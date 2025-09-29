Procès du chantage à la sextape à Lyon : 3 ans ferme requis contre le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau

Depuis lundi dernier, le tribunal correctionnel de Lyon juge quatre prévenus pour chantage, complicité de chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics.
La procureure de la République Audrey Quey a requis la peine la plus élevée contre Gaël Perdriau, estimant que le maire stéphanois était "celui qui avait le pouvoir que tout s'arrête mais qui ne l'a jamais fait". Elle a requis 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire. Ce qui obligerait Gaël Perdriau à quitter immédiatement la mairie et à ne pas pouvoir se représenter l'an prochain.
La procureure a souhaité que la partie ferme ne puisse pas être aménagée.
Trois ans de prison dont 2 avec sursis ont été requis contre Pierre Gauttieri, ainsi que 40 000 euros d'amende. La peine s'effectuerait sous bracelet électronique. Il s'agit de l'ex-directeur de cabinet de Gaël Perdriau.
L'ancien couple qui avait piégé Gilles Artigues avec la sextape, Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet risquent jusqu'à 4 ans de prison dont 2 ans ferme, 40 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ce dernier est celui qui avait tout déballé à Mediapart en 2022.
Pour rappel, les prévenus sont soupçonnés d'avoir muselé les ambitions politiques du 1er adjoint au maire de Saint-Etienne, Gilles Artigues, en le faisant chanter avec une vidéo de lui dans laquelle il se fait masser par un homme.
