Alexandre Dupalais (UDR-RN) : "Jean-Michel Aulas, c'est le candidat des travaux et des impôts"

Candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais a été récemment crédité d'un bon score dans le dernier sondage OpinionWay de LyonMag-Radio Espace, lui ouvrant la voie à une triangulaire à Lyon. "10% c'est le doublement du score réalisé aux dernières élections municipales. Je trouve que c'est très encourageant", analyse l'avocat ciottiste.

Alexandre Dupalais entend porter des "propositions réalistes, sérieuses", estimant que chez ses adversaires Grégory Doucet et surtout Jean-Michel Aulas, "ça part dans tous les sens. Comment on peut avoir un candidat à Lyon qui, tous les jours, fait une proposition à un milliard ?"

"La Métropole est ruinée selon Jean-Michel Aulas. Mais il propose deux métros supplémentaires et un tunnel à 8 milliards d'euros ? (...) Il y a un manque de respect des électeurs. C'est pas le monde du business à l'américaine", attaque-t-il, estimant que l'ancien président de l'OL, "c'est comme les écologistes mais en pire, c'est le candidat des travaux et des impôts".

Alexandre Dupalais porte notamment un "choc de sécurité pour tous les Lyonnais" et entend atteindre les chiffres suivants : "1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. C'est le strict minimum pour Lyon".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Difficile d'exister avec Doucet et Aulas ?

01:44 Jean-Michel Aulas

03:43 Premières propositions de JMA

16:30 Sécurité

22:56 Promesses

24:04 Proximité avec le RN

26:57 Troisième tour