Bagarre à répétition : un restaurant africain contraint de baisser le rideau à Lyon

Par arrêté préfectoral en date de ce 4 février, la préfecture du Rhône a décidé de fermer pour deux mois le restaurant africain "K LOUNGE", situé 5 rue Pasteur dans le 7e arrondissement. La décision s’appuie sur un rapport de renseignement administratif établi le 15 janvier 2026 par la direction interdépartementale de la police nationale.

La préfète avait auparavant adressé, le 22 janvier 2026, une lettre recommandée au gérant afin de recueillir ses observations, auxquelles celui-ci a répondu par courriel le 27 janvier 2026.Dans son arrêté, la préfecture rappelle plusieurs faits survenus l'été dernier.

Elle indique que "le 7 septembre 2025, une rixe opposant une dizaine d'individus s'est produite sur la terrasse de l'établissement." Deux jours plus tard, "le 9 septembre 2025, une bagarre opposant une dizaine de supporters de la Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulée sur la terrasse."

Pour l’autorité préfectorale, ces événements caractérisent "la récidive de faits graves." L’arrêté estime que "les conditions d'exploitation de l'établissement portent atteinte importante à l'ordre, la tranquillité et la santé publics."

Face à ces éléments, la préfecture considère "qu'il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter toute nouvelle atteinte à l'ordre public, la santé ou la tranquillité publics." Les services de l'État précisent que " la mesure de fermeture est exécutoire 48 h après la notification de l'arrêté."