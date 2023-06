Huit pompiers agressés au mois de mai dans le Rhône : “on est complètement impuissants”

Selon un document confidentiel du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) que LyonMag a pu consulter, au moins 8 pompiers du Rhône ont été agressés, verbalement ou physiquement, dans l’exercice de leurs fonctions au cours du mois de mai dans le département.

Injures, menaces de mort, coups ou tirs de mortiers ponctuent de plus en plus régulièrement le quotidien des soldats du feu rhodaniens. Un phénomène alarmant et pris au sérieux par le SDMIS, mais bien souvent caché au grand public.

Selon le document, un pompier de la caserne de Villeurbanne-Cusset a par exemple déposé plainte après avoir été victime d’un tir de mortiers le 30 mai, dans la commune de Villeurbanne. Le même jour, 3 pompiers San-Priods ont fait l’objet de menaces de mort lors d’une opération à Bron. Plus tôt dans le mois, le 9 mai, deux pompiers de la caserne de Lyon-Corneille étaient menacés de mort et victimes de violences dans le 1er arrondissement de Lyon.

“Il y a toujours des tensions avec les opérations de secours. C’est un phénomène psychologique. Les gens, comme un accidenté qui a subi une grosse décharge d’adrénaline par exemple, vont parfois entrer dans une colère immédiate surdimensionnée lors d’une urgence et vont se retourner contre leurs sauveteurs”, commente un pompier qui a préféré garder l’anonymat.

“Ce qui est relativement récent, par contre, c’est d’avoir des actions coordonnées contre nos services. On a des gens qui vont, pour éviter qu’on maîtrise les incidents, se coordonner pour nous agresser”, explique le soldat du feu.

“(Les agressions, ndlr) c’est un sujet et ça arrive régulièrement, mais il y a un espèce d’écran de fumée généralisé qui fait en sorte qu’on donne l’impression à tout le monde que le SDMIS gère ces affaires. À chaque fois qu’on est agressé, on porte plainte, l’encadrement porte plainte au nom du service, le SDMIS suit les affaires, ce qui est rassurant pour les pompiers, parce qu’ils sont assistés dans tous ces problèmes, mais jamais le SDMIS n’attaque le problème sur le fond”, poursuit notre interlocuteur.

Interrogé sur le moral des troupes, le pompier reste circonspect. “Les pompiers n’ont aucun moyen d’empêcher quoique ce soit, on n’est pas la police ou la justice ou les services sociaux. (…) On est complètement impuissants”, se navre-t-il, en décrivant une “résignation généralisée”.

“On a un profond sentiment d’injustice vis-à-vis de ces gens qui nous agressent, nous insultent et nous menacent. Un sentiment d’incompréhension aussi, quoique de moins en moins”, conclut-il enfin.

J.B