Alexandre Dupalais (UDR-RN) : "Jean-Michel Aulas, c'est le candidat des travaux et des impôts"

Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux municipales à Lyon, est l’invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais a été récemment crédité d'un bon score dans le dernier sondage OpinionWay de LyonMag-Radio Espace, lui ouvrant la voie à une triangulaire à Lyon. "10% c'est le doublement du score réalisé aux dernières élections municipales. Je trouve que c'est très encourageant", analyse l'avocat ciottiste.

Alexandre Dupalais entend porter des "propositions réalistes, sérieuses", estimant que chez ses adversaires Grégory Doucet et surtout Jean-Michel Aulas, "ça part dans tous les sens. Comment on peut avoir un candidat à Lyon qui, tous les jours, fait une proposition à un milliard ?"

"La Métropole est ruinée selon Jean-Michel Aulas. Mais il propose deux métros supplémentaires et un tunnel à 8 milliards d'euros ? (...) Il y a un manque de respect des électeurs. C'est pas le monde du business à l'américaine", attaque-t-il, estimant que l'ancien président de l'OL, "c'est comme les écologistes mais en pire, c'est le candidat des travaux et des impôts".

Alexandre Dupalais porte notamment un "choc de sécurité pour tous les Lyonnais" et entend atteindre les chiffres suivants : "1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. C'est le strict minimum pour Lyon".

00:00 Difficile d'exister avec Doucet et Aulas ?
01:44 Jean-Michel Aulas
03:43 Premières propositions de JMA
16:30 Sécurité
22:56 Promesses
24:04 Proximité avec le RN
26:57 Troisième tour

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
du balai le 08/01/2026 à 18:45
Ce ferait un bon maire a écrit le 08/01/2026 à 18h36

Je voterai pour lui.

Erreur d’orthographe ! Ce n’est pas Dupalais mais Dubalais 😂

Signaler Répondre
avatar
Ce ferait un bon maire le 08/01/2026 à 18:36

Je voterai pour lui.

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 08/01/2026 à 18:09

Bravo enfin un candidat crédible et qui reste à sa place
Il aura ma voix !

Signaler Répondre
avatar
parisien le 08/01/2026 à 17:47
paslyonnais a écrit le 08/01/2026 à 15h21

le mec etait candidat dans la 11 eme circo du rhone qui n'est pas du tout à lyon !
Il est la juste par opportunisme...

et inscrit au barreau de paris

Signaler Répondre
avatar
Effectif le 08/01/2026 à 16:37
Et Dupalais c est le candidat de quoi? a écrit le 08/01/2026 à 13h44

Quand Dupalais parle de 1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. ....
Il parle de policiers nationaux ou municipaux ? parce que pour les nationaux le maire n a aucune compétence ...
et si c est pour rajouter 700 municipaux au 300 existants , ça coute un pognon de dingue .
Dupalais , candidat de la clarté ?

En plus de l'argent, il faut aussi que les candidats existent, aujourd'hui il y a déjà un manque de policiers municipaux à l'échelle nationale, ce qui fait qu'ils postulent aux villes les plus offrantes

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 08/01/2026 à 16:13

Une bonne analyse d'Aulas.
POINT.
Ce monsieur Dupalais avec tout ce qu'il représente est dangereux pour la démocratie et les libertés.

Signaler Répondre
avatar
Et des promesses sans lendemain le 08/01/2026 à 15:41

Vive Dupalais, vive le RN lui au moins est jeune à défaut d'un vieillard.

Signaler Répondre
avatar
totalement exact le 08/01/2026 à 15:39
D'accord a écrit le 08/01/2026 à 14h29

Je pense aussi qu'Aulas est une baudruche à l'image de Macron. Il promet tout et n'importe quoi. Je partais avec un à priori favorable le concernant, mais chaque jour voit une nouvelle promesse sans aucun financement derrière. Combien de Lyonnais paient encore des impôts et vont financer tout cela ? Cette gratuité générale combinée à l'exonération de taxe d'habitation déresponsabilise les électeurs et fausse complètement le jeu politique.
Cantines gratuites, transports gratuits, mégatunnel, policiers partout et immigrés nulle part... Cela n'est pas crédible.
J'ajoute que M Aulas, par le passé, a confondu les poches de la collectivité et celles de l'OL, j'ai de sérieux doutes sur sa crédibilité financière.
Je suis partisan de dégager les écolos et leur clique de malfaisants, mais cela ne peut pas se faire au prix de millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les petits propriétaires.

