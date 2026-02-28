La mairie de Lyon modernise l’alimentation électrique de quatre de ses marchés municipaux

À la demande de la municipalité, Enedis conduit un programme de modernisation des points d’alimentation sur quatre marchés lyonnais relevant de sa concession : Saint-Antoine (2e), Augagneur (3e), place Commette (5e) et États-Unis (8e). L’objectif est de remplacer des dispositifs devenus obsolètes par des infrastructures plus performantes, capables de répondre aux usages professionnels d’aujourd’hui.

Lancée en septembre dernier, l’opération s’étale sur plusieurs mois et les interventions sont planifiées en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés et respectent les règles de voirie.

Déjà deux sites ont leurs installations rénovées depuis janvier. Il s’agit de la place Commette et du marché des États-Unis. Le but est avant tout de permettre de préserver au maximum l’activité commerciale.

Les travaux du marché Augagneur doivent s’achever d’ici la fin février, tandis que ceux de Saint-Antoine se poursuivront jusqu’en juin 2026.