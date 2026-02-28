Politique

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut accélérer les dossiers MDPH

En déplacement à la Maison de Répit du Rhône à Tassin-la-Demi-Lune, Véronique Sarselli a détaillé plusieurs engagements pour améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans la Métropole de Lyon.

En visite à la Maison de Répit du Rhône à Tassin-la-Demi-Lune, la candidate aux élections métropolitaines Véronique Sarselli a présenté une série de propositions visant à renforcer l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants au sein de la Métropole de Lyon.

Aux côtés de Pascal Charmot, maire LR de Tassin, elle a insisté sur la nécessité de réduire les délais de traitement des dossiers déposés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La loi fixe un délai de quatre mois, mais certains dossiers nécessitent aujourd’hui six mois, voire davantage. L’objectif affiché est de revenir au respect des délais légaux afin de soulager les familles concernées.

La candidate Grand Coeur Lyonnais souhaite également renforcer l’accompagnement de la Maison de Répit du Rhône, présentée comme un modèle unique en France, et étudier la possibilité de développer d’autres structures similaires sur le territoire métropolitain.

À proximité, la Maison de Simone, dédiée à l’habitat inclusif, est citée comme exemple de solution favorisant l’autonomie des personnes en situation de handicap. Une réflexion serait engagée sur les modalités de financement et de déploiement de ce type de dispositifs.

Un accent particulier est mis sur les jeunes aidants. Un soutien renforcé, en lien avec des associations comme JADE (Jeunes Aidants Ensemble), est évoqué pour financer des activités de loisirs et du soutien scolaire.

Autre mesure annoncée : la création d’un budget participatif handicap à l’échelle métropolitaine. Des appels à projets seraient ouverts aux associations, communes et entreprises engagées, les habitants étant invités à voter pour sélectionner les initiatives financées.

Ex Précisions le 28/02/2026 à 17:26

Voilà un projet dont les pastèques s'en tamponnent, les handicapés ne peuvent pas faire du vélo ils ont besoin d'une voiture... D'où leur désintérêt pendant 6 ans.

Pili le 28/02/2026 à 17:14

Merci Madame Sarselli. Je dirais enfin quelq'un qui s' empare de ce dysfonctionnement. Cela fait 10 mois que j'attends une réponse de la métropole sur un dossier MDPH, alors que mon dossier est complet.
La réponse des services, c'est qu'ils sont en sous effectif . La pillule est difficile à avaler lorsque vous êtes en position d' handicap. C'est une honte . Alors toutes les personnes qui laisseront un commentaire pour défendre les responsables politiques en place, j'échangerai bien ma situation d' handicap contre votre santé. Alors de grâce, fermez là.

AntiLFI le 28/02/2026 à 17:07
Corruption a écrit le 28/02/2026 à 16h49

Mesure ultra partisane.
Un projet directement tourné pour Aulas

Faire barrage à l'extrême gauche. C'est ça l'objectif de ce prochain scrutin. Et en 2027, on désintègre le Jean Marie Melenchon.

Corruption le 28/02/2026 à 16:49

Mesure ultra partisane.
Un projet directement tourné pour Aulas

