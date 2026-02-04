"Brutalité inacceptable" : une collégienne agressée, la Ville de Saint-Genis-Laval hausse le ton - VIDEO

Les faits ont conduit la jeune victime aux urgences en raison de blessures jugées particulièrement graves.
Dans un communiqué diffusé ce mercredi 4 février, la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet, a fait part de son soutien à la victime, à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative du collège. Selon la Ville, l’agression aurait été commise par deux jeunes filles devant l’établissement scolaire. Les blessures subies par la collégienne ont nécessité une prise en charge médicale en urgence.
Sur la vidéo, que LyonMag a eu l'autorisation de publier, les coups de pied sont effectivement très violents, visant le visage de la collégienne à terre.
Une collégienne passée à tabac près de Lyon par d'autres adolescentes, la maire de Saint-Genis-Laval réclame "une sanction proportionnée" (vidéo fournie à LyonMag) #violences #harcèlement pic.twitter.com/iv0el8f5x4— Lyon Mag (@lyonmag) February 4, 2026
Le rectorat de Lyon, plutôt que de réagir ou d'apporter son soutien, a réclamé la suppression de cette vidéo, pourtant publiée à la demande de la famille de la victime.
La maire de Saint-Genis-Laval souligne que ces faits relèvent de violences volontaires d’une extrême gravité, susceptibles de qualifications pénales lourdes. Elle insiste sur le fait que la minorité pénale "n’efface ni la gravité des actes, ni leurs conséquences", rappelant que toute violence engage la responsabilité de son auteur et appelle une sanction proportionnée.
Selon la municipalité, les deux auteures présumées seraient déjà connues de la gendarmerie pour des comportements violents répétés et des troubles à l’ordre public. Une enquête judiciaire est en cours et un signalement circonstancié doit être transmis sans délai au procureur de la République.
"Ce drame met en lumière une dérive profondément préoccupante : chez certains mineurs, la violence est devenue banalisée, décomplexée, dépourvue de toute conscience des conséquences et marquée par une absence manifeste d’empathie. La souffrance infligée à autrui n’est plus perçue comme un interdit", regrette Marylène Millet.
En réponse, la municipalité annonce un renforcement durable de la présence de la police municipale autour des écoles de la commune. Toute situation de menace, de violence ou de trouble fera désormais l’objet d’un signalement systématique et d’une intervention immédiate, assure la Ville, qui réaffirme faire de la sécurité des élèves une priorité constante.
J'ose même pas imaginez si c'était ma fille!!Signaler Répondre
Aucune justice, jvai direct rendre visite aux 2 parents, et je les piétine sous les yeux de la gamine violente.
Marre des Mylène, Ségolène.Signaler Répondre
Quand on montre une vidéo d une ado qui se fait tabassé a un macroniste, le macroniste dit que c est le problème vient des réseaux sociaux et non des agresseurs.Signaler Répondre
Bien fait...continuez à faire les castors !!! On a la société qu'on mériteSignaler Répondre
Voilà ce qui arrive quand la reproduction des cassos est autorisée !!!!Signaler Répondre
Les agresseuses de futures matriacales !Signaler Répondre
Vous pensez sérieusement que ce tabassage n aurais pas eu lieu sans les RS?Signaler Répondre
C est juste que vous ne l auriez pas su et continuriez a vivre dans votre deni
Des coups de pied dans la tête, c est une tentative de meurtreSignaler Répondre
Une pensée pour les progressistes qui nous jurent depuis des décennies que la société n est pas plus violente qu avant. Ces gens-là sont les collabo de notre temps.
et l on entend nos dirigeants nous déclarer régulièrement, " force restera a la loi ,, ma main ne tremblera pas ,,nous serons intransigeants , soutien total a nos policiers ,enseignants,,,,," ca marche vachement, la preuve les infos ne parlent que de faits divers violentsSignaler Répondre
C'est la nouvelle France de M. Mélenchon...Signaler Répondre
Quand vont-ils comprendre ? La seule différence qu'il devrait y avoir entre la justice des mineurs et celle des adultes, ne devrait pas du tout jouer sur la peine, mais sur l’exécution de cette dernière : Si la personne est mineure, les tuteurs responsables (parents ou autres), devraient en effectuer la moitié.Signaler Répondre
Notre système actuel bafoue complètement la réparation aux victimes et ne fait que créer encore plus d'injustices. La notion même de "pénalement irresponsable" devrait être bannie car elle est absolument aberrante. Si l'agresseur ne comprends rien où n'était pas dans son état normal, pourquoi la victime ne devrait pas avoir réparation pour autant ? Qu'il y ait un procès, qu'il y ait une peine proportionnelle à la faute et ce sera aux "experts", psychiatres ou autres, de décider si la peine doit se faire dans un établissement psychiatrique, médical ou en prison. Rien de pire que de voir des "irresponsables pénalement" en pleine nature six mois après sans même avoir été jugés.