+1000%
Et quelques milliards de plus alors que c'est déjà la faillite : cela à de quoi nous laisser sceptique quand aux capacités de gestion du postulant à la mairie qui nous fait du Trump pur jus "business Is business". Sauf que là c'est notre pognon de fou....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/01/2026 à 15:26
decentredroit a écrit le 08/01/2026 à 14h57

Le mec RN et UDR est de centre droit…

C'est un gamin il se cherche encore...

Signaler Répondre
avatar
paslyonnais le 08/01/2026 à 15:21

le mec etait candidat dans la 11 eme circo du rhone qui n'est pas du tout à lyon !
Il est la juste par opportunisme...

Signaler Répondre
avatar
decentredroit le 08/01/2026 à 14:57

Le mec RN et UDR est de centre droit…

Signaler Répondre
avatar
Adieu le 08/01/2026 à 14:52

Aulas est entrain de tuer ses voix de droite

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 08/01/2026 à 14:51
D'accord a écrit le 08/01/2026 à 14h29

Je pense aussi qu'Aulas est une baudruche à l'image de Macron. Il promet tout et n'importe quoi. Je partais avec un à priori favorable le concernant, mais chaque jour voit une nouvelle promesse sans aucun financement derrière. Combien de Lyonnais paient encore des impôts et vont financer tout cela ? Cette gratuité générale combinée à l'exonération de taxe d'habitation déresponsabilise les électeurs et fausse complètement le jeu politique.
Cantines gratuites, transports gratuits, mégatunnel, policiers partout et immigrés nulle part... Cela n'est pas crédible.
J'ajoute que M Aulas, par le passé, a confondu les poches de la collectivité et celles de l'OL, j'ai de sérieux doutes sur sa crédibilité financière.
Je suis partisan de dégager les écolos et leur clique de malfaisants, mais cela ne peut pas se faire au prix de millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les petits propriétaires.

+ 1

Signaler Répondre
avatar
cireàfond le 08/01/2026 à 14:48

le mec a mit plus de cire dans ces cheveux que d’axe dans son programme

Signaler Répondre
avatar
D'accord le 08/01/2026 à 14:29

Je pense aussi qu'Aulas est une baudruche à l'image de Macron. Il promet tout et n'importe quoi. Je partais avec un à priori favorable le concernant, mais chaque jour voit une nouvelle promesse sans aucun financement derrière. Combien de Lyonnais paient encore des impôts et vont financer tout cela ? Cette gratuité générale combinée à l'exonération de taxe d'habitation déresponsabilise les électeurs et fausse complètement le jeu politique.
Cantines gratuites, transports gratuits, mégatunnel, policiers partout et immigrés nulle part... Cela n'est pas crédible.
J'ajoute que M Aulas, par le passé, a confondu les poches de la collectivité et celles de l'OL, j'ai de sérieux doutes sur sa crédibilité financière.
Je suis partisan de dégager les écolos et leur clique de malfaisants, mais cela ne peut pas se faire au prix de millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les petits propriétaires.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 08/01/2026 à 14:13
Et Dupalais c est le candidat de quoi? a écrit le 08/01/2026 à 13h44

Quand Dupalais parle de 1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. ....
Il parle de policiers nationaux ou municipaux ? parce que pour les nationaux le maire n a aucune compétence ...
et si c est pour rajouter 700 municipaux au 300 existants , ça coute un pognon de dingue .
Dupalais , candidat de la clarté ?

"lui ouvrant la voie à une triangulaire à Lyon"

Non il finance par des économies budgétaires sur d'autres postes : question de choix pour la Ville de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 08/01/2026 à 14:09

parlez de vous au lieu de parler de vos concurrents.

Signaler Répondre
avatar
Et Dupalais c est le candidat de quoi? le 08/01/2026 à 13:44

Quand Dupalais parle de 1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. ....
Il parle de policiers nationaux ou municipaux ? parce que pour les nationaux le maire n a aucune compétence ...
et si c est pour rajouter 700 municipaux au 300 existants , ça coute un pognon de dingue .
Dupalais , candidat de la clarté ?

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 08/01/2026 à 13:42

Comme Doucet et Bernard : travaux et impôts.

Signaler Répondre

