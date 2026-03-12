Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas toujours devant, Grégory Doucet jamais aussi proche selon un dernier sondage

L'écart entre les deux hommes n'a jamais été aussi réduite depuis le début de la campagne des élections municipales 2026 à Lyon.
Ce jeudi, le sondage d'OpinionWay pour CNEWS, le JDD et Europe 1 attribue 43% d'intentions de vote à Jean-Michel Aulas, largement favori mais qui perd encore de son avance.
Car Grégory Doucet est désormais à 35% d'intentions de vote, son meilleur score. Soit huit point d'écart !
Et c'est un probable second tour qui se dessine puisqu'aucun autre candidat ne parviendrait à se qualifier.
La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi se maintiendrait avec 9%, juste sous la barre des 10%.
Le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, un temps promis au second tour dans nos sondages, chute encore à 6%.
Suivent sous la barre des 5% permettant d'être remboursés ou de fusionner ses listes avec un candidat qualifié : Georges Képénékian (3%), Nathalie Perrin-Gilbert (2%), Raphaëlle Mizony (2%), Delphine Briday (moins de 1%) et Michaël Jouteux (moins de 1%).
Le verdict du second tour
Au second tour, la remontada de Grégory Doucet s'opèrerait également, mais l'édile écologiste reste donné perdant.
Avec 47% des voix, il ne parviendrait pas à renverser Jean-Michel Aulas et ses 53% d'intentions de vote.
