Saint-Priest : ils tentent de s’introduire à la soirée d'un mariage, un homme grièvement blessé

Alors qu’une soirée de mariage battait son plein, vers 1h du matin sur la commune de Saint-Priest, des invités se sont retrouvés face à une situation particulièrement complexe. Plusieurs individus ont en effet tenté de s’inviter à la fête sans avoir été invités. Ils ont ainsi été refoulés par des participants à la célébration de l’union.

Mais l’un des mis en cause aurait alors dégainé une arme de poing pour tenter d’impressionner ceux qui s’opposaient à leur venue, avant de prendre la fuite aux côtés d’un complice. Dans le même temps, toujours d’après nos informations, un autre suspect au volant d’une Renault Clio a lui essayé de percuter la foule, sans toutefois réussir à heurter qui que ce soit. Le chauffard a alors été immobilisé et frappé par de nombreux coups portés par des invités furieux. Sa voiture a aussi été fortement endommagée.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés sur place pour prendre en charge l’automobiliste en cause, alors dans un état très grave puisque son pronostic vital était fortement engagé. Âgé d’une vingtaine d’années, il n’était finalement plus entre la vie et la mort aux dernières nouvelles selon une source proche de l’enquête.

Sur place, la police a également retrouvé au sol plusieurs cartouches de 9mm non percutées. Aucun coup de feu n’aurait toutefois été tiré, d’après les témoignages recueillis. Dans le véhicule utilisé par l’agresseur originaire de l’Isère, une bombe lacrymogène et des plaques d’immatriculation ont aussi été découvertes par les forces de l’ordre.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment pour violence avec arme et violences avec arme par destination. Les investigations se poursuivent.

