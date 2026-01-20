Politique

Municipales à Lyon : 62 militants de gauche rejoignent Jean-Michel Aulas

S'il a échoué à convaincre des personnalités de gauche telles que Georges Képénékian ou Nathalie Perrin-Gilbert de le rejoindre, Jean-Michel Aulas bénéficie ce mardi d'un ralliement de taille.

Selon nos informations, 62 militants de gauche, syndicalistes, politiques et associatifs, réunis dans un collectif baptisé "Peuples Lyonnais", annoncent rejoindre les rangs de Coeur Lyonnais.

Pourquoi Jean-Michel Aulas plutôt que la gauche réunie de Grégory Doucet ? "Aujourd'hui, face aux défis immenses de notre métropole, l'heure n'est plus au sectarisme, mais à la grandeur", estiment les premiers signataires de cette initiative.

"Nous répondons à l'appel au rassemblement lancé par Jean-Michel Aulas car nous partageons avec lui une passion dévorante pour cette ville, son rayonnement et sa fierté. Nous souhaitons apporter à sa démarche notre sensibilité sociale : pour que la réussite économique de Lyon ne se fasse jamais sans ses habitantes et habitants,y compris les plus démunis d’entres eux", concluent ces personnalités de gauche.

Parmi elles, on retrouve l'ancien élu et politologue Romain Blachier, qui a quitté le PS du Rhône avec fracas la semaine dernière avec 112 autres adhérents. Mais aussi la porte-parole Zahera Taguine, travailleuse sociale, Nordine Belhout l'inventeur du tacos lyonnais et l'entrepreneur Cyril Momer.

avatar
Citoyen1 le 20/01/2026 à 11:43

Ça démontre bien que le pseudo rassemblement de gôche de Doucet est un leurre où se retrouvent que des groupuscules sectaires qui ne représentent qu'eux mêmes cf. Son meeting.

avatar
Lepapet le 20/01/2026 à 11:39
papyrebel a écrit le 20/01/2026 à 11h13

Cette gauche là s'est toujours distinguée par sa traitrise et nous le voyons par ses positions à l'Assemblée Nationale , n'hésitant pas à trahir ses électeurs pour assurer leurs confortables postes ! La soupe , les revenus et les avantages payés par les contribuables sont bons !

J'abonde dans votre sens : la soupe, les revenus ainsi que les autres avantages. Vous oubliez les raisons (toutes classes politiques confondues d'ailleurs). On oublie trop souvent les pensions alimentaires et autres dedommagements à honorer chaque fin mois. Souvent, ça pèse lourd dans le (les) temps des mandats...

avatar
Jacques3 le 20/01/2026 à 11:37
Retour sur Terre a écrit le 20/01/2026 à 09h48

Hors sujet, mais je trouve inquiétant de voir l'état de fatigue de M Aulas.
S'il arrive jusqu'à l'échéance, je le vois mal finir son mandat.
Cet homme est bien trop fatigué et vieux pour une telle fonction.

Alors reviens-y sur terre ? Ce n'est pas la gauche qui veut mettre Albert Lévy qui a presque le même âge à la mairie du 3ème ? Quitte à critiquer, soyez un minimum réaliste.

avatar
mazipoumo le 20/01/2026 à 11:35
Lyonnaise Presqu'ile a écrit le 20/01/2026 à 11h02

ils le rejoignent pour aller tous ensemble à l'EHPAD ? C'est charmant !

Vous y viendrez vous aussi quand ce sera votre tour.

avatar
choix cornelien le 20/01/2026 à 11:27

ces élus de gauches qui retournent leur veste: lucidité du pragmatisme de répondre aux réels besoins des habitants ou opportunisme d’intérêt individuel aux vu des chances de gagner de Aulas ou un mix des 2 ?on ne le saura jamais

avatar
extreme fascisme de gauche le 20/01/2026 à 11:21

Je savais que Aulas était un gauchiste

avatar
Lyon4JMA le 20/01/2026 à 11:16
Retour sur Terre a écrit le 20/01/2026 à 09h48

Hors sujet, mais je trouve inquiétant de voir l'état de fatigue de M Aulas.
S'il arrive jusqu'à l'échéance, je le vois mal finir son mandat.
Cet homme est bien trop fatigué et vieux pour une telle fonction.

