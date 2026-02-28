Et aussi à Lyon

La mairie de Lyon modernise l’alimentation électrique de quatre de ses marchés municipaux

La Ville de Lyon engage avec ENEDIS une vaste remise à niveau des installations électriques sur plusieurs marchés afin de sécuriser les branchements pour plus de sécurité.

À la demande de la municipalité, Enedis conduit un programme de modernisation des points d’alimentation sur quatre marchés lyonnais relevant de sa concession : Saint-Antoine (2e), Augagneur (3e), place Commette (5e) et États-Unis (8e). L’objectif est de remplacer des dispositifs devenus obsolètes par des infrastructures plus performantes, capables de répondre aux usages professionnels d’aujourd’hui.

Lancée en septembre dernier, l’opération s’étale sur plusieurs mois et les interventions sont planifiées en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés et respectent les règles de voirie.

Déjà deux sites ont leurs installations rénovées depuis janvier. Il s’agit de la place Commette et du marché des États-Unis. Le but est avant tout de permettre de préserver au maximum l’activité commerciale.

Les travaux du marché Augagneur doivent s’achever d’ici la fin février, tandis que ceux de Saint-Antoine se poursuivront jusqu’en juin 2026.

roulette russe le 28/02/2026 à 16:19
Projet lancé par Colomb a écrit le 28/02/2026 à 16h05

La seule chose qu'auront réussi les écolos, c'est de faire trainer en longueur ce projet pourtant mineur et assez simple.

Pourquoi Collomb ne l'a pas terminé, alors ? Parce qu'il est devenu ministre, ou décédé ?

Projet lancé par Colomb le 28/02/2026 à 16:05

La seule chose qu'auront réussi les écolos, c'est de faire trainer en longueur ce projet pourtant mineur et assez simple.

Ex Précisions le 28/02/2026 à 13:34

Facile pour les pastèques, la facture pour les contribuable arrivera quand ce sera Aulas le maire, ils n'auront pas à justifier les dépenses.
Bande de malfrats mal rasés !

