Lyon : ouverture d’une enquête de l’IGPN après des violences envers un photographe 

Dans la soirée, une manifestation sauvage avait été organisée par quelques centaines d’individus pour protester contre la réforme des retraites deux jours après le passage en force par le gouvernement. Un cortège avait notamment déambulé dans le 6e arrondissement, certains participants avaient prévu d’aller "chercher la bourgeoisie", réalisant des dégradations sur du mobilier urbain notamment. La police suivait de près la manifestation, utilisant du gaz lacrymogène pour tenter d’empêcher les casseurs de pénétrer sur la Presqu’île où la préfecture du Rhône avait pris un arrêté pour interdire les manifestations.

Des échauffourées ont alors éclaté avenue Maréchal-de-Saxe, et plus particulièrement devant le Grand café de Genève au niveau du numéro 10 de l’axe. C’est à ce moment qu’un photographe, Eric Le Roux, aurait été frappé par des policiers. Dans les colonnes du Progrès, ce dernier met en cause un coup de matraque "en pleine figure".

Une vidéo, très coupée puisqu’elle ne dure que 31 secondes seulement, a été publiée par Rue89. Un clip tourné en pleine nuit donc, et qui ne montre pas l’instant précis où la victime est touchée par la matraque du policier. Ce dernier semble d’ailleurs viser les jambes du quinquagénaire que l’on voit ensuite chuter sur le dos au sol. La scène se termine dans les fumées des lacrymogènes, alors que le vidéaste amateur tente d’expliquer à un agent qu’il est de la "presse", sans pouvoir justifier d’une carte professionnelle.

Après s’être relevé et avoir passé un moment désorienté, l’homme de 55 ans s’est finalement rendu à l’hôpital. Les médecins ont décelé trois dents fracturées et des tuméfactions. Eric Le Roux a obtenu une ITT de 3 jours ainsi qu’un arrêt de travail d’une semaine.

Moins de 10 jours plus tard, une plainte a été déposée par le photographe auprès du procureur de la République après, comme il l’affirme dans Le Progrès, des refus d’enregistrer la plainte dans les commissariats de Vénissieux, Corbas et même à l’hôtel de police de Marius-Berliet à Lyon. L’inspection générale de la Police nationale aurait été saisie pour mener l’enquête.

Les premières conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs semaines.