Si je n' étais pas pro AULAS, votre commentaire pourrait me donner presque envie de voir le lieu de luttes contre les discriminations, au cas présent anti vieux, de Doudou voir le jour.... 🤔. Mais soyons lucides, Lyonnais viscéralement, c est M AULAS pour nous rendre notre dignité.
JMA ❤️❤️❤️

avatar
Le PS c’est quoi déjà le 20/01/2026 à 11:16

Faure et sa bande représentent 3%
Ça n’existe plus
Valaud est à pleurer tellement il est bête à manger du foin landais
Un cliché des années 90
Ça dégage
Merci à jm A de s’investir alors qu’il a bien mérité sa retraite

avatar
papyrebel le 20/01/2026 à 11:13

Cette gauche là s'est toujours distinguée par sa traitrise et nous le voyons par ses positions à l'Assemblée Nationale , n'hésitant pas à trahir ses électeurs pour assurer leurs confortables postes ! La soupe , les revenus et les avantages payés par les contribuables sont bons !

avatar
n’importe quoi le 20/01/2026 à 11:13
Lyonnaise Presqu'ile a écrit le 20/01/2026 à 11h02

ils le rejoignent pour aller tous ensemble à l'EHPAD ? C'est charmant !

ils sont plus jeunes que vous pour la plupart… purée le niveau des arguments des pro doucet…

avatar
Lyonnaise Presqu'ile le 20/01/2026 à 11:02

ils le rejoignent pour aller tous ensemble à l'EHPAD ? C'est charmant !

avatar
Gisèle le 20/01/2026 à 11:01
Fausse sceptique a écrit le 20/01/2026 à 10h31

J'ai pas compris pourquoi ces gens étaient de gauche en fait ? 🤔

parce qu'ils vous expliquent en permanence que ce sont des gens "de convictions"
par contre la soupe passe avant

avatar
Non , ne nous sousetimez pas le 20/01/2026 à 10:55
Hehe a écrit le 20/01/2026 à 09h59

Attention, les accusations de trahison, l'anathème jeté par les défenseurs de "la vraie gauche" vont bientôt arriver.
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont trouver pour dire que finalement ces gens la n'ont jamais vraiment été de gauche lol

Nous dirons simplement qu 'entre les projets de Sarcelli et ceux de Bernard , nous préférons les derniers pour la métropole .

Celles et ceux qui projettent la construction d 'un tunnel ne seront malheureusement pas là pour l 'inaugurer , je fais partie de cette génération . Nous ne verrons que le trou dans la colline et le trou financier aussi .

Et la jeune génération ne semble pas majoritairement intéressé par ce projet .

avatar
Greg007 le 20/01/2026 à 10:54
IH a écrit le 20/01/2026 à 10h39

Difficile de tomber plus bas. Ou va Aulas ?!?!

Ce sont des propos méprisants d'écolo (pléonasme) ? C'est leur façon de s'exprimer....Sinon, Aulas va à la mairie de Lyon d'apprès certaines rumeurs.

avatar
myma le 20/01/2026 à 10:53
Retour sur Terre a écrit le 20/01/2026 à 09h48

Hors sujet, mais je trouve inquiétant de voir l'état de fatigue de M Aulas.
S'il arrive jusqu'à l'échéance, je le vois mal finir son mandat.
Cet homme est bien trop fatigué et vieux pour une telle fonction.

oseriez vous dire la même chose d’un handicapé ? vous seriez immédiatement accusé de discrimination et il vaut mieux une personne âgée qu’un sectaire borné

avatar
Chris6968699 le 20/01/2026 à 10:42

Lui au moins il sait rassembler....

Je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'être élu Maire de Lyon.

avatar
IH le 20/01/2026 à 10:39

Difficile de tomber plus bas. Ou va Aulas ?!?!

avatar
Naufrage en vue le 20/01/2026 à 10:37
Retour sur Terre a écrit le 20/01/2026 à 09h48

Hors sujet, mais je trouve inquiétant de voir l'état de fatigue de M Aulas.
S'il arrive jusqu'à l'échéance, je le vois mal finir son mandat.
Cet homme est bien trop fatigué et vieux pour une telle fonction.

Le Doucet Concordia s'est rapproché trop prêt des cotes ...Les récifs sont présents , les voies d'eau multiples ...

avatar
Fausse sceptique le 20/01/2026 à 10:31

J'ai pas compris pourquoi ces gens étaient de gauche en fait ? 🤔

avatar
ok boomer le 20/01/2026 à 10:26
citoyendelyon a écrit le 20/01/2026 à 10h06

Mort de rire. On sait très bien que les militants Parti socialiste bascule, pour beaucoup, soit vers LR/RN, soit vers LFI, donc rien de très étonnant. Est-ce que ça change réellement quelque chose pour les Lyonnaises et les Lyonnais ? Pas vraiment.
Est-ce que cette information va faire basculer les élections ? J’en doute fortement.
En revanche, que l’« inventeur » du tacos lyonnais rejoigne Aulas, là, je dois avouer que ça m’a énormément choqué. Je vais prévenir les Mexicains. 🌮😄

je ne pense pas que ce soit le tacos mexicain qui soit visé ici :D :D :D Remarquez, vous pouvez toujours essayer de rentrer dans un tacos à lyon et dire "Holà que tàl muchacho ?" la suite pourrait être très drôle...

avatar
C'est moi le 20/01/2026 à 10:24
votre cas a écrit le 20/01/2026 à 09h53

la votre? puisque vous avez l'air de considérer qu'on n'a des convictions qu'en fonction d'intérets. Il est triste votre monde.

