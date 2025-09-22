Judiciaire

Chantage à la sextape : début du procès à Lyon du maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau

Chantage à la sextape : début du procès à Lyon du maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau

C'est l'un des scandales politiques de la décennie, qui n'a pas eu le retentissement national qu'il aurait mérité.

Trois ans après les révélations sur l'affaire du chantage à la sextape, le procès s'ouvre ce lundi à Lyon.

Le tribunal correctionnel s'apprête à accueillir plusieurs prévenus soupçonnés d'avoir muselé les ambitions politiques du 1er adjoint au maire de Saint-Etienne, Gilles Artigues, en le faisant chanter avec une vidéo de lui dans laquelle il se fait masser par un homme.

Le principal protagoniste, qui nie toute implication et qui a refusé de démissionner malgré la tempête locale, c'est le maire stéphanois en personne. Gaël Perdriau comparaîtra à Lyon aux côtés de son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri, de son ex-adjoint Samy Kéfi-Jérôme et du compagnon de ce dernier, Gilles Rossary-Lenglet.

Gaël Perdriau est poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs, de chantage, de soustraction et de détournement de fonds publics.

Les débats vont durer toute la semaine, jusqu'à vendredi. Et toute l'histoire déjà largement commentée et révélée par la presse va être resservie.

Gilles Artigues a-t-il été piégé par tous les prévenus, qui ont organisé le guet-apens et le tournage de la sextape ? Ou bien Gaël Perdriau a bénéficié du travail de collaborateurs trop zélés ?

Au-delà de l'affaire judiciaire, le procès conditionnera l'avenir politique de Gaël Perdriau. Elu en 2014, il n'a pas souhaité annoncer s'il repartirait pour un troisième mandat l'an prochain. L'édile stéphanois attendrait de connaître son jugement avant d'éventuellement partir en campagne.
Gilles Artigues lui, a déjà fait le deuil de sa carrière politique.

Tags :

Gaël Perdriau

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Vecrure le 22/09/2025 à 14:07

Rossary-Lenglet, personnage atypique qui fréquentait les milieux politiques sans avoir de mandat, avait entamé une (brève) grève de la faim pour alerter Barnier.
https://www.if-saint-etienne.fr/societe/gilles-rossary-lenglet-monsieur-le-premier-ministre-je-vous-interpelle-afin-que-vous-revoquiez-gael-perdriau

Signaler Répondre
avatar
Valjeande la loire le 22/09/2025 à 13:58

ce gars aurait vendu sa famille pour le pouvoir..

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 22/09/2025 à 13:16

la France des honnêtes gens

Signaler Répondre
avatar
Tout a fait Thierry le 22/09/2025 à 11:56
Vu de Sainté a écrit le 22/09/2025 à 10h48

On voit que tu ne connais RIEN du sujet, pour ta gouverne, la vidéo est disponible et il n'y a rien de pornographique, ni même de nudité.
C’est une tentative de chantage, mais ça montre comment fonctionne une partie de l’opinion, comme toujours ça cause sans savoir.
Tentative de chantage hautement dégueulasse et fortement répréhensible, mais pas pornographique.

Toi tu es du genre à ne pas comprendre les blagues de Toto.

Signaler Répondre
avatar
Sarkomaitre le 22/09/2025 à 11:44

Ah les LR

Signaler Répondre
avatar
Blaireaux de tout bord le 22/09/2025 à 10:50
Politiciens de tous bords a écrit le 22/09/2025 à 07h29

Obsédés par l'argent et le sexe.

Toi t'as rien compris car tu ne connais pas le sujet.
Le but était de faire taire un concurrent politique possible, pas de faire du pognon ou de faire des orgies.

Signaler Répondre
avatar
Vu de Sainté le 22/09/2025 à 10:48
Ah la la les stephanois.. a écrit le 22/09/2025 à 08h40

Ya beaucoup à dire sur les problèmes politiques lyonnais..
Mais chez nos voisin ça depasse tout, c'est de la science fiction pornographique..
Il ne peuvent plus dire (depuis longtemp) que ce sont les meilleurs au foot..
Par contre dans cette catégorie spécifique, Lyon est bel et bien la banlieue de Saint Etienne!
Bravo!

On voit que tu ne connais RIEN du sujet, pour ta gouverne, la vidéo est disponible et il n'y a rien de pornographique, ni même de nudité.
C’est une tentative de chantage, mais ça montre comment fonctionne une partie de l’opinion, comme toujours ça cause sans savoir.
Tentative de chantage hautement dégueulasse et fortement répréhensible, mais pas pornographique.

Signaler Répondre
avatar
narolic le 22/09/2025 à 08:51
Ah la la les stephanois.. a écrit le 22/09/2025 à 08h40

Ya beaucoup à dire sur les problèmes politiques lyonnais..
Mais chez nos voisin ça depasse tout, c'est de la science fiction pornographique..
Il ne peuvent plus dire (depuis longtemp) que ce sont les meilleurs au foot..
Par contre dans cette catégorie spécifique, Lyon est bel et bien la banlieue de Saint Etienne!
Bravo!

On devrait pas trop la ramener, on a Doucet...

Signaler Répondre
avatar
French connection le 22/09/2025 à 08:46

La politique aussi s'emmêle dans des affaires de cul, comme quoi tout cela est bien peu sérieux et ridiculise d'autant plus ce petit monde de guignols

Signaler Répondre
avatar
Ah la la les stephanois.. le 22/09/2025 à 08:40

Ya beaucoup à dire sur les problèmes politiques lyonnais..
Mais chez nos voisin ça depasse tout, c'est de la science fiction pornographique..
Il ne peuvent plus dire (depuis longtemp) que ce sont les meilleurs au foot..
Par contre dans cette catégorie spécifique, Lyon est bel et bien la banlieue de Saint Etienne!
Bravo!

Signaler Répondre
avatar
toujours les mêmes obsédé le 22/09/2025 à 08:14

j espère que la justice d avoir la main lourd

Signaler Répondre
avatar
Politiciens de tous bords le 22/09/2025 à 07:29

Obsédés par l'argent et le sexe.

Signaler Répondre
avatar
Cas Niveau le 22/09/2025 à 06:16

Ces gens sont immondes !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.