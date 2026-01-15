Départs au PS du Rhône : Nathalie Perrin-Gilbert dénonce des "pratiques d’appareil" incompatibles avec l’exigence démocratique

Les départs récents de plus d’une centaine d’adhérents du Parti socialiste du Rhône continuent de provoquer des réactions dans le paysage politique lyonnais. Ce jeudi, Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales lyonnaises, estime que ces démissions traduisent "un malaise politique profond" au sein de la fédération départementale qu'elle a quitté avec fracas il y a déjà 10 ans.
L’ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon pointe une accumulation de dysfonctionnements : "opacité des décisions, verrouillage des instances, effacement du collectif au profit de logiques d’appareil". Des pratiques qu’elle juge "ni nouvelles ni anecdotiques" et qu’elle considère désormais "incompatibles avec l’exigence démocratique".
NPG souligne le coût politique de ces ruptures qu'elle a vécu : sortir des cadres partisans traditionnels, renoncer aux "sécurités offertes par les appareils" et accepter une forme d’isolement. Un choix qu’elle présente toutefois comme une condition pour rester fidèle à "une idée exigeante de l’engagement politique", fondée sur le débat, le collectif et le service public.
Elle cite notamment le mouvement Lyon en commun, porteur de la liste Lyon avec vous, qu’elle présente comme une démarche construite "hors des logiques de clans", avec une volonté affichée d’associer les habitants aux décisions.
Si avec ça, les frondeurs de la fédé PS du Rhône n'ont pas compris l'appel du pied...
Le PS a toujours été dogmatique et d’un cynisme terrifiant, il va au gré du vent là ou il peut garder sa petite place, n'hésitant ni a trahir, ni a mentir, ni a mépriser, ni a s’allier avec des extrémistes, des haineux, ils ont clairement détruit tout ce qui a pu faire unité en france, ils ont détruit les racines, les traditions, réécrit l’histoire qu’ils martèlent aux gamins, noyautés toutes les instances, imposés une forme de morale humaniste qui nous détruit et nous ruine, nous nos enfants nos parents, ils ont décrété que brandir un drapeau français était facho, ils ont fait un mal épouvantable a ce magnifique pays qu’ils insultent et traitent de racistes, nous accueillons, nous soignons, nous éduquons, nous offrons des aides, des logements, nous offrons des services auquels nombre d’entre nous sont exclus et pourtant ce n’est jamais assez pour le PS la gauche en général. Jusqu’a quand devons nous encore subir la tyrannie des minorités ?Signaler Répondre
Le PS a vendu son âme à la macronie pour sauver leurs fesses.Signaler Répondre
Je ne comprends qu'elle s'étonne que certains militants aient été dégoutés.
Quand c est des millons de personnes qui votent RN on neSignaler Répondre
l entend pas defendre la democratie et la libre pensee !
Democratie pour ses interets comme les autres !
Nous avons pu voir comment leurs députés ont voté par rapport au Mercosur ...Le PS ( parti des salopards ?) ayant 69 Députés , il manquait 32 voix pour voter la censure ! Et ils se disent défenseurs des agriculteurs ! Pas étonnant que des rats quittent le navire .Signaler Répondre
Comment peut on appeler les alliances, petits arrangements entre partis de gauche que pratique le parti socialiste depuis des lustres et encore maintenant pour espérer survivre (députés par exemple) ?Signaler Répondre
Ne seraient-ce pas des pratiques d'appareil ?
Mais il y a encore une fédé PS, pas que dans le Rhône de partout en France ?Signaler Répondre
Ça s'appellerai maintenant PS En Marche !
Ce qui reste du PS.Ce sont des apparatchicks uniquement interessés par leurs indemnitésSignaler Répondre
Plus d'idée.......