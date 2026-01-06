Des habitants six jours sans chauffage en plein hiver près de Lyon, la mairie se substitue au bailleur

Du 31 décembre au 5 janvier, les habitants étaient privés de chauffage. Une situation jugée "intolérable" par la municipalité, qui affirme avoir dû se substituer au bailleur, GrandLyon Habitat.

Selon la Ville, plusieurs résidents ont alerté la mairie et la police municipale dès le 2 janvier au matin, signalant une absence totale de chauffage depuis le réveillon et l’impossibilité de joindre le bailleur. Dans certains logements, les températures seraient descendues à peine à 10°C, en pleine période hivernale.

Face à l’absence de solution rapide de la part de GrandLyon Habitat et de son prestataire Idex, la commune affirme avoir déclenché une organisation de crise dès l’après-midi du 2 janvier. Les services municipaux ont été mobilisés, un dispositif de relogement d’urgence chauffé a été préparé et un stock de convecteurs électriques a été constitué en urgence, avec le soutien des secouristes français Croix Blanche.

Au total, plus de 60 convecteurs ont été distribués aux habitants dans la soirée du 2 janvier, à raison d’un appareil par foyer, afin de répondre aux situations les plus critiques, notamment pour les nourrissons, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. L’opération s’est poursuivie jusqu’à 22 heures, en présence des services municipaux, de la police municipale et d’un cadre d’astreinte de GrandLyon Habitat, arrivé sur place en début de soirée.

Le chauffage collectif n’a finalement été réparé que ce lundi, mettant fin à plusieurs jours de conditions de vie jugées très difficiles par la municipalité. Dans son communiqué, la Ville rappelle que la continuité du chauffage relève de la responsabilité du bailleur, tout en affirmant avoir choisi "d’agir sans attendre" face à la gravité de la situation.

La municipalité indique qu’elle veillera désormais à ce que GrandLyon Habitat prenne en charge financièrement les moyens d’urgence déployés, et salue "la réactivité et l’engagement exemplaire" des agents communaux et des secouristes mobilisés.