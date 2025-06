PS du Rhône : le premier secrétaire fédéral Fabrice Matteucci réélu

Les militants socialistes du Rhône votaient ce jeudi pour désigner leur premier secrétaire fédéral. Et c'est le conseiller municipal d'opposition à Caluire-et-Cuire qui a été réélu, avec 57,17% des voix.

En poste depuis décembre 2023, Fabrice Matteucci faisait face à l'eurodéputée et ancienne maire de Feyzin Murielle Laurent. Cette dernière n'a obtenu que 42,83% des suffrages internes.

"Après plusieurs semaines de débat interne et à l’approche des élections municipales et métropolitaines, notre fédération est désormais prête à se mobiliser avec force partout sur le Rhône et la Métropole de Lyon", a réagi le premier secrétaire du PS du Rhône dans un communiqué.

Fabrice Matteucci a effectivement du pain sur la planche. Outre son ambition de récupérer Caluire qui fait face à des tensions internes autour de Philippe Cochet depuis sa condamnation, il doit piloter les négociations du PS avec ses partenaires de gauche, mais aussi gérer les cas de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, dernières grandes villes socialistes de l'agglomération qui pourraient tomber entre les mains de la France Insoumise l'an prochain.