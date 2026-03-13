Un maire ne devrait pas choisir ses Lyonnais

Le chef lyonnais, gone pur souche, huit générations place Benoît-Crépu côté maternel, repreneur du Fer à Cheval aux Halles, Lyonnais avec un L majuscule, a livré un texte lors d'un meeting de Jean-Michel Aulas sur ce que c'est qu'être lyonnais.

La lyonnitude, comme on dit. Le soleil derrière Fourvière, la ficelle quand on en a plein les bottes, les frères Lumière, la Mère Brazier, Lucie Aubrac, Wendie Renard. Une ode à la ville. Pas un pamphlet. Pas un tract. Une déclaration d'amour. A toutes les Lyonnaises et Lyonnais. Quelles que soient leurs origines.

J'ai le plaisir de croiser régulièrement Grégory à Lyon–La Duchère où il vient donner un peu de temps de ses immenses compétences. C'est un type bien, drôle, attaché à sa ville avec cette sincérité qui ne se fabrique pas. Quand il dit "je m'appelle Grégory Cuilleron, je suis Lyonnais, j'ai 46 ans, et je suis cuisinier — c'est toujours dans cet ordre que je me présente", on le croit. Parce que c'est vrai.

Et puis est venue la réponse du maire et candidat à sa réélection, dont, s'il est indéniablement aujourd’hui habitant de Lyon, d’aucuns ont pu dire qu’il gérait Lyon comme il aurait géré n’importe quelle autre ville :Poitiers, Strasbourg ou Saint-Etienne.

Grégory Doucet a cru bon de réagir par vidéo. Non pas pour saluer l'hommage à la ville qu'il dirige — ce qui aurait été élégant — mais pour opposer les néo-Lyonnais, qui seraient formidables, aux Lyonnais de souche, qui seraient suspects. Sous-entendu à peine voilé : célébrer la lyonnitude, c'est flirter avec le repli identitaire.

Cuilleron parle de Guignol et de quenelles ? Ça sent le rance, forcément.

Grégory Cuilleron, interloqué, a dû se fendre à son tour d'une vidéo pour exprimer sa stupéfaction devant tant de mauvaise foi. On le comprend. Quand on écrit un texte qui cite Louise Labé et Wendie Renard dans la même phrase et qu'on vous répond "attention, fascisme !", il y a de quoi tomber de sa chaise.

Mettons les choses au clair.

Aimer sa ville, connaître ses rues, ses histoires, ses traboules et ses guéguerres de quartier, ce n'est pas de l'exclusion. C'est de l'attachement. Et l'attachement n'empêche personne d'entrer. La lyonnitude n'est pas un passeport, c'est une envie. On ne naît pas forcément lyonnais — parfois on le devient. Parfois on arrive de Paris, de Grenoble, de Bamako ou de Taipei, et Lyon vous attrape. Et c'est très bien.

Mais ce n'est pas en opposant les uns aux autres qu'on bâtit une ville. Ce n'est pas en insinuant que l'amour de notre ville cache un réflexe identitaire. Ce n'est pas en divisant entre les bons néos-Lyonnais ouverts d'esprit et les mauvais natifs forcément réacs. C'est du mépris habillé en progressisme.

Un maire devrait être le trait d'union, pas la ligne de fracture. Un maire devrait pouvoir entendre un chef cuisinier dire qu'il aime sa ville sans y voir une menace. Un maire devrait rassembler.

Lyon n'appartient à personne. Ni aux familles installées depuis des générations (qui certes le croient parfois) , ni aux nouveaux arrivants qui veulent la réinventer. Elle appartient à ceux qui l'aiment — toutes et tous. Et un responsable politique qui ne comprend pas ça n'a peut-être pas compris grand-chose à la ville qu'il prétend diriger.

Romain Blachier