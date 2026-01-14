Rhône : 113 adhérents quittent le PS face aux "éliminations méthodiques" de la fédération

Dans un communiqué, 113 adhérents socialistes annoncent ce mercredi matin quitter leur parti, évoquant "la rose fanée du Rhône".

Se targuant d'être "presque autant que les 120 adhérents lyonnais qui ont participé au scrutin des primaires socialistes", les démissionnaires tirent à boulets rouges sur le fonctionnement de la fédération dirigée par Fabrice Matteucci.

"On y trouve trop d’opacité, trop de manœuvres d’appareil, trop d’élimination méthodique de celles et ceux qui dérangent — et pas assez de fraternité, pas assez de travail politique, pas assez d’énergie pour développer le parti au-delà de quelques bastions verrouillés par des notables locaux", écrivent les 113 élus.

Parmi ces derniers, on retrouve l'ancien maire de Rillieux-la-Pape Renaud Gauquelin, l'ex-candidat au secrétariat fédéral Quentin Picard, la 1ère adjointe au maire de Saint-Fons Michèle Edery, le politologue Romain Blachier et le secrétaire de section de Rillieux Marc Cachard.

Ce dernier a de très bonnes raisons d'en vouloir à son ex-parti, puisqu'il avait remporté le vote des militants pour être le candidat socialiste investi dans sa circonscription métropolitaine. Il avait ainsi battu Fabrice Matteucci, son premier fédéral. Mais comme l'avait révélé LyonMag, la direction nationale avait lavé cet affront en investissant tout de même Fabrice Matteucci au lieu de Marc Cachard.

"Nous restons fidèles aux valeurs du poing et de la rose. Simplement, nous ne confondons pas fidélité et soumission à un fonctionnement qui a remplacé le collectif par l’entre-soi", critiquent les 113 signataires.

Et demain ? Alors que le scrutin municipal approche, vont-ils tous rejoindre un candidat ou tout de même faire campagne pour leurs ex-camarades ? "Nous aurons l’occasion de nous engager à différents niveaux, dans les municipales comme dans la société. Et, pour une fois, on fera de la politique là où ça sert : dehors", concluent-ils.