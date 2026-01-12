Faits Divers

"La haine ne fera jamais taire la mémoire" : l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi à Saint-Genis-Laval a été scié

Un acte de vandalisme à caractère symbolique a été constaté à Saint-Genis-Laval.

La mairie a annoncé ce lundi avoir découvert que l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi, le 3 septembre dernier dans le parc de la Villa Chapuis, avait été scié dans la nuit de samedi à dimanche.

La maire de la commune, Marylène Millet, a condamné "avec la plus grande fermeté" cet acte qualifié d’"indigne". L’arbre, planté en hommage à Ilan Halimi, assassiné en 2006 après avoir été enlevé et torturé parce que juif, incarnait un symbole de mémoire, de lutte contre l’antisémitisme, de paix et de fraternité.

La municipalité indique avoir déposé plainte dès ce lundi matin. Si l’olivier a été "gravement mutilé", il n’est pas menacé à ce stade, précisent les services municipaux, qui ont immédiatement engagé des mesures de protection et de soin afin d’en favoriser la reprise.

Face à cette dégradation, la Ville entend répondre par un geste fort. Elle annonce qu’un nouvel olivier sera planté, affirmant que "la haine ne fera jamais taire la mémoire" et que "la violence ne fera jamais reculer les valeurs de fraternité, de dignité humaine et de résistance portées par la République".

Dans son communiqué, la municipalité rappelle enfin que Saint-Genis-Laval, marquée par l’histoire de la Résistance, continuera à "faire vivre la mémoire" et à se tenir "collectivement debout face à toutes les formes de haine".

saint-genis-laval

Ilan Halimi

avatar
Chris6969699 le 12/01/2026 à 17:26
Jérémy a écrit le 12/01/2026 à 16h40

LFI qui se prend pour des bûcherons, quelle honte !

"avait été scié dans la nuit de samedi à dimanche".

Juste après avoir vu leur gourou, cela ne m'étonne pas...

avatar
Une pensée pour Ilan Halimi martyr de la Haine . le 12/01/2026 à 17:12

Une pensée pour ce jeune innocent tué par la haine , le racisme, l’anti sémitisme, la xénophobie n’ont pas leur place en FRANCE 🇫🇷 Terre Judéo-chrétienne.

avatar
Et vite ! le 12/01/2026 à 17:10
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

Vous nous emmerdez avec votre Palestine de merde.

Allez y vivre !

avatar
Ben le 12/01/2026 à 16:54
pardon a écrit le 12/01/2026 à 16h48

Vous les sortez d'ou ces chiffres c'est le Hamas ?????

Ah tes sources viennent d’oû alors ?

avatar
cri69 le 12/01/2026 à 16:50
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

le mieux c que tu ailles en Palestine pour les planter … vu le nombre de morts que tu dis , tu n’es pas prêt de rentrer ….

avatar
triste le 12/01/2026 à 16:49

pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font.

avatar
pardon le 12/01/2026 à 16:48
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

Vous les sortez d'ou ces chiffres c'est le Hamas ?????

avatar
Jérémy le 12/01/2026 à 16:40

LFI qui se prend pour des bûcherons, quelle honte !

avatar
Grave .... le 12/01/2026 à 16:40

Pauvre France ....

avatar
La palestine est en Fronse ? le 12/01/2026 à 16:33
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

Pauvre de toi... il s'agit d'un crime commis en FRANCE! Quel rapport avec la palestine ici ? T'es vraiment un inculte doublé d'un idiot. Son assassinat n'est en aucun rapport avec ce qui se passe là-bas. Il a été tué par des antisémites crapuleux.

avatar
Rlb le 12/01/2026 à 16:29
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

La haine appelant la haine, on ne s 'en sortira pas. Ainsi ira le monde, jusqu'à sa perte.

avatar
Sûrement le 12/01/2026 à 16:27
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

Parce que la Palestine en a rien à secouer de tes arbres

avatar
Jeanlaville le 12/01/2026 à 16:27

Rien de grave les arbres repousse et les olivier yen'a plein en Algérie faut en commander

avatar
oui mais super nadjat-segolene belkacem arrive dans sa combinaison (moulante?) et sa cape de commissaire à la le 12/01/2026 à 16:25
Marie Odette a écrit le 12/01/2026 à 16h16

De toute façon je constate que en France tout le monde a la haine contre son prochain, tous ces commentaires de gens en colère ne donneront que malheur. Qui vivra verra ! Les français sont désormais divisés et individualisés donc isolés.

diversite!!...on va voir ce qu on va voir!....scrongreugneu!...d un seul coup de braguette magique (penser à enlever le "r") elle va tout branler le truc d equerre et en diagonale pour nous sauver

avatar
et oui bien sur le 12/01/2026 à 16:24

Les cons restent cons ils ne changeront pas !

avatar
Marie Odette le 12/01/2026 à 16:16
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

De toute façon je constate que en France tout le monde a la haine contre son prochain, tous ces commentaires de gens en colère ne donneront que malheur. Qui vivra verra ! Les français sont désormais divisés et individualisés donc isolés.

avatar
lolotoooôooo le 12/01/2026 à 16:02
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

Ça s'est passé en France ?

De plus,.les chiffres du Hamas .....

avatar
Vas-y..... le 12/01/2026 à 15:54
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

Parce que tu n as pas le courage d aller les planter peut-être ?

avatar
la Palestine le 12/01/2026 à 15:45
je partirapas a écrit le 12/01/2026 à 15h37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

est en France ?

avatar
je partirapas le 12/01/2026 à 15:37

pourquoi il n’y a pas d’arbres pour les 30000 enfants tués en Palestine ?

