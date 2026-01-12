"La haine ne fera jamais taire la mémoire" : l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi à Saint-Genis-Laval a été scié

La mairie a annoncé ce lundi avoir découvert que l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi, le 3 septembre dernier dans le parc de la Villa Chapuis, avait été scié dans la nuit de samedi à dimanche.
La maire de la commune, Marylène Millet, a condamné "avec la plus grande fermeté" cet acte qualifié d’"indigne". L’arbre, planté en hommage à Ilan Halimi, assassiné en 2006 après avoir été enlevé et torturé parce que juif, incarnait un symbole de mémoire, de lutte contre l’antisémitisme, de paix et de fraternité.
La municipalité indique avoir déposé plainte dès ce lundi matin. Si l’olivier a été "gravement mutilé", il n’est pas menacé à ce stade, précisent les services municipaux, qui ont immédiatement engagé des mesures de protection et de soin afin d’en favoriser la reprise.
Face à cette dégradation, la Ville entend répondre par un geste fort. Elle annonce qu’un nouvel olivier sera planté, affirmant que "la haine ne fera jamais taire la mémoire" et que "la violence ne fera jamais reculer les valeurs de fraternité, de dignité humaine et de résistance portées par la République".
Dans son communiqué, la municipalité rappelle enfin que Saint-Genis-Laval, marquée par l’histoire de la Résistance, continuera à "faire vivre la mémoire" et à se tenir "collectivement debout face à toutes les formes de haine".
Cet acte de haine est abject.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 12, 2026
Face à ces agissements, ceux qui défendent les valeurs de la République feront front.
La gendarmerie nationale a ouvert une enquête. https://t.co/RtOEhqaNNZ
"avait été scié dans la nuit de samedi à dimanche".Signaler Répondre
Juste après avoir vu leur gourou, cela ne m'étonne pas...
Une pensée pour ce jeune innocent tué par la haine , le racisme, l’anti sémitisme, la xénophobie n’ont pas leur place en FRANCE 🇫🇷 Terre Judéo-chrétienne.Signaler Répondre
Vous nous emmerdez avec votre Palestine de merde.Signaler Répondre
Allez y vivre !
Ah tes sources viennent d’oû alors ?Signaler Répondre
le mieux c que tu ailles en Palestine pour les planter … vu le nombre de morts que tu dis , tu n’es pas prêt de rentrer ….Signaler Répondre
pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font.Signaler Répondre
Vous les sortez d'ou ces chiffres c'est le Hamas ?????Signaler Répondre
LFI qui se prend pour des bûcherons, quelle honte !Signaler Répondre
Pauvre France ....Signaler Répondre
Pauvre de toi... il s'agit d'un crime commis en FRANCE! Quel rapport avec la palestine ici ? T'es vraiment un inculte doublé d'un idiot. Son assassinat n'est en aucun rapport avec ce qui se passe là-bas. Il a été tué par des antisémites crapuleux.Signaler Répondre
La haine appelant la haine, on ne s 'en sortira pas. Ainsi ira le monde, jusqu'à sa perte.Signaler Répondre
Parce que la Palestine en a rien à secouer de tes arbresSignaler Répondre
Rien de grave les arbres repousse et les olivier yen'a plein en Algérie faut en commanderSignaler Répondre
diversite!!...on va voir ce qu on va voir!....scrongreugneu!...d un seul coup de braguette magique (penser à enlever le "r") elle va tout branler le truc d equerre et en diagonale pour nous sauverSignaler Répondre
Les cons restent cons ils ne changeront pas !Signaler Répondre
De toute façon je constate que en France tout le monde a la haine contre son prochain, tous ces commentaires de gens en colère ne donneront que malheur. Qui vivra verra ! Les français sont désormais divisés et individualisés donc isolés.Signaler Répondre
Ça s'est passé en France ?Signaler Répondre
De plus,.les chiffres du Hamas .....
Parce que tu n as pas le courage d aller les planter peut-être ?Signaler Répondre
est en France ?Signaler Répondre
pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?Signaler Répondre