Faits Divers

Lyon : après des chants racistes visant Marocains et Juifs à la Guillotière, l’État saisit le procureur

Lyon : après des chants racistes visant Marocains et Juifs à la Guillotière, l’État saisit le procureur - DR

La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Publiée ce mercredi 7 janvier, une vidéo montre un groupe de supporters algériens rassemblés place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, scandant un chant appelant à la violence à caractère raciste et antisémite. 

La scène se déroule le mardi 6 janvier, juste après la victoire de l’Algérie contre le Congo en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). De nombreux supporters étaient alors sortis fêter cette victoire dans les rues de Lyon. 

La traduction exacte du chant fait débat sur les réseaux sociaux, mais les propos tenus sont clairement établis. Les supporters scandent : "Ouvrez les frontières, qu’on nique/baise les marocains et rajoutez les juifs".  

Des paroles que l’État n’entend pas laisser sans suite. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a signalé les faits au procureur de la République de Lyon, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, comme le rapporte Europe 1. 

Ce n’est pas la première fois que de tels débordements sont signalés à Lyon en marge de cette Coupe d’Afrique des nations. Le 28 décembre, la préfète avait déjà effectué un signalement visant l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, qui s’était filmée en train de chanter, après une victoire des Fennecs en phase de poules : "Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde", ou encore "Le pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut." 

Le prochain match de l’Algérie se jouera le samedi 10 janvier à 17 heures, face au Nigeria, pour obtenir une place en demi-finale de compétition. À Lyon, un important dispositif de forces de l’ordre devrait ainsi de nouveau être déployé dans le secteur de la Guillotière, régulièrement concerné par des rassemblements festifs, mais aussi par des débordements.

supporters algériens

avatar
LFI 69 le 08/01/2026 à 13:40
trop bizarre a écrit le 08/01/2026 à 12h25

Oui, tu as raison tout les Français sont racistes! Mais explique moi alors, pourquoi l'Afrique entière veux venir dans un pays raciste!!!!!!!

Pour vous chasser d’ici , vous ne méritez pas un si beau pays , eux oui !

avatar
Comme ils sont charmants ! le 08/01/2026 à 13:36

Ils ne s'aiment déjà pas entre eux alors on ne peut pas trop leur en demander !

avatar
pie46 le 08/01/2026 à 13:33
Soutien aux marocains et aux juifs a écrit le 08/01/2026 à 13h22

Honte à ces algériens qui ne sont que le reflet de la dictature en place à Alger.

Pour l'instant marine rend l'argent du peuple

avatar
bizbiz le 08/01/2026 à 13:31
pode a écrit le 08/01/2026 à 13h19

la plupart veulent plutôt aller en Angleterre... la France est juste sur la route !

Ils sont nombreux a Lyon! ils ont pas l'air d'avoir envie d'aller en Angleterre!!!!!!!

avatar
jojo de la Duchère le 08/01/2026 à 13:30

C'est que de l'intox a fond la caisse,avec ces médias a 2€.le peuple algérien et marocain ne font q'un

avatar
Rirelyon le 08/01/2026 à 13:26
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 11h21

Quelle propagande !!!!!! Tout le monde sait que ce sont les français les racistes

T es en forme mon fifi,!! Papa noël ne t a pas apporté un cerveau ?🧑‍🎄

avatar
Lepapet le 08/01/2026 à 13:24

Pourquoi écrire l'Etat ?. L'Etat, c'est moi, vous, nous. Écrivez plutôt la Prefete. Prefete qui aura changé d'affection d'ici deux ans tout au plus...On (ils...) ont importé les conflits du moyen Orient depuis maintenant 60 ans. A chacun ses lourdes responsabilités. Il faudrait pas que les Robert, Maurice et autres Marcel (vous savez; ceux de 1954-1962...), ainsi que leurs descendants, en assument éternellement les conséquences. Fermez le ban.

avatar
Soutien aux marocains et aux juifs le 08/01/2026 à 13:22

Honte à ces algériens qui ne sont que le reflet de la dictature en place à Alger.

avatar
pode le 08/01/2026 à 13:19
trop bizarre a écrit le 08/01/2026 à 12h25

Oui, tu as raison tout les Français sont racistes! Mais explique moi alors, pourquoi l'Afrique entière veux venir dans un pays raciste!!!!!!!

la plupart veulent plutôt aller en Angleterre... la France est juste sur la route !

avatar
Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis le 08/01/2026 à 12:57

Quand ellevalâcher, ça va leur faire tout drôle.

avatar
grosse34 le 08/01/2026 à 12:46

ça se dit francais quand ça les arranges. ( pauvre de moi ) .😄😄

avatar
LéoChater le 08/01/2026 à 12:30

L'état saisie le procureur, et ? Ben rien comme d'habitude !! a part faire un dossier de plus sur le bureau du procureur ca sert à quoi ??

avatar
trop bizarre le 08/01/2026 à 12:25
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 11h21

Quelle propagande !!!!!! Tout le monde sait que ce sont les français les racistes

