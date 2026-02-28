Transports

Lyon : le TramBus TB12 entre en service entre Part-Dieu et Montchat

Lyon : le TramBus TB12 entre en service entre Part-Dieu et Montchat

Le TramBus TB12 est mis en service ce samedi 28 février entre Part-Dieu Vivier-Merle et Kimmerling Genêts. Une première étape d’un axe structurant de 8 km destiné à renforcer l’offre de transport dans l’Est lyonnais.

Nouvelle étape dans la transformation du réseau TCL. Ce samedi, le Sytral a mis en service à Lyon la première phase du TramBus TB12 entre la gare Part-Dieu Vivier-Merle et Kimmerling Genêts, à Montchat.

Pensée comme une ligne forte de nouvelle génération, la TB12 combine les performances d’un tramway – en matière de régularité et de capacité – avec la souplesse d’exploitation d’un bus électrique. À terme, elle reliera Part-Dieu à Sept Chemins, puis Parilly, en desservant Lyon 3e, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron.

Dès sa mise en service, la ligne fonctionne de 4h30 à 00h30, avec une fréquence de 7 minutes en heures de pointe. Le tracé complet représentera 8 km, dont près de 5 km sont désormais en service, avec 12 stations sur cette première section.

La ligne est connectée aux métros B et D, ainsi qu’aux tramways T1, T3, T4, T6 et au Rhônexpress à la Part-Dieu. Elle doit accueillir à terme 23 700 voyageurs par jour à l’horizon 2030.

Des trolleybus électriques nouvelle génération

Les véhicules articulés sont 100 % électriques et équipés de la technologie "In Motion Charging", permettant une recharge dynamique sous ligne aérienne et une circulation partielle sans infrastructure apparente. Leur capacité est adaptée à une ligne structurante, avec des espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite, poussettes et bagages.

Les stations, conçues sur le modèle des lignes de tramway, disposent d’abris, de distributeurs de titres et d’information voyageurs en temps réel.

Au-delà du transport, le projet a profondément requalifié les axes traversés, notamment l’avenue Félix-Faure et le secteur de Montchat. Plus de 500 arbres ont été plantés le long du tracé, et des aménagements favorisent les cheminements piétons et cyclables, en lien avec les Voies Lyonnaises.

La ligne s’inscrit également dans une démarche de désimperméabilisation des sols et de gestion durable des eaux pluviales. Le projet global, entre Part-Dieu et Sept Chemins, représente un investissement de 137 millions d’euros et a bénéficié de financements de l’État et de l’Agence de l’eau.

La seconde phase jusqu’à Sept Chemins est prévue pour 2027, avec un prolongement vers Parilly à l’horizon 2029. À terme, la TB12 s’articulera avec la future ligne de tramway T8 pour structurer durablement la mobilité dans l’Est lyonnais.

Avec cette mise en service, l’Est de la métropole gagne un nouvel axe de transport à haut niveau de service, appelé à devenir une colonne vertébrale du réseau TCL.

Tags :

TB12

avatar
Un pour mille le 28/02/2026 à 16:54
Inauguration à la va vite a écrit le 28/02/2026 à 15h51

Une nouvelle ligne de bus de 3 km, c'est pas non plus une révolution.

Sans compter que son trajet suit celui du tramway T3.

Non, l'objectif de cette nouvelle ligne c'était de réduire la place de la voiture. Et l'objectif est pleinement atteint, on ne peut effectivement plus circuler en voiture dans le quartier...

En gros vu que nous n’habitez sans doute pas ce quartier, vous vous privilégiez vous ?

Ce sont les lignes de bus les plus vieilles de la métro car à l’époque Villeurbanne n’était pas concerné par les mesures de la métro. Et l’augmentation de l’offre.

Ce sont des milliers de personnes qui prennent et vivent grâce aux lignes existantes et à celles qui viennent.

Votre théorie du complot à la voiture est identique à celle ci, Individuelle

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 28/02/2026 à 16:52

Plus que quelques semaines à attendre et les voies de bus seront rendues aux automibiles !
Votez bien !

Signaler Répondre
avatar
beau gosse le 28/02/2026 à 16:41
Le bus le plus moche de l'agglomération a écrit le 28/02/2026 à 16h12

Mais pourquoi avoir choisi ce look tellement bizarre ?

Sa reflète ton visage 😛

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 28/02/2026 à 16:26
Guillotinons ! a écrit le 28/02/2026 à 14h14

c'est moche, gros et inutile, rien ne peut remplacer la voiture, Aulas au secours !!!

