Lyon : ils séquestrent un adolescent pour lui voler son téléphone

Ces jeunes âgés de 16 et 22 ans ont été interpellés jeudi à leur domicile du 1er et du 3e arrondissement de Lyon. Le téléphone portable de leur victime, qui avait porté plainte, a été retrouvé sur les lieux. Ils sont accusés de séquestration et de vol avec violences.



Ces faits ont eu lieu mardi aux environs de 19h. L'adolescent de 16 ans avait donné rendez-vous à sa victime du même âge dans un appartement de la rue de la Butte, dans le 1er arrondissement. Sur les lieux, la victime a été ligotée par le deuxième homme avant que celui-ci ne lui donne une claque et ne lui vole son téléphone portable. Ses agresseurs ont fini par le libérer en le menaçant de représailles.



En garde à vue, les deux suspects ont reconnu les faits tout en les minimisant. Ce vendredi a lieu leur présentation devant le Parquet de Lyon. A noter que l’homme majeur va être jugé en comparution immédiate.