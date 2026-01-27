Lyon : après plusieurs avertissements, la sanction tombe pour cette épicerie bien connue des fêtards de la Presqu'île

La préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative du commerce "SMIA Market", situé au 29 rue Romarin, dans le 1er arrondissement de Lyon. La mesure est prononcée pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral.

Dans son arrêté, la préfecture rappelle que l’établissement avait déjà fait l’objet de plusieurs fermetures : "les arrêtés de fermeture administrative du 6 février 2024 d'une durée de quinze jours, celui du 17 juillet 2024 d'une durée de sept jours et celui du 14 avril 2025 d'une durée de quinze jours." Elle mentionne également l’existence d’un arrêté municipal pris par le maire de Lyon en septembre 2023.

Malgré ces décisions, de nouveaux manquements ont été constatés. Selon l’arrêté, "il a été constaté par services de police nationale le 14 octobre à 4h30 la vente de vodka après 21h malgré l'interdiction ordonnée par l'autorité administrative." D’autres infractions ont suivi. Le 14 novembre 2025 à 23h45, la police municipale de Lyon a relevé "la vente de quatre bouteilles de bière après 21h malgré l'interdiction ordonnée par l'autorité administrative." Deux jours plus tard, le 16 novembre 2025 à 1h40, une nouvelle vente d’alcool après 21 heures a été constatée, "malgré les dispositions de l'arrêté municipal du 13 septembre 2023."

La préfecture souligne également que le gérant de l’établissement n’a pas répondu au courrier recommandé adressé le 20 novembre 2025, l’invitant à présenter ses observations, alors même que ce courrier avait été retiré à la poste le 26 novembre.

Dans son analyse, l’arrêté estime que "l'accessibilité au rayon des boissons alcooliques et la vente d'alcool au-delà de 21 heures malgré l'interdiction ordonnée par l'autorité administrative causent des troubles à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics." L’autorité préfectorale considère ainsi qu’"il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter tout nouveau trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics."