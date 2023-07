De retour du feu d’artifice de Lyon, elle se fait enlever et séquestrer par les enfants de son amant

Alors qu’elle revenait en voiture du feu d’artifice du 14 juillet de Lyon avec sa fille et une de ses amies, cette mère de famille a été enlevée, séquestrée et violentée par deux individus qui étaient en fait les enfants de son amant.

Ce frère et cette sœur ne supportaient pas le chagrin causé à leur mère par cette relation. Ils ont donc brutalisé leur victime avant de l’abandonner dans un bois, rapporte Le Dauphiné Libéré. Cette dernière a finalement trouvé refuge auprès d’habitants non loin de là et a écopé d’un jour d’ITT.

Interpellés peu après les faits, le frère et la sœur ont été jugés ce lundi devant le tribunal judiciaire de Vienne pour enlèvement, séquestration et violences en réunion. Ils ont écopé de la même peine : 24 mois de prison dont la moitié ferme aménagée sous bracelet électronique.