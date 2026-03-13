À Lyon Part-Dieu, un contrôle mène à une découverte inquiétante dans les bagages d’un homme

Jeudi 12 mars, vers 9h40, un homme a été interpellé à la gare de la Part-Dieu, à Lyon. L’intervention des policiers s’est déroulée dans un contexte particulier : la gare était particulièrement fréquentée en raison de retards et suppressions de trains liés à une panne informatique de la SNCF.

Malgré cette forte affluence de voyageurs, les forces de l’ordre ont procédé au contrôle d’un individu transportant plusieurs sacs.

Lors de la palpation et de la fouille de ses bagages, les policiers ont découvert plusieurs objets inquiétants. Selon le Progrès, l’homme transportait notamment une arme de poing, un couteau à cran d’arrêt, des gants ainsi qu’une cagoule.

Face à ces découvertes, le suspect a été immédiatement interpellé.

Les services de police ont ouvert une enquête afin de déterminer les intentions de l’individu et l’usage qu’il comptait faire de ces objets.