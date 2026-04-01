Déjections de rongeurs, hygiène défaillante : une boulangerie fermée en urgence près de Lyon

La sanction est tombée à la suite d’un contrôle réalisé le 31 mars 2026 dans l’établissement de boulangerie-pâtisserie "Aux Délices d'Ecully", situé au 3 avenue du Dr Terver à Écully.

Selon l’arrêté préfectoral, ce contrôle, mené par un agent mandaté, a donné lieu à un rapport "mettant en évidence des manquements graves aux règles d’hygiène prescrites."

Dans le détail, les autorités évoquent notamment "la présence importante de déjections de rongeurs dans les locaux de stockage des denrées, mais aussi le défaut caractérisé d’entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage. Le rapport souligne également l’absence d’application du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), l’absence de maîtrise des process à risque ou encore le non-respect des températures de conservation des denrées."

Au total, ce sont plusieurs dizaines de manquements qui sont relevés, allant des "mauvaises conditions de stockage à l’absence d’autocontrôles et de traçabilité des denrées, en passant par l’inadéquation des lave-mains et une méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène."

Face à ces constats, la préfecture estime que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs, évoquant la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication."

En conséquence, l’arrêté prononce "la fermeture administrative de l’établissement […] jusqu’à réalisation des mesures correctives".Celles-ci sont particulièrement nombreuses : l’arrêté en liste près d’une quarantaine, révélant une accumulation de manquements à la fois structurels et organisationnels.

Elles portent notamment sur la mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles, le nettoyage et la désinfection complets des locaux et équipements, la rénovation des surfaces, le remplacement de matériels vétustes ou encore la remise en conformité des installations.

Le texte impose également de "compléter et appliquer le Plan de Maîtrise Sanitaire, de contrôler et enregistrer quotidiennement les températures, de protéger les denrées des risques de contaminations et de mettre en place des analyses microbiologiques." L’exploitant devra aussi former le personnel à l’hygiène.

La réouverture de l’établissement ne pourra intervenir qu’après un nouveau contrôle. L’arrêté précise qu’elle sera conditionnée à "la vérification […] de l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives."