de mesures correctives ont été ordonnées. La réouverture du restaurant de spécialités italiennes n’aura lieu qu’après une nouvelle vérification des mesures d’hygiène.

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Le Verdi

fermeture administrative

manque d'hygiène

3 commentaires
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Quoiturais le 20/03/2026 à 18:22
lyon en regorge a écrit le 20/03/2026 à 16h47

Notre cher maire Doucet a diminué depuis 5 ans voir supprimé, les traitements de rongeurs a lyon, pour cause de pollution ..

ceci explique cela ..

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denrées périmées ????? le 20/03/2026 à 18:16

Comme celles qui sont à la Métropole et à l'Hôtel de Ville ???????????

Pffiouuuu !!!!

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lyon en regorge le 20/03/2026 à 16:47

Notre cher maire Doucet a diminué depuis 5 ans voir supprimé, les traitements de rongeurs a lyon, pour cause de pollution ..

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Ex Précisions le 20/03/2026 à 16:21

Jamais mangé de pizza au mulot avec pour olives ses déjections, c'est bon ?

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Roger lyon 6 le 20/03/2026 à 15:58

’ai laissé un avis il y a un an déjà : l’expérience était désastreuse. L’établissement était sale et l’ensemble franchement décevant.

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