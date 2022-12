Lyon : un homme interpellé par erreur par la police porte plainte

Les policiers étaient à la recherche d’une femme séquestrée à Lyon mais n’avaient pas la bonne adresse. A l’origine de cet incident, un gros malentendu. D’abord, un homme isérois a alerté la police pour signaler la séquestration de sa fille rue Claudius-Collonge à Lyon. L’homme a donné une adresse précise et les forces de l’ordre se sont aussitôt rendues sur place.

Plusieurs habitants de l’immeuble ont ouvert mais l’un d’eux ne l’a pas fait. Les policiers ont forcé sa porte et l’ont plaqué au sol car il aurait refusé de montrer ses mains. Or, l’homme d’origine italienne ne maîtriserait pas très bien la langue française selon Le Progrès et n’aurait pas compris la demande des policiers.

Lors de l’interpellation, l’homme a été légèrement blessé au visage, ce qui lui a valu un jour d’ITT. Le lendemain, il a déposé plainte pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. Le parquet de Lyon a aussitôt ouvert une enquête. Quant à la femme séquestrée, elle a été retrouvée… dans un autre département.