Moi je trouve la voiture moche, inutile en ville tout en coûtant une blinde, de plus on roule à 20 km heures de moyenne et les lyonnais sont restés coincé 5 jours en moyennes dans les embouteillages.
Mais je me met à la place de ceux qui ne peuvent pas s'en passer, donc je ne souhaite pas l'interdire, ca s'appelle le respect des autres.

Signaler Répondre
avatar
Le bus le plus moche de l'agglomération le 28/02/2026 à 16:12

Mais pourquoi avoir choisi ce look tellement bizarre ?

Signaler Répondre
avatar
pas tout compris le 28/02/2026 à 16:11

un TB c'est un tram sans rails ? ; donc c'est un bus ; non ? c'est toujours très confus avec nos escrolos ; les trottoirs bientôt dénommés pistes cyclables sans vélo pour gonfler les states pro pédalards en terme de kilomètres ?

Signaler Répondre
avatar
Future E le 28/02/2026 à 15:56
Joubs a écrit le 28/02/2026 à 15h23

J’espère que les conducteurs TCL arrêteront de stresser les cyclistes 🚴 ! La voie se partage !
Arrêtez de nous coller et de nous klaxonner c’est stressant.

La ligne E, serait hyper-efficace pour faire Craponne / Tassin / Bellecour / Part-Dieu / Hopitaux-Est / 7 chemins / (Porte des Alpes) / (Saint-Priest).
C'est ambitieux, c'est couteux, mais c'est une vision de long terme pour la Métropole.

Signaler Répondre
avatar
Inauguration à la va vite le 28/02/2026 à 15:51

Une nouvelle ligne de bus de 3 km, c'est pas non plus une révolution.

Sans compter que son trajet suit celui du tramway T3.

Non, l'objectif de cette nouvelle ligne c'était de réduire la place de la voiture. Et l'objectif est pleinement atteint, on ne peut effectivement plus circuler en voiture dans le quartier...

Signaler Répondre
avatar
Aberration le 28/02/2026 à 15:49
Joubs a écrit le 28/02/2026 à 15h23

J’espère que les conducteurs TCL arrêteront de stresser les cyclistes 🚴 ! La voie se partage !
Arrêtez de nous coller et de nous klaxonner c’est stressant.

Le partage des voies de bus avec les vélos est aberrant, surtout sur les axes très fréquentés.
Est-il normal qu'un bus avec plusieurs dizaines de personnes à bord, qui a des contraintes d'horaires, doivent ralentir pour 1 vélo?
C'est pénible pour le chauffeur, stressant pour le cycliste et au global assez dangereux.

Signaler Répondre
avatar
cyclistes en vue le 28/02/2026 à 15:43
Joubs a écrit le 28/02/2026 à 15h23

J’espère que les conducteurs TCL arrêteront de stresser les cyclistes 🚴 ! La voie se partage !
Arrêtez de nous coller et de nous klaxonner c’est stressant.

T'inquiète ils ont donner un certain quota au conducteurs pour le nombre de cyclistes à mettre hors-jeu 🤣

Signaler Répondre
avatar
Ducon et Cie Réunis le 28/02/2026 à 15:39
mirou69 a écrit le 28/02/2026 à 14h59

C’est dingue le nombre d’inaugurations et de mises en service par la Ville de Lyon, la métropole ou le Sytral moins d’un mois avant les élections ! Ça sent la propagande et la magouille

Non c'est tout simplement la fin de certain chantier . Ils sont jamais contents ces couillons de Lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 28/02/2026 à 15:23

J’espère que les conducteurs TCL arrêteront de stresser les cyclistes 🚴 ! La voie se partage !
Arrêtez de nous coller et de nous klaxonner c’est stressant.

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 28/02/2026 à 14:59

C’est dingue le nombre d’inaugurations et de mises en service par la Ville de Lyon, la métropole ou le Sytral moins d’un mois avant les élections ! Ça sent la propagande et la magouille

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 28/02/2026 à 14:25

Ces lignes aériennes comme c'est très moche, ça a défiguré le paysage de beaucoup de villes.
Visions nocturne disent les pastèques, il faut tout éteindre, mais si c'est pour voir des piliers et des câbles qui s'entremêlent de partout c'est pire.
Dire que c'est un tram faut pas pousser, c'est un bête bus...

Signaler Répondre
avatar
gôche ! le 28/02/2026 à 14:19

Et la ligne E après le départ des khmers !

Signaler Répondre
avatar
Guillotinons ! le 28/02/2026 à 14:14

c'est moche, gros et inutile, rien ne peut remplacer la voiture, Aulas au secours !!!

Signaler Répondre

