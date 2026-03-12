Transports

La galère sur les rails ce jeudi matin à Lyon : ce qu’il se passe
Début de matinée compliqué pour les voyageurs.

La circulation des trains est particulièrement compliquée ce jeudi matin à Lyon. En cause selon la SNCF : un dérangement d’un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu.

"Ce dérangement rend pour le moment le départ et l’arrivée des trains impossible", précise la SNCF qui annonce une interruption de la circulation au moins jusqu’à 9h30.

Les gares de Part-Dieu et de Perrache sont concernées par ces importantes perturbations. Des annulations de trains sont en cours. D'importants retards sont également enregistrés.

Plus d'informations à suivre...

gare Part-Dieu

Lyon

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
French connection le 12/03/2026 à 08:01

Bref, prenez votre voiture pour tenter d' aller au boulot, restez bloqué sur les routes jusqu'à ce soir pour devoir revenir sans avoir pu travailler et en ayant vidé le réservoir, puis faire la queue pour ravitailler, quelle époque épique !

avatar
Symétrie le 12/03/2026 à 07:53

Si Bernard est responsable des problèmes techniques du métro,
c'est que Wauquiez est responsable de ce fiasco sur le TER...

