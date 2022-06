Séquestration, drogue et rançon de 100 000 euros : ils risquent la perpétuité

Les faits remontent au 29 mai dernier, rapporte Le Progrès. La victime, âgée de 30 ans, a été enlevée à son domicile, situé rue des Passementiers à Saint-Etienne, par trois individus détenant des armes de type airsoft. Après avoir passé 24 heures dans la ville, elle a ensuite été déplacée à Givors par ses ravisseurs.

Pour mettre fin à cet enlèvement, ces derniers ont demandé à la famille de leur victime une rançon de 100 000 euros. Une valise remplie d’objets de valeur leur a également été remise le 29 mai par sa compagne.

Mais la victime a, à nouveau, été déplacée jusqu’à Epinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Sur place, grâce à la coordination entre les préfectures stéphanoise, lyonnaise et parisienne, elle a été retrouvée, recouverte d’hématomes, et deux suspects ont été interpellés.

Finalement, vendredi dernier, trois individus, âgés de 27, 32 et 35 ans, ont été placés en détention provisoire. Pour "enlèvement et séquestration en bande organisée", les suspects risquent 30 ans de prison voire la perpétuité pour "tentative d’extorsion et extorsion en bande organisée avec armes".

Un échange de 1kg de cocaïne qui aurait mal tourné en région parisienne serait à l’origine de cet enlèvement.