Saint-Genis-Laval : une enquête publique s’ouvre sur le projet de chaufferie biomasse reliée au futur réseau de chaleur

La consultation du public se déroule dès ce mercredi et jusqu'au 8 avril prochain.

Le projet, porté par la société SOLEV pour le compte de la Métropole de Lyon, est prévu 6 chemin de la Mouche. Il doit être connecté au futur réseau de chaleur urbain du Sud-Ouest lyonnais.

Selon la collectivité, l’objectif est de développer une solution de chauffage plus durable, reposant majoritairement sur des énergies renouvelables, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de sécuriser l’approvisionnement énergétique du territoire face aux tensions sur les énergies fossiles.

Présentée comme "un temps d’information et de participation essentiel", l’enquête doit permettre aux habitants de consulter l’ensemble du dossier – éléments techniques et réglementaires compris – et de déposer observations, questions et contributions via un registre dématérialisé. Des permanences physiques ou téléphoniques pourront également être organisées par le commissaire enquêteur, sur rendez-vous.

Deux réunions publiques sont d’ores et déjà programmées. La réunion d’ouverture se tiendra le mardi 13 janvier, de 19h à 21h, en salle d’Assemblée, en présence du porteur de projet. Une réunion de clôture est annoncée le 24 mars à 19h, également en salle d’Assemblée, afin de présenter les contributions recueillies. Les échanges et réponses seront publiés sur le site de la consultation.

À l’issue de la procédure, la décision finale d’autoriser ou non le projet reviendra à la préfecture du Rhône.