Sondages métropolitaines : un effet Coeur lyonnais pour Véronique Sarselli au premier tour, Bruno Bernard n'abandonne pas

Ce mardi, LyonMag dévoile son sondage OpinionWay réalisé avec Radio Espace.
À égalité avec le RN le mois dernier, le président sortant de la Métropole de Lyon accueillera avec davantage de sourire l'opus de janvier. Bruno Bernard retrouve des couleurs, tandis que Véronique Sarselli est encore loin d'un total "effet Aulas".
L'écologiste le plus puissant de France, testé avec le soutien de Place Publique, a repris des couleurs : + 3 points, pour revenir à 25% au total. Et surtout, Bruno Bernard voit dans le même temps la députée lepéniste Tiffany Joncour dévisser, elle aussi de 3 points, pour atterrir à 19%.
Trois, c'est décidément le chiffre à retenir de ce sondage, puisque c'est également le gain réalisé par Véronique Sarselli. Désormais bien identifiée comme étant la candidate des Républicains mais aussi de Grand Cœur Lyonnais, multipliant les apparitions aux côtés de Jean-Michel Aulas, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon passe de 35 à 38% d'intentions de vote.
Comme à l'échelon lyonnais, la France Insoumise pâtit d'une campagne a minima, voire même inexistante puisqu'aucun candidat identifiable n'avait alors été désigné. Le député Idir Boumertit est ici testé pour la dernière fois, puisque dimanche, Florestan Groult est sorti du bois pour devenir le candidat officiel de LFI.
A 15% au début de l'automne, Idir Boumertit atteint péniblement les 11% aujourd'hui.
Nathalie Perrin-Gilbert, annoncée très haute à 7% en décembre, se maintient ou presque, perdant seulement un point ce mois-ci.
Enfin, Lutte Ouvrière et Olivier Minoux, qui s'étaient maintenus à 2% en octobre et décembre, basculent à 1% en janvier.
Le sondage du second tour des élections métropolitaines sera dévoilé sur notre site internet ce mardi à 16h.
Sarcelli est la seule qui progresse depuis octobre. Tous les autres candidats font moins bien qu'en octobre.Signaler Répondre
Ou simplement la confiance ?a l identique de celle accordée au chirurgien, on n a pas les compétences mais tout en lui nous rassure...Signaler Répondre
❤️❤️❤️
Évidemment que non, ça ne changera rien.Signaler Répondre
Les grand lyonnais ne connaissent pas leurs élus ni les compétences de ce gros truc qu'est la métropole. Ils votent pour une étiquette, une marque, une empreinte médiatique, une impression globale.
Bref, pour la grande majorité ils voteront pour le RN, pour Aulas ou pour les écolos, sans plus de discernement sur la nature précise des programmes.
Pour votre gouverne , Tiffany Joncour n'est pas Lepeniste , elle est Rassemblement National : RN.Signaler Répondre
Je fais regulierement le trajet Lyon 9eme, Lissieu. Grace a ces incompetents c'est un bordel infect pour circuler quelle que soit l'heure. je ne vais pas les oublier de si tôt avec leur pistes cyclables où il n'y a pas un chatSignaler Répondre
C'est que toutes les communes de droite vont voter CONTRE LUI et qu'il va dégager avec ses pelleteusesSignaler Répondre
HONTE à l'avenue ROCKFELLER pénalisant des centaines de malades HONTE Pour bernard
Il y a 14 circonscriptions dont 14 listes pour chaque parti, dont les élus voteront ensuite pour le Président en assemblée.Signaler Répondre
Toutes les infos : https://www.grandlyon.com/metropole/organisation-politique/elections-metropolitaines-et-municipales-de-2026
J'ai cru comprendre que la tête de liste écolo aux élections métropolitaines était une députée et non Mr BERNARD.Signaler Répondre
C'est toujours le cas ?
La vague de degagisme est en marche .....pour notre plus grand bonheur.Signaler Répondre
avec tous les trous qu 'elle veut creuser .Signaler Répondre
Sinon c 'est le leur qu 'ils vont creuser . Faites confiance à Bernard pour lui donner la pelle " Et maintenant creuse" .
Finalement le sondage date d'avant les annonces de transport en commun, à voir si ça peut changer les pronoSignaler Répondre
On va faire barrage, on va faire barrage.....Signaler Répondre
Chacun son tour....
Attention cœurs Lyonnias , mettez vous d accord ! Gratuit ou pas les Tcl ? Pour tout le monde ou seulement ceux qui bénéficient des allocations, etc....Signaler Répondre
Courage Madame Sarcelli. Il faut virer ce faux écologiste idéologue. Il a pourri notre métropoleSignaler Répondre
celle ou celui qui mettra en place des nouveaux tarifs de stationnement à lyon va gagner des points car c’est les tarifs ont exploser et ne sont plus en adéquation avec la ville et son fonctionnement, de plus les places fleurissent de plus en plus à cause des coût de stationnement ( plutôt du racket)Signaler Répondre
Il s'entraîne pour la battre à TetrisSignaler Répondre
Pour moi BB et beau,c est Brigitte BARDOT...🙏😂😂Signaler Répondre
Faisons confiance à Bruno Bernard pour qu 'elle le soit au second tour.Signaler Répondre
Il peut effectivement avoir le sourire .
C'est vrai que BB il a fait tellement de belle choses durant son mandat....Signaler Répondre
Virer le militant "clivant" Bagon ne semble pas suffisant pour apparaître plus ouvert, moins sectaire et méprisant....Le problème est plus profond quand c'est la mentalité du groupe qui incarne cela et qui rebute les électeurs qui n'ont pas cet état d'esprit. Alors certes il reste apparemment un pourcentage d'électeurs qui représente cette mentalité, on les voit aussi dans les commentaires de LyonMag à déverser ce mépris et ce sectarisme.Signaler Répondre
Les verts c'est terminé.Les Grand Lyonnais n'en veulent plus du tout.Signaler Répondre
C'est Madame Sarselli qui sera la prochaine Présidente de la Métropole
Bruno Bernard va retourner faire des affaires dans le Privé
Sacré BRUNO, le respect tu dois pas connaitre, toi qui a méprisé toute l'agglomération avec des travaux souvent inutiles et non coordonner, rentre chez toi avec tes amisSignaler Répondre
Eh oui Bruno, il fallait réparer les Escalators du métro, rouvrir l’avenue de Frères Lumière et le Cours Lafayette.Signaler Répondre
Le téléphérique ne servait à rien mais les études ont coûté trop cher.
Pire que Doucet il y a Bernard Doucet tue Lyon Bernard tue la métropole on serait en droit de se poser des questions sur d’éventuelles conflits d’intérêt entre lui sytral et la volonté de créer un statuquo avec les automobilistesSignaler Répondre