Lyon : un kebab et un restaurant japonais fermés après un contrôle de police

Deux restaurants du quartier de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, ont récemment fait l’objet de fermetures administratives. Les mesures font suite à un contrôle mené le 21 janvier 2026 par la brigade de police administrative de la Division Ouest.

Premier établissement concerné : le restaurant Roney Kebab, situé 77 boulevard de la Croix-Rousse. Lors de l’opération de contrôle, les policiers ont relevé plusieurs infractions liées au droit du travail. Dans son arrêté, la préfecture indique qu’"il a été constaté du travail dissimulé par dissimulation de salarié et par l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail salarié."

Les agents ont notamment découvert "la présence de deux personnes en position de travail dans les cuisines." L’une d’elles n’avait "pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF". Les faits ont été qualifiés d’"infraction d’emploi dissimulé par défaut de déclaration préalable à l’embauche".

Le contrôle a également mis en évidence la situation administrative irrégulière d’une salariée. Selon l’arrêté préfectoral, cette dernière "était dépourvue d’une autorisation de travail salariée lui permettant d’exercer une activité salariée en France". La préfecture précise aussi que son "titre de demandeur d’asile était expiré depuis le 16 mars 2019 avec une mention de reconduit à la frontière."

Plusieurs autres infractions ont été relevées. La préfecture souligne que "le gérant a employé un ressortissant étranger non autorisé à accéder au marché du travail" et estime que les éléments réunis "caractérisent l’élément intentionnel aux infractions constatées de travail illégal."

Au regard de "la nature, le nombre, la durée des infractions constatées", l’État a décidé de prononcer une fermeture administrative de quatorze jours à compter de la notification de l’arrêté (soit le 12 mars).

"Emploi d’un étranger sans autorisation de travail"

Un second établissement est également concerné par une sanction similaire. Il s’agit du restaurant japonais Toki, situé 14 rue du Mail, toujours dans le 4e arrondissement de Lyon. Lors du même contrôle du 21 janvier, les policiers ont constaté "du travail dissimulé par l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail salarié."

Selon l’arrêté préfectoral, un ressortissant chinois travaillait comme cuisinier "sans titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France." Les autorités précisent qu’il aurait été "embauché depuis le 11 mars 2025."

Lors de son audition par les services de police, le gérant a reconnu avoir "intentionnellement employé" ce salarié "en l’absence d’autorisation de travail." Le document indique également qu’il l’aurait "aidé en l’hébergeant au-dessus du restaurant."

Les faits sont qualifiés d’"infraction d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre de travail" au sens du code du travail. Compte tenu de la gravité des infractions relevées, la préfecture du Rhône a décidé de prononcer une fermeture administrative de quinze jours (à compter du 12 mars).

Dans les deux cas, les arrêtés préfectoraux précisent que si l’exploitant ne respecte pas la fermeture décidée, il s’expose à deux mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.