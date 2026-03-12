La galère sur les rails ce jeudi matin à Lyon : ce qu’il se passe

La circulation des trains est particulièrement compliquée ce jeudi matin à Lyon. En cause selon la SNCF : un dérangement d’un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu.

"Ce dérangement rend pour le moment le départ et l’arrivée des trains impossible", précise la SNCF qui annonce une interruption de la circulation au moins jusqu’à 9h30.

Les gares de Part-Dieu et de Perrache sont concernées par ces importantes perturbations. Des annulations de trains sont en cours. D'importants retards sont également enregistrés.

Plus d'informations à suivre...