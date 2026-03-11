Municipales à Lyon : Spartacus dénonce un "verrouillage du débat" et prépare des recours en justice

À quelques jours des élections municipales et métropolitaines, le mouvement Spartacus France, qui présente plusieurs listes à Lyon et dans la Métropole, a tenu une conférence de presse ce mardi 10 mars.

Ses responsables ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme des irrégularités dans le processus électoral, ainsi que leur classement à l’extrême droite dans le nuancier politique du ministère de l’Intérieur.

Les représentants du mouvement affirment refuser toute étiquette partisane et se présentent comme un "mouvement citoyen apartisan".

Selon eux, leur classification dans la catégorie extrême droite, dans le cadre du nuancier utilisé par le ministère de l’Intérieur pour les élections, ne correspondrait pas à leur positionnement.

Le mouvement affirme se situer "ni à droite, ni à gauche, mais en face du système", revendiquant un positionnement qu’il décrit comme "anti-système".

Ses responsables ont également indiqué que plus de la moitié de leurs colistiers seraient d’origine étrangère, issus notamment d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, estimant que cela contredirait l’étiquette qui leur est attribuée.

Des accusations d’inégalités dans la campagne

Lors de cette conférence de presse, Spartacus a également dénoncé plusieurs éléments qu’il considère comme des atteintes à l’équité du débat électoral.

Le mouvement rappelle notamment ne pas avoir été invité à certains débats publics et dénonce un "verrouillage du débat", ne pas être inclus dans les sondages électoraux, ne pas bénéficier d’un temps de parole équitable dans les médias, notamment sur France Télévisions.

Ses responsables indiquent également avoir saisi l’Arcom, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle, il y a plusieurs semaines, estimant que les règles d’équité ne seraient pas respectées.

Le mouvement évoque aussi un problème concernant la distribution de ses professions de foi et bulletins de vote.

Selon ses responsables, certains documents électoraux auraient été payés mais non distribués, ce qui constituerait, selon eux, un préjudice financier pour les candidats concernés.

Spartacus estime le coût de ces documents entre 4000 et 7000 euros par candidat.

Le mouvement affirme également que cette situation pourrait compromettre la possibilité d’atteindre le seuil de 5% des suffrages, nécessaire pour obtenir le remboursement des frais de campagne.

Des recours juridiques annoncés

Face à ces différents éléments, les responsables de Spartacus ont annoncé plusieurs actions judiciaires.

Le mouvement prévoit notamment de contester la circulaire du ministère de l’Intérieur fixant la classification politique des listes, de saisir le Conseil d’État, et d’engager une procédure visant à demander l’annulation des élections en cas d’irrégularités avérées.

Déjà dans l'incapacité de présenter la candidature du chanteur Francis Lalanne, frappé par une peine d'inégibilité, Spartacus sera-t-il un caillou dans la chaussure de la préfecture du Rhône ?