Ben désolé mais ce monde est celui de tous, y compris du vôtres..
Ca sert à rien de se mettre des œillères..

avatar
pascaldarmante@yahoo.fr le 20/01/2026 à 10:11
GoodGone a écrit le 20/01/2026 à 09h43

Si même l'inventeur de tacos lyonnais en personne rejoint Aulas, alors il n'a plus rien à craindre. L'organisation d'une élection n'est plus qu'une perte de temps et d'argent.

Il faut valider tout simplement . Après on sait tous qu aulas gagnera. C est quasi joué .

avatar
Catalan le 20/01/2026 à 10:10
Retour sur Terre a écrit le 20/01/2026 à 09h48

Hors sujet, mais je trouve inquiétant de voir l'état de fatigue de M Aulas.
S'il arrive jusqu'à l'échéance, je le vois mal finir son mandat.
Cet homme est bien trop fatigué et vieux pour une telle fonction.

il prendra un très bon premier adjoint qui le déchargera de nombreuses tâches et au pire lui passera la main le moment choisi .

avatar
pascaldarmante@yahoo.fr le 20/01/2026 à 10:08

Très très bien pour aulas . La messe est quasi dite pour doucet ...

avatar
GanGreen le 20/01/2026 à 10:07

Passer du PS au macronisme , plutôt facile surtout si on a collaboré avec Collomb

avatar
citoyendelyon le 20/01/2026 à 10:06

Mort de rire. On sait très bien que les militants Parti socialiste bascule, pour beaucoup, soit vers LR/RN, soit vers LFI, donc rien de très étonnant. Est-ce que ça change réellement quelque chose pour les Lyonnaises et les Lyonnais ? Pas vraiment.
Est-ce que cette information va faire basculer les élections ? J’en doute fortement.
En revanche, que l’« inventeur » du tacos lyonnais rejoigne Aulas, là, je dois avouer que ça m’a énormément choqué. Je vais prévenir les Mexicains. 🌮😄

avatar
Levar le 20/01/2026 à 10:05

" Nordine Belhout l'inventeur du tacos lyonnais " Mais quelle rigolade. Moi j'ai inventé les carbonara et l'oeuf à la coque. Heureusement que le ridicule ne tue pas.

avatar
Hehe le 20/01/2026 à 09:59

Attention, les accusations de trahison, l'anathème jeté par les défenseurs de "la vraie gauche" vont bientôt arriver.
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont trouver pour dire que finalement ces gens la n'ont jamais vraiment été de gauche lol

avatar
Général Salan le 20/01/2026 à 09:56
C'est moi a écrit le 20/01/2026 à 09h41

Elle doit etre bonne la soupe..

je pensais exactement la même, aux portes du pouvoir les convictions restent le tapis à l'entrée, plus facile de s'essuyer les pieds dessus.

avatar
Ex Précisions le 20/01/2026 à 09:56

C'est un peu gênant sur le fond, des gens de gauche rejoignant un "sans-étiquette macroniste", mais pour les municipales on élit plus un homme (ou une femme) que son parti.

avatar
votre cas le 20/01/2026 à 09:53
C'est moi a écrit le 20/01/2026 à 09h41

Elle doit etre bonne la soupe..

la votre? puisque vous avez l'air de considérer qu'on n'a des convictions qu'en fonction d'intérets. Il est triste votre monde.

avatar
Catalan le 20/01/2026 à 09:53

Courage fuyons .la politique c est connu , n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances.

avatar
Retour sur Terre le 20/01/2026 à 09:48

Hors sujet, mais je trouve inquiétant de voir l'état de fatigue de M Aulas.
S'il arrive jusqu'à l'échéance, je le vois mal finir son mandat.
Cet homme est bien trop fatigué et vieux pour une telle fonction.

avatar
GoodGone le 20/01/2026 à 09:43

Si même l'inventeur de tacos lyonnais en personne rejoint Aulas, alors il n'a plus rien à craindre. L'organisation d'une élection n'est plus qu'une perte de temps et d'argent.

avatar
C'est moi le 20/01/2026 à 09:41

Elle doit etre bonne la soupe..

