Vague d’agressions violentes à Lyon 7e : cinq mineurs arrêtés

Ce mardi 3 février, cinq adolescents âgés de 14 à 15 ans, tous domiciliés dans le 7e arrondissement, ont été arrêtés à leur domicile. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à treize vols avec violence commis en réunion entre le 18 octobre et le 4 janvier. Selon les premiers éléments de l’enquête, les victimes sont principalement de jeunes hommes, dont huit mineurs âgés de 14 à 17 ans. Parmi les faits recensés, l’un d’eux concerne le vol d’une trottinette dans le hall d’un immeuble en début de soirée, fin novembre.

Des perquisitions ont permis de retrouver une partie des biens dérobés. En garde à vue, deux des suspects ont reconnu leur implication, évoquant l’existence d’une dette de 5 000 euros. Un troisième a contesté les accusations, tandis que les deux derniers ont expliqué ne plus se souvenir des faits, rapporte le Progrès.

Deux membres du groupe sont également soupçonnés d’avoir participé à une quatorzième agression, survenue le 31 janvier. Dans ce dossier, l’un d’eux a admis avoir été présent sur place et avoir frappé la victime. Cette affaire fait écho à l’agression d’un étudiant de 19 ans, récemment violemment passé à tabac dans le quartier des Girondins. Le jeune homme, déjà victime de plusieurs agressions depuis l’été, a reçu dix jours d’incapacité totale de travail et doit suivre deux mois de rééducation.

Les gardes à vue des cinq mineurs doivent se poursuivre jusqu’à jeudi, avant une présentation attendue devant le tribunal judiciaire de Lyon.