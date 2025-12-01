"Vous ne pouvez plus être maire" : Gaël Perdriau déclaré coupable à Lyon, il perd la mairie de Saint-Etienne

Mise à jour à 9h52 : Le tribunal de Lyon a déclaré Gaël Perdriau, Pierre Gauttieri, Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet coupables des faits qui leur étaient reprochés.

Le maire de Saint-Etienne écope de 5 ans d’emprisonnement dont un an assorti de sursis, avec interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Une peine assortie d'une amende de 50 000 euros et d' inéligibilité avec exécution provisoire en lien avec les infractions, "compte-tenu de tout ce qui apparaît dans le dossier". "Vous ne pouvez plus être maire", a déclaré la présidente du tribunal. Gaël Perdriau va être incarcéré puisqu'un mandat de dépôt à délai différé avec exécution provisoire a été pris. Il a demandé à ses avocats de faire appel.

« Coupable ! Honte à vous ! ». Condamné dans l’affaire de la sextape, @PerdriauGael quitte le tribunal de Lyon sous les huées pic.twitter.com/j3Xho7iwCz — Lyon Mag (@lyonmag) December 1, 2025

Article initial : Jugés en septembre dernier, les protagonistes de ce chantage politique présumé seront fixés sur leur sort. Et notamment Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, contre qui 5 ans de prison, dont 3 ans ferme non aménageable, ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire avaient été requis.

Si la peine était confirmée par les juges lyonnais, l'édile serait obligé de quitter son mandat immédiatement et il ne pourrait pas se présenter en mars prochain. D'autant qu'il serait incarcéré s'il ne faisait pas appel.

Un potentiel tremblement de terre à venir dans la Loire !

Trois ans de prison dont 2 avec sursis ont été requis contre l'ex-directeur de cabinet de Gaël Perdriau Pierre Gauttieri, ainsi que 40 000 euros d'amende. La peine s'effectuerait sous bracelet électronique.

L'ancien couple Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet risquent jusqu'à 4 ans de prison dont 2 ans ferme, 40 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ce dernier est celui qui avait tout déballé à Mediapart en 2022.

Pour rappel, Gaël Perdriau est soupçonné d'avoir fait chanter son 1er adjoint Gilles Artigues avec une vidéo de lui en train de se faire masser par un homme. Vidéo réalisée par Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet.

Durant le procès en septembre dernier, les avocats du maire stéphanois avaient tenté de dédouaner Gaël Perdriau, qui n'aurait pas été au courant de la manipulation visant à museler les ambitions politiques de Gilles Artigues.