Bref, avec tous les trous dans la raquette engendrés par les empilements de lois depuis des lustres, pas étonnant qu'une partie de la société (heureusement encore faible) agisse en toute impunité et cède tout ses caprices... Et ça se dégrade sans cesse... Maintenant les beaux parleurs peuvent pleurer et geindre, tant que les lubies de certains ministres et de certains députés ne seront pas remises à plat, ça ne va pas s'arranger... "Le prix à payer" ne veut plus rien dire, car il est décidé à tête du client et pas aux souffrances de la victime.
Très bon com! On a bien vu suite au déménagement de l'école a cause du trafic de drogue que la république ne reculera pas 🤣🤣🤣Signaler Répondre
"les deux auteures présumées seraient déjà connues de la gendarmerie pour des comportements violents répétés et des troubles à l’ordre public."Signaler Répondre
+ 1
Mais que vient faire la culture rap ici ? Vous êtes tous fous ici en vraiSignaler Répondre
Stop aux excuses de tous ordres, stop à la république qui ne reculera pas. Il faut rétablir l'autorité dans les actes, pas dans les mots. La place de la délinquante qui frappe est en prison. La coupe est pleine. les policiers, les profs, les médecins, les infirmiers sont agressés. On nous parle de prévention, d'état de droit. D'abord, la répression. Après on verra.Signaler Répondre
Génération de merde 2.0 aucun respect pour rien et les parents que font ils aux PMUSignaler Répondre
La rap culture commence à dominer toute les autres et on voit où ça va nous menerSignaler Répondre
continuez à les défendre en votant pour ceux qui veulent le chaos , ça va bien se passer :)
« renforcement durable de la présence de la police municipale autour des écoles de la commune. »Signaler Répondre
Pour quoi faire ? À quoi bon ?
Ce qui serait vraiment utile c’est de choper ces deux neuneus et de les punir à la hauteur de leur méfait. Et leurs parents aussi, par la même occasion.
"Pour la commune, qui évoque une agression d’ampleur inédite, l’enquête judiciaire ne suffira pas : l’édile compte signaler la famille auprès du procureur de la République et de son bailleur social afin d’exclure la famille de son logement et d’extraire l’une des deux mises en cause d’un cadre « où elle subit les mêmes violences » et cherche à mener « une action collective pour un placement "Signaler Répondre
La perversité des réseaux asociaux à l'oeuvre.Signaler Répondre
L'état de droit ne permet pas d'imposer une telle vidéo. Des journaux sérieux ne l'auraient pas diffusée. On vit dans un monde rempli d'une jeunesse tarée.Signaler Répondre
Je tiens à remercier profondément tous nos hommes politiques qui ont su nous apporter un monde de violence et une gestion budgétaire calamiteuse.Signaler Répondre
A l'approche des élections municipales, les voilà plein de promesses pour un monde meilleur, avec des oiseaux qui chantent et de la verdure. Faire chier les automobilistes il faut reconnaitre qu'ils y arrivent assez bien mais gèrer l'insécurité ambiante c'est moins valorisant sans doute.
C'est grave ce qui se passe en ce moment, un élève qui poignarde sa prof, des jeunes qui s'entretuent pour un rien, le harcelement scolaire que l'on arrive pas à juguler, des actes racistes et antisémites en hausse, des dealers à tous les coins de rue.
Ces actes de barbarie qui se multiplient me terrifient, d'autant plus qu'ils sont maintenant commis par des jeunes filles.Signaler Répondre
Jes
Les réseaux sociaux font monter les enchères c’est indéniable!Signaler Répondre
Dislocation de la famille, absence d'autorité répandue dans le système scolaire, abrutissement devant les réseaux dits sociaux, qui sont asociaux en réalité, promotion de modèles négatifs, communautarisme, intolérance : en voici le beau résultat, une partie de la jeunesse totalement désinhibée, pour qui la violence est devenue un mode d'affirmation, voire de communication.Signaler Répondre
Quels adultes deviendront ces adolescents irresponsables ?
Mais vous attendez quoi pour prendre des mesures exemplaires? Pas un renvoi de 15 jours, mais des vrais sanctions!Signaler Répondre
Allo les responsables politiques, les préfets, les juges?
Toujours en sieste?