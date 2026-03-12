Politique

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas toujours devant, Grégory Doucet jamais aussi proche selon un dernier sondage

Ce jeudi 12 mars, CNEWS, Europe 1 et le JDD publient un dernier sondage avant le premier tour des élections municipales à Lyon. Si Jean-Michel Aulas est toujours en tête, son avance sur Grégory Doucet s'est encore réduite.

L'écart entre les deux hommes n'a jamais été aussi réduite depuis le début de la campagne des élections municipales 2026 à Lyon.

Ce jeudi, le sondage d'OpinionWay pour CNEWS, le JDD et Europe 1 attribue 43% d'intentions de vote à Jean-Michel Aulas, largement favori mais qui perd encore de son avance.

Car Grégory Doucet est désormais à 35% d'intentions de vote, son meilleur score. Soit huit point d'écart !

Et c'est un probable second tour qui se dessine puisqu'aucun autre candidat ne parviendrait à se qualifier.

La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi se maintiendrait avec 9%, juste sous la barre des 10%.

Le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, un temps promis au second tour dans nos sondages, chute encore à 6%.

Suivent sous la barre des 5% permettant d'être remboursés ou de fusionner ses listes avec un candidat qualifié : Georges Képénékian (3%), Nathalie Perrin-Gilbert (2%), Raphaëlle Mizony (2%), Delphine Briday (moins de 1%) et Michaël Jouteux (moins de 1%).

Le verdict du second tour

Au second tour, la remontada de Grégory Doucet s'opèrerait également, mais l'édile écologiste reste donné perdant.

Avec 47% des voix, il ne parviendrait pas à renverser Jean-Michel Aulas et ses 53% d'intentions de vote.

ok le 12/03/2026 à 08:01

Franchement Lyon mérite mieux que Aulas, il est vraiment à côté de ses pompes

lmol le 12/03/2026 à 07:51

C'est un truc de journaliste , ce sondage
Le vote va être plus écrasant que le sondage
Les Lyonnaises et les Lyonnais ne veulent plus des bobos verts !!!!!!!!!!!!!!!!
A part leurs copains friqués en vélo qui mangent des graines, les bobos verts c'est terminé

percée le 12/03/2026 à 07:51

Aulas : de "dans un fauteuil" à "sur une chaise percée"... le résultat d'une campagne de la chaise vide et de la Communication hors-sol (depuis Paris).
Il a dit qu'il démissionnerait s'il était élu d'opposition... Un test s'impose.

boris69 le 12/03/2026 à 07:38

Doucet 35 %. Les lyonnais sont fous.

Vivementle22mars le 12/03/2026 à 07:38
Mauvaise nouvelle a écrit le 12/03/2026 à 07h21

Trés mauvaise nouvelle pour notre ville si les écolos restent, mais il faut reconnaitre que Mr Aulas a fait une mauvaise campagne avec quelques annonces hors-sol, tunnel, hologrammes, etc..
Il faut juste comprendre que ça sera toujours mieux que la politique destructrice de Doucet.

Exactement, tout sauf Doucet et la gauche extrémiste. Ça ne sera jamais pire

pasteque69 le 12/03/2026 à 07:35

regardez la tete de doudou, ca donne pas envie !

J’adore le 12/03/2026 à 07:27

CNEWS, Europe 1 et le JDD : Le rêve

Chris6969599 le 12/03/2026 à 07:25

Les électeurs de la LFI voterons pour Monsieur DOUCET au 1er tour ?

C'est bien, il n'y aura pas de liste LFI au 2nd tour... 👏👏👏

Mauvaise nouvelle le 12/03/2026 à 07:21

Trés mauvaise nouvelle pour notre ville si les écolos restent, mais il faut reconnaitre que Mr Aulas a fait une mauvaise campagne avec quelques annonces hors-sol, tunnel, hologrammes, etc..
Il faut juste comprendre que ça sera toujours mieux que la politique destructrice de Doucet.

