Les Coulisses du Grand Lyon

Nathalie Perrin-Gilbert : "Je reste une candidate à taille humaine"

Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon, est l’invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Nathalie Perrin-Gilbert : "Je reste une candidate à taille humaine"

Evincée du débat des municipales de BFM-TV, Nathalie Perrin-Gilbert pointe une "drôle de conception du débat démocratique" et s'interroge sur une éventuelle "conversation entre Jean-Michel Aulas et Maxime Saadé" à ce sujet.

La candidate à l'élection municipale lyonnaise apporte également son soutien à Anaïs Belouassa-Cherifi après les propos polémiques de Christophe Cédat : "Il nuit à son propre camp et à son épouse. Jean-Michel Aulas doit répondre des gens qui l'accompagnent".

Sur la surenchère de propositions pharaoniques dans la campagne, NPG tempère : "Les Lyonnais ont besoin qu'on les écoute et qu'on les respecte. Ils n'ont pas besoin d'une méga-médiathèque à 140 millions ou d'un mégatunnel à 2 milliards. (...) Ca m'arrange, parce que quand je parle d'une médiathèque à la Guillotière, c'est 30 millions d'euros, c'est raisonnable". "Aulas cherche la victoire et après les Lyonnais payeront la facture", prédit l'ancienne maire du 1er arrondissement.

"Je reste une candidate à taille humaine", se définit-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidate jusqu'au bout
00:25 Débat BFM-TV
01:10 Polémique Cédat-Belouassa
03:06 Culture
07:21 Jean-Michel Aulas
09:36 Mégatunnel
14:56 Chauffage urbain

X

Tags :

nathalie perrin-gilbert

municipales 2026 à Lyon

les coulisses du Grand Lyon

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
A voir le 13/01/2026 à 12:47

Avec tout le respect qu'on lui doit
Taille humaine, mais grosse tête quand même, les miroirs doivent confirmer

Signaler Répondre
avatar
bravo le 13/01/2026 à 12:22

bravo ! Une femme maire enfin

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.