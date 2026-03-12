La galère sur les rails ce jeudi matin à Lyon : ce qu’il se passe

La circulation des trains est particulièrement compliquée ce jeudi matin à Lyon. En cause selon la SNCF : un dérangement d’un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu.
"Ce dérangement rend pour le moment le départ et l’arrivée des trains impossible", précise la SNCF qui annonce une interruption de la circulation au moins jusqu’à 9h30.
Les gares de Part-Dieu et de Perrache sont concernées par ces importantes perturbations. Des annulations de trains sont en cours. D'importants retards sont également enregistrés.
Plus d'informations à suivre...
🔴Le trafic est interrompu dans la zone de Lyon à cause d'un dérangement d'un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 12, 2026
Ce dérangement rend pour le moment le départ et l'arrivée des trains impossible.
🔸La circulation est interrompue jusqu'à 7h30 au moins
Bref, prenez votre voiture pour tenter d' aller au boulot, restez bloqué sur les routes jusqu'à ce soir pour devoir revenir sans avoir pu travailler et en ayant vidé le réservoir, puis faire la queue pour ravitailler, quelle époque épique !Signaler Répondre
Si Bernard est responsable des problèmes techniques du métro,Signaler Répondre
c'est que Wauquiez est responsable de ce fiasco sur le TER...