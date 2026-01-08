Lyon : après des chants racistes visant Marocains et Juifs à la Guillotière, l’État saisit le procureur

Publiée ce mercredi 7 janvier, une vidéo montre un groupe de supporters algériens rassemblés place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, scandant un chant appelant à la violence à caractère raciste et antisémite.
La scène se déroule le mardi 6 janvier, juste après la victoire de l’Algérie contre le Congo en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). De nombreux supporters étaient alors sortis fêter cette victoire dans les rues de Lyon.
La traduction exacte du chant fait débat sur les réseaux sociaux, mais les propos tenus sont clairement établis. Les supporters scandent : "Ouvrez les frontières, qu’on nique/baise les marocains et rajoutez les juifs".
Des paroles que l’État n’entend pas laisser sans suite. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a signalé les faits au procureur de la République de Lyon, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, comme le rapporte Europe 1.
Ce n’est pas la première fois que de tels débordements sont signalés à Lyon en marge de cette Coupe d’Afrique des nations. Le 28 décembre, la préfète avait déjà effectué un signalement visant l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, qui s’était filmée en train de chanter, après une victoire des Fennecs en phase de poules : "Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde", ou encore "Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut."
Le prochain match de l’Algérie se jouera le samedi 10 janvier à 17 heures, face au Nigeria, pour obtenir une place en demi-finale de compétition. À Lyon, un important dispositif de forces de l’ordre devrait ainsi de nouveau être déployé dans le secteur de la Guillotière, régulièrement concerné par des rassemblements festifs, mais aussi par des débordements.
🇫🇷🇩🇿| À Lyon, les Algériens célébrent leur match de CAN comme à leur habitude avec des slogans haineux anti-🇲🇦 et antisémites ✡️— Morocco Intel (@MoroccoIntel) January 6, 2026
« Ouvrez les frontières, qu'on puisse n*quer les Marocains et rajoutez aussi les Juifs » pic.twitter.com/PHrBMP6G6r
Pour vous chasser d’ici , vous ne méritez pas un si beau pays , eux oui !Signaler Répondre
Ils ne s'aiment déjà pas entre eux alors on ne peut pas trop leur en demander !Signaler Répondre
Pour l'instant marine rend l'argent du peupleSignaler Répondre
Ils sont nombreux a Lyon! ils ont pas l'air d'avoir envie d'aller en Angleterre!!!!!!!Signaler Répondre
C'est que de l'intox a fond la caisse,avec ces médias a 2€.le peuple algérien et marocain ne font q'unSignaler Répondre
T es en forme mon fifi,!! Papa noël ne t a pas apporté un cerveau ?🧑🎄Signaler Répondre
Pourquoi écrire l'Etat ?. L'Etat, c'est moi, vous, nous. Écrivez plutôt la Prefete. Prefete qui aura changé d'affection d'ici deux ans tout au plus...On (ils...) ont importé les conflits du moyen Orient depuis maintenant 60 ans. A chacun ses lourdes responsabilités. Il faudrait pas que les Robert, Maurice et autres Marcel (vous savez; ceux de 1954-1962...), ainsi que leurs descendants, en assument éternellement les conséquences. Fermez le ban.Signaler Répondre
Honte à ces algériens qui ne sont que le reflet de la dictature en place à Alger.Signaler Répondre
la plupart veulent plutôt aller en Angleterre... la France est juste sur la route !Signaler Répondre
Quand ellevalâcher, ça va leur faire tout drôle.Signaler Répondre
ça se dit francais quand ça les arranges. ( pauvre de moi ) .😄😄Signaler Répondre
L'état saisie le procureur, et ? Ben rien comme d'habitude !! a part faire un dossier de plus sur le bureau du procureur ca sert à quoi ??Signaler Répondre
Oui, tu as raison tout les Français sont racistes! Mais explique moi alors, pourquoi l'Afrique entière veux venir dans un pays raciste!!!!!!!Signaler Répondre
a commencé il y a plus de 40 ansSignaler Répondre
One twoooooo trhreeeere viva l'algérieSignaler Répondre
Alors ? Les juges rouges les relaxeront et les gauchistes diront que ce sont des résistants.Signaler Répondre
Vous ne défendez pas votre gourou marocain qui se fait insulter par les algériens?Signaler Répondre
MerciSignaler Répondre
Les mêmes qui nous parlent de respect a longueur de journée et qui n'ont pas un échantillon sur eux. Vraiment des plaies, la gangrène de notre sociétéSignaler Répondre
mais non ce sont des modèles pour les jeunes generations de la France créolisée !Signaler Répondre
C’est le résultat de la politique macroniste et de sa lacheté devant des pays qui s’essuyent les pieds sur la France..Signaler Répondre
A vous seul vous représentez tout le monde ?Signaler Répondre
Déposer plainte c'est bien mais quel sera le résultat ?Signaler Répondre
Y aura t'il des enquêteurs ? Comment identifier les auteurs parmi un essaim de cagoulés (OK il fait froid) ?
Dans l'hypothèse folle où les auteurs seraient identifiés, quelle sera la réponse judiciaire de la magistrature rouge ?
Quelle propagande !!!!!! Tout le monde sait que ce sont les français les racistesSignaler Répondre
" Des paroles que l’État n’entend pas laisser sans suite "Signaler Répondre
Trop drôle ces politiques! On a un président qui se couche devant le président algérien, et qui pour montrer sa soumission augmente le nombre de visas!
Algeriens:Signaler Répondre
n'oubliez jamais que Mr Mr Melenchon est né a Tanger et se dit marocain de coeur
ouiSignaler Répondre
J'espère aussi nous avons assez de délinquants et voyoux.
On va pas rajouter les escrocs du RN
Ce gens ne sont que animosité et violence, c'est à chaque fois leur manière d'exprimer leur haine et le pire ce sont les politiques qui refusent de le voir enfermés dans leur déni et postures par militantisme et aveuglement idéologique.Signaler Répondre
Sur YouTube , un mec grand et costaud passe des vidéos en les piègeant les uns après les autres .Signaler Répondre
Ça vaut le détour , ça montre leur vrai visage et la méchanceté qu'il y a en eux.
En fait , le gars rend service à qui en à besoin , en se transformant en justicier.
C'est vraiment à voir , c'est super !
Il est possible qu'à la CAN il y aït un match Maroc Algérie en demie , que du bonheur !
La France a déjà ses frontières grandes ouvertes... pour le reste pas de surprise...Signaler Répondre
Avec toute la bonne volonté possible, ces individus sont quand même une vraie plaieSignaler Répondre
"scandant un chant appelant à la violence à caractère raciste et antisémite" // Les supporters scandent : "Ouvrez les frontières, qu’on nique/baise les marocains et rajoutez les juifs".Signaler Répondre
Celles et ceux qui hurlent au racisme dés qu'un patriote prend la parole vous êtes où ?
Vous n'avez rien à dire ni à écrire pour le coup ?
Comment ça, du racisme qui n'émanerait pas de blancs ? Mais voyons, ça n'existe pas !Signaler Répondre
J'espère que les moutons voteront mieux aux prochaines élections ...On peut toujours rêver .Signaler Répondre