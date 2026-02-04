Les Lyonnaises, qui préparent le derby, sont très vite entrées dans le match grâce à un but à la 4e minute inscrit par... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mercredi 4 Février 2026 à 17h07
OL Lyonnes bat facilement Marseille et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe LFFP
Les joueuses d’OL Lyonnes se sont qualifiées ce mercredi pour les demi-finales de la Coupe LFFP, en battant Marseille.
OL Lyonnes
coupe LFFP
Marseille
Bravo à elles, elles vont encore très fort cette année.Signaler Répondre
Dommage que planent toujours les problèmes financiers comme pour les garçons...