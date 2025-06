Saint-Genis-Laval : une maire, une chaise vide et beaucoup de fumée

Une promesse linguistique, presque ironique, tant la gestion municipale actuelle ne donne pas franchement l’impression d’avoir affaire au couteau le plus aiguisé du tiroir.

Ici, on ne gouverne pas, on suit.

Le métro est arrivé – en grande pompe, avec les caméras, les discours, les selfies. La Métropole a livré la marchandise, et la maire, Marylène Millet, s’est contentée de couper le ruban.

Mission accomplie, photo prise.

Mais derrière les paillettes de l’inauguration, c’est toujours la même fumée qui monte : celle de la chaufferie biomasse, imposée par la Métropole, acceptée sans résistance, au détriment de la santé des riverains.

Projet fumeux estampillé "écologique" par Bruno Bernard et ses apôtres verts, la chaufferie crache surtout des particules fines. Et le plus étonnant, c’est que la maire – pourtant dans l’opposition métropolitaine – n’a pas levé le petit doigt. On l’attendait au combat, on la trouve en retrait. Plutôt que d’alerter, elle acquiesce. Plutôt que de défendre, elle coopère.

Une élue d’opposition qui n’oppose rien, si ce n’est un silence poli.

Et comme si cela ne suffisait pas, un élu de sa majorité se laisse aller à flirter de plus en plus ouvertement avec les thématiques de l’extrême droite. Ambiguïtés revendiquées, petits signaux bien sentis… et aucune réaction de la maire. Aucun rappel à l’ordre, pas même une prise de distance symbolique.

À ce niveau d’indifférence, ce n’est plus de la prudence, c’est de la complicité par omission. L’esprit de De Gaulle, lui, semble avoir pris la ligne B pour ne jamais revenir.

À Saint-Genis-Laval, la mairie n’imprime pas, ne décide pas, ne s’affirme pas. Marylène Millet traverse son mandat comme un figurant traverse une scène : sans texte, sans relief. Ce n’est pas une mairie, c’est un guichet. On y applique les directives métropolitaines, on y distribue les projets tout faits, on y sourit en espérant que tout passe. Pas de cap, pas d’échine, pas de vision.

Le métro est là, certes. Mais à quel prix ? En échange, les habitants ont hérité d’une chaufferie polluante, d’un maire absent, et d’une majorité de plus en plus confuse, entre soumission à la Métropole et glissements droitiers non assumés.

Voilà le bilan. Voilà le vrai visage de cette gestion : prudente jusqu’à l’effacement, passive jusqu’à l’abandon.

Et pendant que le bois brûle et que l’air s’épaissit, les habitants, eux, n’ont plus qu’à respirer. Et constater que, décidément, dans Saint-Genis-Laval, le génie s’est fait la malle.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux

