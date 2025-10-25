L’OL reçoit St Etienne ce samedi à 18h au Groupama OL Training Center dans le cadre du... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Samedi 25 Octobre 2025 à 09h00
Un derby entre l'OL et St Etienne ce week-end à Décines !
Si les supporters de l’OL sont privés cette année du traditionnel derby en Ligue 1, il y aura bel et bien une confrontation entre lyonnais et stéphanois ce week-end.
