Lyon : après des chants racistes visant Marocains et Juifs à la Guillotière, l’État saisit le procureur

Publiée ce mercredi 7 janvier, une vidéo montre un groupe de supporters algériens rassemblés place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, scandant un chant appelant à la violence à caractère raciste et antisémite.

La scène se déroule le mardi 6 janvier, juste après la victoire de l’Algérie contre le Congo en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). De nombreux supporters étaient alors sortis fêter cette victoire dans les rues de Lyon.

La traduction exacte du chant fait débat sur les réseaux sociaux, mais les propos tenus sont clairement établis. Les supporters scandent : "Ouvrez les frontières, qu’on nique/baise les marocains et rajoutez les juifs".

Des paroles que l’État n’entend pas laisser sans suite. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a signalé les faits au procureur de la République de Lyon, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, comme le rapporte Europe 1.

Ce n’est pas la première fois que de tels débordements sont signalés à Lyon en marge de cette Coupe d’Afrique des nations. Le 28 décembre, la préfète avait déjà effectué un signalement visant l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, qui s’était filmée en train de chanter, après une victoire des Fennecs en phase de poules : "Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde", ou encore "Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut."

Le prochain match de l’Algérie se jouera le samedi 10 janvier à 17 heures, face au Nigeria, pour obtenir une place en demi-finale de compétition. À Lyon, un important dispositif de forces de l’ordre devrait ainsi de nouveau être déployé dans le secteur de la Guillotière, régulièrement concerné par des rassemblements festifs, mais aussi par des débordements.