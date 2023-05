Rapt d’Eya : l’alerte enlèvement suspendue, la fillette toujours introuvable

Mais ce vendredi matin, l'alerte a été levée, même si l'enfant n'a pas été retrouvée. Le procureur de la République de Grenoble a annoncé que l'alerte avait permis de recevoir environ 70 messages, dont certains sont encore en cours d'exploitation. Eya a été enlevée de force à sa mère, qui a été attaquée à l'aide d'une bombe lacrymogène sur le chemin de l'école.

🔴 Sur décision du parquet de Grenoble, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvé. Les recherches se poursuivent. Merci pour votre aide.

Les photos ne doivent plus être diffusées @Interieur_Gouv, @PoliceNationale, @Gendarmerie — Ministère de la Justice (@justice_gouv) May 26, 2023

Le suspect, Khaled SASSI, père d’Eya est un homme âgé de 53 ans, avec des yeux de couleur marron, susceptible de circuler à bord d’un véhicule de couleur gris, de marque Peugeot, de type 306 immatriculé AD-663-TF. Il était porteur d’un sweat marron / beige à capuche et d’un pantalon de survêtement.

Le parquet de Grenoble annonce que "tous les services de police en Europe et en Tunisie sont déjà prévenus des recherches lancées". Le père, l'enfant et le complice du père seraient déjà à l'étranger selon Eric Vaillant. La Suède et la Tunisie seraient des pistes privilégiées car le père a la double nationalité de ces pays.

Une information judiciaire sera ouverte ce vendredi afin d'obtenir la délivrance de mandats d'arrêt.