Nathalie Perrin-Gilbert : "Je reste une candidate à taille humaine"

Evincée du débat des municipales de BFM-TV, Nathalie Perrin-Gilbert pointe une "drôle de conception du débat démocratique" et s'interroge sur une éventuelle "conversation entre Jean-Michel Aulas et Maxime Saadé" à ce sujet.

La candidate à l'élection municipale lyonnaise apporte également son soutien à Anaïs Belouassa-Cherifi après les propos polémiques de Christophe Cédat : "Il nuit à son propre camp et à son épouse. Jean-Michel Aulas doit répondre des gens qui l'accompagnent".

Sur la surenchère de propositions pharaoniques dans la campagne, NPG tempère : "Les Lyonnais ont besoin qu'on les écoute et qu'on les respecte. Ils n'ont pas besoin d'une méga-médiathèque à 140 millions ou d'un mégatunnel à 2 milliards. (...) Ca m'arrange, parce que quand je parle d'une médiathèque à la Guillotière, c'est 30 millions d'euros, c'est raisonnable". "Aulas cherche la victoire et après les Lyonnais payeront la facture", prédit l'ancienne maire du 1er arrondissement.

"Je reste une candidate à taille humaine", se définit-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidate jusqu'au bout

00:25 Débat BFM-TV

01:10 Polémique Cédat-Belouassa

03:06 Culture

07:21 Jean-Michel Aulas

09:36 Mégatunnel

14:56 Chauffage urbain