Alexandre Dupalais (UDR-RN) : "Jean-Michel Aulas, c'est le candidat des travaux et des impôts"

Candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais a été récemment crédité d'un bon score dans le dernier sondage OpinionWay de LyonMag-Radio Espace, lui ouvrant la voie à une triangulaire à Lyon. "10% c'est le doublement du score réalisé aux dernières élections municipales. Je trouve que c'est très encourageant", analyse l'avocat ciottiste.
Alexandre Dupalais entend porter des "propositions réalistes, sérieuses", estimant que chez ses adversaires Grégory Doucet et surtout Jean-Michel Aulas, "ça part dans tous les sens. Comment on peut avoir un candidat à Lyon qui, tous les jours, fait une proposition à un milliard ?"
"La Métropole est ruinée selon Jean-Michel Aulas. Mais il propose deux métros supplémentaires et un tunnel à 8 milliards d'euros ? (...) Il y a un manque de respect des électeurs. C'est pas le monde du business à l'américaine", attaque-t-il, estimant que l'ancien président de l'OL, "c'est comme les écologistes mais en pire, c'est le candidat des travaux et des impôts".
Alexandre Dupalais porte notamment un "choc de sécurité pour tous les Lyonnais" et entend atteindre les chiffres suivants : "1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. C'est le strict minimum pour Lyon".
00:00 Difficile d'exister avec Doucet et Aulas ?
01:44 Jean-Michel Aulas
03:43 Premières propositions de JMA
16:30 Sécurité
22:56 Promesses
24:04 Proximité avec le RN
26:57 Troisième tour
Erreur d’orthographe ! Ce n’est pas Dupalais mais Dubalais 😂Signaler Répondre
Je voterai pour lui.Signaler Répondre
Bravo enfin un candidat crédible et qui reste à sa placeSignaler Répondre
Il aura ma voix !
et inscrit au barreau de parisSignaler Répondre
En plus de l'argent, il faut aussi que les candidats existent, aujourd'hui il y a déjà un manque de policiers municipaux à l'échelle nationale, ce qui fait qu'ils postulent aux villes les plus offrantesSignaler Répondre
Une bonne analyse d'Aulas.Signaler Répondre
POINT.
Ce monsieur Dupalais avec tout ce qu'il représente est dangereux pour la démocratie et les libertés.
Vive Dupalais, vive le RN lui au moins est jeune à défaut d'un vieillard.Signaler Répondre
+1000%Signaler Répondre
Et quelques milliards de plus alors que c'est déjà la faillite : cela à de quoi nous laisser sceptique quand aux capacités de gestion du postulant à la mairie qui nous fait du Trump pur jus "business Is business". Sauf que là c'est notre pognon de fou....
C'est un gamin il se cherche encore...Signaler Répondre
le mec etait candidat dans la 11 eme circo du rhone qui n'est pas du tout à lyon !Signaler Répondre
Il est la juste par opportunisme...
Le mec RN et UDR est de centre droit…Signaler Répondre
Aulas est entrain de tuer ses voix de droiteSignaler Répondre
+ 1Signaler Répondre
le mec a mit plus de cire dans ces cheveux que d’axe dans son programmeSignaler Répondre
Je pense aussi qu'Aulas est une baudruche à l'image de Macron. Il promet tout et n'importe quoi. Je partais avec un à priori favorable le concernant, mais chaque jour voit une nouvelle promesse sans aucun financement derrière. Combien de Lyonnais paient encore des impôts et vont financer tout cela ? Cette gratuité générale combinée à l'exonération de taxe d'habitation déresponsabilise les électeurs et fausse complètement le jeu politique.Signaler Répondre
Cantines gratuites, transports gratuits, mégatunnel, policiers partout et immigrés nulle part... Cela n'est pas crédible.
J'ajoute que M Aulas, par le passé, a confondu les poches de la collectivité et celles de l'OL, j'ai de sérieux doutes sur sa crédibilité financière.
Je suis partisan de dégager les écolos et leur clique de malfaisants, mais cela ne peut pas se faire au prix de millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les petits propriétaires.
"lui ouvrant la voie à une triangulaire à Lyon"Signaler Répondre
Non il finance par des économies budgétaires sur d'autres postes : question de choix pour la Ville de Lyon.
parlez de vous au lieu de parler de vos concurrents.Signaler Répondre
Quand Dupalais parle de 1000 policiers, 5000 caméras, 30 postes de police municipale. ....Signaler Répondre
Il parle de policiers nationaux ou municipaux ? parce que pour les nationaux le maire n a aucune compétence ...
et si c est pour rajouter 700 municipaux au 300 existants , ça coute un pognon de dingue .
Dupalais , candidat de la clarté ?
Comme Doucet et Bernard : travaux et impôts.Signaler Répondre