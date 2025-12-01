Judiciaire

"Vous ne pouvez plus être maire" : Gaël Perdriau déclaré coupable à Lyon, il perd la mairie de Saint-Etienne

Ce lundi matin, le jugement de l'affaire de la sextape à Saint-Etienne a été dévoilé au tribunal correctionnel de Lyon.

Mise à jour à 9h52 : Le tribunal de Lyon a déclaré Gaël Perdriau, Pierre Gauttieri, Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet coupables des faits qui leur étaient reprochés.

Le maire de Saint-Etienne écope de 5 ans d’emprisonnement dont un an assorti de sursis, avec interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Une peine assortie d'une amende de 50 000 euros et d' inéligibilité avec exécution provisoire en lien avec les infractions, "compte-tenu de tout ce qui apparaît dans le dossier". "Vous ne pouvez plus être maire", a déclaré la présidente du tribunal. Gaël Perdriau va être incarcéré puisqu'un mandat de dépôt à délai différé avec exécution provisoire a été pris. Il a demandé à ses avocats de faire appel.

Article initial : Jugés en septembre dernier, les protagonistes de ce chantage politique présumé seront fixés sur leur sort. Et notamment Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, contre qui 5 ans de prison, dont 3 ans ferme non aménageable, ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire avaient été requis.

Si la peine était confirmée par les juges lyonnais, l'édile serait obligé de quitter son mandat immédiatement et il ne pourrait pas se présenter en mars prochain. D'autant qu'il serait incarcéré s'il ne faisait pas appel.

Un potentiel tremblement de terre à venir dans la Loire !

Trois ans de prison dont 2 avec sursis ont été requis contre l'ex-directeur de cabinet de Gaël Perdriau Pierre Gauttieri, ainsi que 40 000 euros d'amende. La peine s'effectuerait sous bracelet électronique.

L'ancien couple Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet risquent jusqu'à 4 ans de prison dont 2 ans ferme, 40 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ce dernier est celui qui avait tout déballé à Mediapart en 2022.

Pour rappel, Gaël Perdriau est soupçonné d'avoir fait chanter son 1er adjoint Gilles Artigues avec une vidéo de lui en train de se faire masser par un homme. Vidéo réalisée par Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet.

Durant le procès en septembre dernier, les avocats du maire stéphanois avaient tenté de dédouaner Gaël Perdriau, qui n'aurait pas été au courant de la manipulation visant à museler les ambitions politiques de Gilles Artigues.

Gaël Perdriau

Saint-Etienne

Retour sur Terre le 01/12/2025 à 11:10

A ceux qui pensaient que le monde politique faisait un peu plus attention à l'éthique, c'est un dur rappel à la réalité.
Ceci étant, il faut être vraiment complètement abruti pour tremper dans des embrouilles pareilles... c'est du niveau des joueurs de foot c'est vraiment incroyable.
Misère, mais quelle image nous donnent ces gens !

YES and NO le 01/12/2025 à 10:53
GLOUGLOU 1er a écrit le 01/12/2025 à 10h15

Et pan dans le derrière !

Et viendra le tour de greg et de ses sbires

kool le 01/12/2025 à 10:52
Ex Précisions a écrit le 01/12/2025 à 09h07

Chez les verts, que ce soit sur Lyon ou St Etienne rien ne va ;-)

St Etienne n'est pas une ville dirigée par les verts,à moins que vous vouliez parler de l'ASSE !!!!!

okosur le 01/12/2025 à 10:38

Super maintenant place à une équipe qui va s'occuper de la Ville et non de ses intérêts personnels !

Nadoche69 le 01/12/2025 à 10:38
Marie de Lyon a écrit le 01/12/2025 à 07h29

Ras le bol de ces politiciens (ministres, députés, sénateurs, maires ...), de droite comme de gauche, corrompus qui se maintiennent dans leur mandat malgré des poursuites judiciaires et le très fort soupçon de leur culpabilité.
Ils utilisent toutes les ficelles judiciaires pour retarder leur jugement.
Ils encombrent les tribunaux et cours... et coûtent chers aux contribuables (qui eux doivent faire des efforts).

L'intérêt général n'est plus leur motivation. Mais seuls le maintien de leurs avantages financiers les motivent !

Pas étonnant que la France dégringole dans le classement des pays les + corrompus ...

👍

Villeurbannais le 01/12/2025 à 10:27
Ex Précisions a écrit le 01/12/2025 à 09h07

Chez les verts, que ce soit sur Lyon ou St Etienne rien ne va ;-)

😭il est républicain !

GLOUGLOU 1er le 01/12/2025 à 10:15

Et pan dans le derrière !

Ex Précisions le 01/12/2025 à 09:07

Chez les verts, que ce soit sur Lyon ou St Etienne rien ne va ;-)

Marie de Lyon le 01/12/2025 à 07:29

Ras le bol de ces politiciens (ministres, députés, sénateurs, maires ...), de droite comme de gauche, corrompus qui se maintiennent dans leur mandat malgré des poursuites judiciaires et le très fort soupçon de leur culpabilité.
Ils utilisent toutes les ficelles judiciaires pour retarder leur jugement.
Ils encombrent les tribunaux et cours... et coûtent chers aux contribuables (qui eux doivent faire des efforts).

L'intérêt général n'est plus leur motivation. Mais seuls le maintien de leurs avantages financiers les motivent !

Pas étonnant que la France dégringole dans le classement des pays les + corrompus ...

DMPP le 01/12/2025 à 07:08

Mais pourquoi donc,ce monsieur n'est-il pas jugé dans la loire...à st etienne(blanc avocat),le foot va t-il influencer le résultat?(blague)....non,les verts sont en L2 et questions mairie,les "verts"sont pleins,la coupe aussi est pleine,le calice jusqu'à la lie.

