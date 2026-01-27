Sondages métropolitaines : un effet Coeur lyonnais pour Véronique Sarselli au premier tour, Bruno Bernard n'abandonne pas

Ce mardi, LyonMag dévoile son sondage OpinionWay réalisé avec Radio Espace.

À égalité avec le RN le mois dernier, le président sortant de la Métropole de Lyon accueillera avec davantage de sourire l'opus de janvier. Bruno Bernard retrouve des couleurs, tandis que Véronique Sarselli est encore loin d'un total "effet Aulas".

L'écologiste le plus puissant de France, testé avec le soutien de Place Publique, a repris des couleurs : + 3 points, pour revenir à 25% au total. Et surtout, Bruno Bernard voit dans le même temps la députée lepéniste Tiffany Joncour dévisser, elle aussi de 3 points, pour atterrir à 19%.

Trois, c'est décidément le chiffre à retenir de ce sondage, puisque c'est également le gain réalisé par Véronique Sarselli. Désormais bien identifiée comme étant la candidate des Républicains mais aussi de Grand Cœur Lyonnais, multipliant les apparitions aux côtés de Jean-Michel Aulas, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon passe de 35 à 38% d'intentions de vote.

Comme à l'échelon lyonnais, la France Insoumise pâtit d'une campagne a minima, voire même inexistante puisqu'aucun candidat identifiable n'avait alors été désigné. Le député Idir Boumertit est ici testé pour la dernière fois, puisque dimanche, Florestan Groult est sorti du bois pour devenir le candidat officiel de LFI.

A 15% au début de l'automne, Idir Boumertit atteint péniblement les 11% aujourd'hui.

Nathalie Perrin-Gilbert, annoncée très haute à 7% en décembre, se maintient ou presque, perdant seulement un point ce mois-ci.

Enfin, Lutte Ouvrière et Olivier Minoux, qui s'étaient maintenus à 2% en octobre et décembre, basculent à 1% en janvier.

Le sondage du second tour des élections métropolitaines sera dévoilé sur notre site internet ce mardi à 16h.