Oui, tu as raison tout les Français sont racistes! Mais explique moi alors, pourquoi l'Afrique entière veux venir dans un pays raciste!!!!!!!

avatar
la lacheté le 08/01/2026 à 12:15
Fort avec les faibles et faible avec les forts a écrit le 08/01/2026 à 11h40

C’est le résultat de la politique macroniste et de sa lacheté devant des pays qui s’essuyent les pieds sur la France..

a commencé il y a plus de 40 ans

avatar
Jeanlaville le 08/01/2026 à 11:55

One twoooooo trhreeeere viva l'algérie

avatar
OUI ET le 08/01/2026 à 11:54

Alors ? Les juges rouges les relaxeront et les gauchistes diront que ce sont des résistants.

avatar
Que dit Mélenchon ? le 08/01/2026 à 11:54
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 11h21

Quelle propagande !!!!!! Tout le monde sait que ce sont les français les racistes

Vous ne défendez pas votre gourou marocain qui se fait insulter par les algériens?

avatar
Jordan B le 08/01/2026 à 11:51

Merci

avatar
Bianca le 08/01/2026 à 11:48

Les mêmes qui nous parlent de respect a longueur de journée et qui n'ont pas un échantillon sur eux. Vraiment des plaies, la gangrène de notre société

avatar
basta le 08/01/2026 à 11:41
De plus en plus inacceptable a écrit le 08/01/2026 à 10h39

Avec toute la bonne volonté possible, ces individus sont quand même une vraie plaie

mais non ce sont des modèles pour les jeunes generations de la France créolisée !

avatar
Fort avec les faibles et faible avec les forts le 08/01/2026 à 11:40

C’est le résultat de la politique macroniste et de sa lacheté devant des pays qui s’essuyent les pieds sur la France..

avatar
Chris6969699 le 08/01/2026 à 11:40
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 11h21

Quelle propagande !!!!!! Tout le monde sait que ce sont les français les racistes

A vous seul vous représentez tout le monde ?

avatar
Plainte, vous avez dit plainte ? le 08/01/2026 à 11:35

Déposer plainte c'est bien mais quel sera le résultat ?
Y aura t'il des enquêteurs ? Comment identifier les auteurs parmi un essaim de cagoulés (OK il fait froid) ?
Dans l'hypothèse folle où les auteurs seraient identifiés, quelle sera la réponse judiciaire de la magistrature rouge ?

avatar
LFI 69 le 08/01/2026 à 11:21

Quelle propagande !!!!!! Tout le monde sait que ce sont les français les racistes

avatar
ouf, il va bientôt dégagé le 08/01/2026 à 11:13

" Des paroles que l’État n’entend pas laisser sans suite "
Trop drôle ces politiques! On a un président qui se couche devant le président algérien, et qui pour montrer sa soumission augmente le nombre de visas!

avatar
Drknok le 08/01/2026 à 10:59

Algeriens:
n'oubliez jamais que Mr Mr Melenchon est né a Tanger et se dit marocain de coeur

avatar
hakim le 08/01/2026 à 10:56
papyrebel a écrit le 08/01/2026 à 10h18

J'espère que les moutons voteront mieux aux prochaines élections ...On peut toujours rêver .

oui
J'espère aussi nous avons assez de délinquants et voyoux.
On va pas rajouter les escrocs du RN

avatar
Harmonie et vivre ensemble le 08/01/2026 à 10:53

Ce gens ne sont que animosité et violence, c'est à chaque fois leur manière d'exprimer leur haine et le pire ce sont les politiques qui refusent de le voir enfermés dans leur déni et postures par militantisme et aveuglement idéologique.

avatar
Amen le 08/01/2026 à 10:47

Sur YouTube , un mec grand et costaud passe des vidéos en les piègeant les uns après les autres .
Ça vaut le détour , ça montre leur vrai visage et la méchanceté qu'il y a en eux.
En fait , le gars rend service à qui en à besoin , en se transformant en justicier.
C'est vraiment à voir , c'est super !
Il est possible qu'à la CAN il y aït un match Maroc Algérie en demie , que du bonheur !

avatar
Bl74 le 08/01/2026 à 10:43

La France a déjà ses frontières grandes ouvertes... pour le reste pas de surprise...

avatar
De plus en plus inacceptable le 08/01/2026 à 10:39

Avec toute la bonne volonté possible, ces individus sont quand même une vraie plaie

avatar
Chris6969699 le 08/01/2026 à 10:36

"scandant un chant appelant à la violence à caractère raciste et antisémite" // Les supporters scandent : "Ouvrez les frontières, qu’on nique/baise les marocains et rajoutez les juifs".

Celles et ceux qui hurlent au racisme dés qu'un patriote prend la parole vous êtes où ?

Vous n'avez rien à dire ni à écrire pour le coup ?

avatar
Hehe le 08/01/2026 à 10:28

Comment ça, du racisme qui n'émanerait pas de blancs ? Mais voyons, ça n'existe pas !

avatar
papyrebel le 08/01/2026 à 10:18

J'espère que les moutons voteront mieux aux prochaines élections ...On peut toujours rêver .

