Métropole de Lyon : la Ville à Vélo classe les programmes des candidats et distribue les bons points (à gauche)

À quelques jours des élections métropolitaines, l’association La Ville à Vélo publie une analyse des programmes des principales listes candidates sur la question des mobilités cyclables. Elle entend ainsi aider les électeurs à comprendre les propositions en matière de vélo, alors que la voirie relève principalement des compétences de la Métropole et non des communes.
Selon l’association, le dernier mandat métropolitain a été marqué par une forte progression de l’usage du vélo, ce qui rend les choix politiques à venir particulièrement structurants pour l’avenir de ce mode de transport.
Dans son analyse, La Ville à Vélo estime que deux programmes se distinguent nettement sur la question cyclable.
Le premier est celui de l’union de la gauche et des écologistes menée par Bruno Bernard, jugé "ambitieux" et inscrit dans la continuité des politiques engagées ces dernières années, notamment avec le projet des Voies Lyonnaises, un réseau de pistes cyclables, qualifiées d'autoroutes à vélo, à l’échelle de la métropole.
Le second programme mis en avant est celui de La France insoumise porté par Florestan Groult, que l’association qualifie de "sérieux" sur le sujet. Elle souligne notamment la proposition d’une rocade cyclable métropolitaine ainsi que des mesures visant à favoriser l’usage du vélo chez certains publics, comme les personnes aux revenus modestes, les seniors, les personnes à mobilité réduite, les femmes ou encore les enfants.
Concernant la liste Grand Cœur Lyonnais menée par Véronique Sarselli, l’association reconnaît certaines propositions jugées intéressantes, comme l’aménagement de la ViaRhôna au sud de Lyon. Elle regrette toutefois un programme qu’elle estime insuffisamment détaillé et parfois contradictoire, citant notamment la proposition de faire circuler les voitures sur les voies bus-vélo, qu’elle juge dangereuse pour les cyclistes.
Le programme du Rassemblement national, porté par Tiffany Joncour, est quant à lui considéré comme très peu développé sur le sujet. L’association indique n’avoir pu analyser que deux propositions, qu’elle juge négatives : la remise en cause du double sens cyclable dans certaines rues et la suppression de la zone à trafic limité en Presqu’île.
Le vélo toujours un enjeu politique majeur ?
Pour La Ville à Vélo, cette situation est paradoxale alors que le vélo s’impose progressivement comme un mode de déplacement du quotidien dans l’agglomération lyonnaise.
L’organisation qui revendique 1400 adhérents dans une quarantaine de communes de l'agglomération rappelle enfin que des politiques cyclables ambitieuses existent dans des collectivités dirigées aussi bien par la gauche que par la droite, estimant que la question des mobilités à vélo dépasse désormais les clivages politiques.
