Municipales à Lyon : 62 militants de gauche rejoignent Jean-Michel Aulas

Selon nos informations, 62 militants de gauche, syndicalistes, politiques et associatifs, réunis dans un collectif baptisé "Peuples Lyonnais", annoncent rejoindre les rangs de Coeur Lyonnais.

Pourquoi Jean-Michel Aulas plutôt que la gauche réunie de Grégory Doucet ? "Aujourd'hui, face aux défis immenses de notre métropole, l'heure n'est plus au sectarisme, mais à la grandeur", estiment les premiers signataires de cette initiative.

"Nous répondons à l'appel au rassemblement lancé par Jean-Michel Aulas car nous partageons avec lui une passion dévorante pour cette ville, son rayonnement et sa fierté. Nous souhaitons apporter à sa démarche notre sensibilité sociale : pour que la réussite économique de Lyon ne se fasse jamais sans ses habitantes et habitants,y compris les plus démunis d’entres eux", concluent ces personnalités de gauche.

Parmi elles, on retrouve l'ancien élu et politologue Romain Blachier, qui a quitté le PS du Rhône avec fracas la semaine dernière avec 112 autres adhérents. Mais aussi la porte-parole Zahera Taguine, travailleuse sociale, Nordine Belhout l'inventeur du tacos lyonnais et l'entrepreneur Cyril Momer.