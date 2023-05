Enlevée en Isère puis retrouvée au Danemark, Eya de retour en France

Eya est de retour en France. C’est ce qu’a fait savoir ce lundi l’avocate de la mère de la fillette qui était partie retrouver son enfant au Danemark où elle avait été emmenée par son père et un complice.

Eya "est contente d’avoir retrouvé sa mère, elles sont rentrées en France et l’important est qu’elles soient ensemble", a-t-elle fait savoir à l’AFP ajoutant que la petite fille ne retournerait pas tout de suite à l’école. Elles "ont besoin de reprendre une vie normale, loin du tumulte pour pouvoir cheminer vers un peu de normalité", a également déclaré l’avocate.

On ignore si la fillette et sa mère ont regagné le domicile familial à Fontaine en Isère ou si elles se trouvent ailleurs le temps de l’enquête. Le père d’Eya et le complice présent au moment de l’enlèvement devraient eux être remis prochainement aux autorités françaises.

Une information judiciaire pour "violences aggravées" et "soustraction par ascendant" et "complicité" a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce fait divers ayant marqué la région et la France ces dernières heures.