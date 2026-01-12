"La haine ne fera jamais taire la mémoire" : l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi à Saint-Genis-Laval a été scié

La mairie a annoncé ce lundi avoir découvert que l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi, le 3 septembre dernier dans le parc de la Villa Chapuis, avait été scié dans la nuit de samedi à dimanche.

La maire de la commune, Marylène Millet, a condamné "avec la plus grande fermeté" cet acte qualifié d’"indigne". L’arbre, planté en hommage à Ilan Halimi, assassiné en 2006 après avoir été enlevé et torturé parce que juif, incarnait un symbole de mémoire, de lutte contre l’antisémitisme, de paix et de fraternité.

La municipalité indique avoir déposé plainte dès ce lundi matin. Si l’olivier a été "gravement mutilé", il n’est pas menacé à ce stade, précisent les services municipaux, qui ont immédiatement engagé des mesures de protection et de soin afin d’en favoriser la reprise.

Face à cette dégradation, la Ville entend répondre par un geste fort. Elle annonce qu’un nouvel olivier sera planté, affirmant que "la haine ne fera jamais taire la mémoire" et que "la violence ne fera jamais reculer les valeurs de fraternité, de dignité humaine et de résistance portées par la République".

Dans son communiqué, la municipalité rappelle enfin que Saint-Genis-Laval, marquée par l’histoire de la Résistance, continuera à "faire vivre la mémoire" et à se tenir "collectivement debout face à toutes les formes de haine".