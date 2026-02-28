Lyon : le TramBus TB12 entre en service entre Part-Dieu et Montchat

Nouvelle étape dans la transformation du réseau TCL. Ce samedi, le Sytral a mis en service à Lyon la première phase du TramBus TB12 entre la gare Part-Dieu Vivier-Merle et Kimmerling Genêts, à Montchat.

Pensée comme une ligne forte de nouvelle génération, la TB12 combine les performances d’un tramway – en matière de régularité et de capacité – avec la souplesse d’exploitation d’un bus électrique. À terme, elle reliera Part-Dieu à Sept Chemins, puis Parilly, en desservant Lyon 3e, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron.

Dès sa mise en service, la ligne fonctionne de 4h30 à 00h30, avec une fréquence de 7 minutes en heures de pointe. Le tracé complet représentera 8 km, dont près de 5 km sont désormais en service, avec 12 stations sur cette première section.

La ligne est connectée aux métros B et D, ainsi qu’aux tramways T1, T3, T4, T6 et au Rhônexpress à la Part-Dieu. Elle doit accueillir à terme 23 700 voyageurs par jour à l’horizon 2030.

Des trolleybus électriques nouvelle génération

Les véhicules articulés sont 100 % électriques et équipés de la technologie "In Motion Charging", permettant une recharge dynamique sous ligne aérienne et une circulation partielle sans infrastructure apparente. Leur capacité est adaptée à une ligne structurante, avec des espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite, poussettes et bagages.

Les stations, conçues sur le modèle des lignes de tramway, disposent d’abris, de distributeurs de titres et d’information voyageurs en temps réel.

Au-delà du transport, le projet a profondément requalifié les axes traversés, notamment l’avenue Félix-Faure et le secteur de Montchat. Plus de 500 arbres ont été plantés le long du tracé, et des aménagements favorisent les cheminements piétons et cyclables, en lien avec les Voies Lyonnaises.

La ligne s’inscrit également dans une démarche de désimperméabilisation des sols et de gestion durable des eaux pluviales. Le projet global, entre Part-Dieu et Sept Chemins, représente un investissement de 137 millions d’euros et a bénéficié de financements de l’État et de l’Agence de l’eau.

La seconde phase jusqu’à Sept Chemins est prévue pour 2027, avec un prolongement vers Parilly à l’horizon 2029. À terme, la TB12 s’articulera avec la future ligne de tramway T8 pour structurer durablement la mobilité dans l’Est lyonnais.

Avec cette mise en service, l’Est de la métropole gagne un nouvel axe de transport à haut niveau de service, appelé à devenir une colonne vertébrale du réseau TCL.